Barážoví soupeři Čechů z Premier League. 5 švédských fotbalistů, kteří působí v anglické lize

Na soupisce Švédska je i Zlatan Ibrahimovič, ten ale do zápasu s českým týmem kvůli karetnímu trestu nezasáhne. Švédi ale i bez něj postavili hodně silný tým, do něhož se dostalo i pět hráčů z anglické Premier League. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Brankářskou jedničkou Švédů je Robin Olsen, jehož fotbalový životopis je hodně bohatý. Působil například v Soluni, Kodani či Evertonu a od zimy je v anglické Aston Ville, kam jej zapůjčilo AS Řím. V Premier League se ale do akce ještě nedostal.

Jedna z největších hvězd současného švédského výběru. Victor Lindelöf je od roku 2017 hráčem Manchesteru United, který jej vykoupil z Benfiky. Sedmadvacetiletý stoper, který je kapitánem švédské reprezentace, si na Old Trafford vybudoval skvělou pozici a drží si místo v základní sestavě. V baráži bude řídit severskou defenzivu.

Dejan Kulusevski (útočník) - Tottenham

Stejně jako Lindelöf patří k hlavním hvězdám švédské reprezentace. Jednadvacetiletý Dejan Kulusevski, jenž nejčastěji nastupuje na pravém křídle, se v roce 2020 stal hráčem Juventusu, který jej koupil za 35 milionů eur z Bergama. Letos v lednu však zamířil na hostování do Tottenhamu, kde by měl zůstat až do příštího léta. V Premier League si zatím připsal devět startů, dva góly a čtyři nahrávky.

