Bayer za ně dal více než miliardu. Podívejte se, kolik Leverkusen zaplatil za české fotbalisty

Nejdéle působícím českým fotbalistou v Leverkusenu je Patrik Schick, který do klubu přišel v roce 2020 z římského AS. Mezitím ještě hostoval v Lipsku. Bayer za něj zaplatil více než 707 milionů korun, které Schick brzy začal splácet. V první sezoně dal devět branek, v ročníku 2021/22 jich přidal 24. Jenže loni jej trápily vleklé zdravotní problémy, které přetrvávají doteď. V aktuálním ročníku sedmadvacetiletý útočník ještě nehrál.

Bylo jasné, že Adam Hložek Spartu opustí. Českou ligu přerostl a bylo na čase zamířit do zahraničí. Kroužilo okolo něj více klubů, on si z nich nakonec vybral Leverkusen, který za něj loni v létě zaplatil Spartě 450 milionů korun. Jenže jednadvacetiletý útočník si v Bayeru ještě pevnou pozici nezískal a v sestavě letos paběrkuje. Na kontě má zatím 35 bundesligových startů a šest branek.

Pokračování 4 / 4

Matěj Kovář – cca 218 mi. korun

Třiadvacetiletý gólman loni hostoval ve Spartě, které vychytal titul. Letenští jej chtěli v kádru udržet, Matěj Kovář se ale vrátil do Manchesteru United, kterému patřil. Místo na Old Trafford ovšem nezískal a v létě přestoupil za 218 milionů korun do Leverkusenu. V Bundeslize se na plac ještě nedostal, v Evropské lize však vychytal dvě výhry.

Foto: Profimedia.cz