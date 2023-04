Barošova exhibice a dál? 5 nejvyšších výher Liverpoolu na hřišti soupeře v historii Premier League

V dohrávce 31. kola anglické Premier League si na začátku tohoto týdne Liverpool s chutí zastřílel na stadionu Leedsu a zrodila se z toho jedna z nejvyšších výher na soupeřově hřišti v novodobé historii klubu. Mezi pětici rekordních zápasů, ve kterých Reds deklasovali protivníka před jeho fanoušky v Premier League, se však toto střetnutí (jen těsně) nedostalo. Najdete je v následujících kapitolách.

Ipswich Town – Liverpool 0:6 (2001/02) Na jedné straně Ipswich Town, bojující o záchranu v Premier League, na straně druhé Liverpool, který se rval o mistrovský titul. Tak to vypadalo ve střetnutí 26. kola v sezoně 2001/02. Ve velmi slušně hraném utkání, v němž rozhodčí Steve Bennett neukázal ani jedinou kartu, se dostali hosté do vedení už po čtvrthodině hry zásluhou Abela Xaviera. Nedlouho před odchodem do kabin se trefil Emile Heskey, který pak v samém závěru pečetil skóre na 6:0 pro Reds. Mezi tím ve druhé pětačtyřicetiminutovce sázeli góly Sami Hyypiä a dvakrát Michael Owen. Foto: Profimedia.cz

West Bromwich Albion – Liverpool 0:6 (2002/03) V zápase 36. kola Premier League v sezoně 2002/03 byly karty rozdány jasně – West Brom měl jistotu pádu do druhé nejvyšší soutěže a Liverpool se rval o pozici v elitní čtyřce a tedy o vstupenku do Ligy mistrů. Podle toho to na hřišti vypadalo. Hosté před 27 tisíci diváky nastartovali potupu domácího celku v 15. minutě brankou Michaela Owena po asistenci Milana Baroše. Byla to jeho druhá gólová nahrávka v sezoně a v utkání si zapsal do statistik také tu u Owenovy trefy ze 49. minuty, kterou zvyšoval už na 3:0. Mezitím se ostravský odchovanec sám zařadil mezi střelce, když na začátku druhé půle zaznamenal svůj sedmý ligový gól v sezoně. V 61. minutě Owen dokončil hattrick a opět mu asistoval Baroš. Owen měl ale brankový den a počtvrté zvedal ruce nad hlavu jen o šest minut později. Výsledek zpečetil šest minut před koncem utkání Milan Baroš svou druhou trefou po nahrávce Stevena Gerrarda. Foto: Profimedia.cz

Newcastle United – Liverpool 0:6 (2012/13) V sezoně 2012/13 se Newcastle rval o záchranu v Premier League a nakonec se mu to podařilo. Čtyři kola před koncem ročníku však mužstvo více než 52 tisíc fanoušků na vlastním hřišti nepotěšilo. Naopak - tento zápas by v klubu nejraději vymazali z historie. Straky v něm totiž podlehli Reds o šest branek. Demolici domácích odstartoval už ve třetí minutě Daniel Agger po asistenci Philippa Coutinha. Necelou čtvrthodinu po něm zvýšil na 2:0 levačkou Jordan Henderson, který pak v 76. minutě uzavíral druhou trefou skóre na 6:0. Ve druhé půli se z přesných zásahů radoval dvakrát Daniel Sturridge a jednou Fabio Borini, pro něhož to byl první ligový gól v sezoně. Foto: Profimedia.cz

Aston Villa – Liverpool 0:6 (2015/16) V polovině února roku 2016 seděla Aston Villa na dně tabulky anglické Premier League a mířila za sestupem z nejvyšší soutěže. Mužstvo bylo suverénně nejhorší z celé ligy a v celé nahotě se to ukázalo i v utkání 26. kola s Liverpoolem. Reds v době souboje figurovali na osmé příčce tabulky a do zápasu šli jako favorit, což potvrdil první trefou po čtvrthodině hry Daniel Sturridge svým třetím gólem v sezoně. Ještě do přestávky skóroval z přímého kopu James Milner. Na jasném vítězství hostů se gólově podílelo šest borců – ve druhé pětačtyřicetiminutovce se před téměř 36 tisíci diváky zapsali mezi střelce ještě Emre Can, Divock Origi, Nathaniel Clyne a Kolo Touré, jenž uzavřel účet utkání v 71. minutě. Foto: Profimedia.cz