Basketbaloví křiváci. Toto je 6 nejzákeřnějších prevítů v historii NBA

Co Mahornovi chybělo na střeleckých schopnostech, to snadno doháněl tvrdou, často až brutální hrou. Jeho 208 centimetrů a 109 kilogramů pocítil nejeden protivník, jenž dohrával zápas pořádně otřesený nebo musel předčasně ze hřiště.

Jeho přítomnost na hřišti byla vždycky cítit. Protihráči a jejich fanoušci ho nenáviděli, pro celky, v nichž právě hrál, byl však platným hráčem, který uměl soupeře dokonale rozhodit nebo dokonce zničit. Klidně i pěstmi, o čemž by mohl povídat třeba Charles Barkley z Houstonu, kterému Oakley, jenž hrál tehdy za New York Knicks, pořádně naložil v jednom z předsezónních zápasů v roce 1996.

Postrachem palubovek v NBA byl v letech 1985 až 2004 Karl Malone. Dva metry a šest centimetrů vysoký a 120 kilogramů vážící hromotluk, který strávil drtivou část kariéry v dresu Utahu Jazz, byl jako nákladní vlak. Když se rozjel směrem ke koši soupeře, nebylo možné ho zastavit. Na své cestě boural všechno, co se mu připletlo do cesty.

Bill Laimbeer

Stejně jako Rick Mahorn byl také Bill Laimbeer členem detroitských „Bad Boys“, s nimiž se stal dvakrát šampionem NBA. Bílý americký centr byl nesmírně agresivním hráčem, který vyznával fyzický styl hry, se kterým se jeho protivníci jen těžko vyrovnávali.

„Hraji, abych vyhrával, a kvůli tomu použiji všechny své fyzické i psychické schopnosti a dispozice. Jestli se to ostatním hráčům nelíbí, je to jejich problém. Já jen dělám to nejlepší, co dokážu,“ prohlásil jednou Laimbeer, který je podle mnohých odborníků považován za vůbec nejzákeřnějšího borce v historii NBA. Jeho bývalý spoluhráč Dennis Rodman napsal ve svém životopise, že „Laimbeer byl víc než kriminálník.“

Foto: Profimedia.cz