Balík za posily z Liberce. Slavia může za Berana a spol. zaplatit skoro 40 milionů korun

Slavia už z Liberce přetáhla Ondřeje Karafiáta, kterému na severu Čech skončila smlouva a do Edenu tak přišel zadarmo. Slávisté však budou v kádru Slovanu lovit i dál a lákají také další tři opory Liberce. Kolik za ně sešívaní zaplatí? Podívejte se.

Jan Kuchta – 9 mil. korun Nejlevněji by Slavii měl vyjít Jan Kuchta, který přitom ještě do zimy sešívaným patřil. Před pár měsíci ale přestoupil do Liberce, v jehož dresu se letos blýskl šesti góly a nahlas si řekl o návratu do Edenu. Sešívaní na něj mají dohodnutou klauzuli o ceně zpětného odkupu a za třiadvacetiletého útočníka by měli zaplatit devět milionů korun. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Tomáš Malinský – 10 mil. korun O milion korun více by měl stát Tomáš Malinský, který má za sebou životní sezonu. Osmadvacetiletý křídelník Slovanu, jenž by ve Slavii měl zvýšit konkurenci na krajích hřiště, letos dal sedm branek a přidal osm asistencí. Kouči Trpišovskému by se do plánů náramně hodil. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia