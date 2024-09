Barcelona má ekonomické problémy, v kádru má však poklad. Toto je 5 nejdražších hráčů z Camp Nou

4. – 5. Ronald Araújo (25 let) – 70 milionů eur

Od poloviny července je uruguayský reprezentant Ronald Araújo na marodce a ještě tam zhruba měsíc bude. Bronzový medailista z letošního turnaje Copa América přišel do Barcelony v 19 letech a záhy si vybojoval místo v sestavě prvního mužstva. Poprvé naskočil do zápasu La Ligy v sezoně 2019/20 a od té následující už pravidelně nastupoval jako člen základní sestavy. Aktuálně pětadvacetiletý stoper je skvělým hlavičkářem a velmi dobrým hráčem do kombinace. Rád rozdává krátké pasy a narážečky. V katalánském klubu odehrál už 150 utkání ve všech soutěžích a nastřílel osm branek. Portál TransferMartk vyčísluje jeho současnou cenu na 70 milionů eur. Na Camp Nou má podepsanou smlouvu do roku 2026.