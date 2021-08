Báječné vzpomínky. Připomeňte si 7 největších úspěchů Pavla Vrby s Viktorií Plzeň

V současnosti je Pavel Vrba trenérem jednoho z největších plzeňských rivalů - pražské Sparty. Uznávaný kouč však v minulosti dokázal na západě Čech v vybudovat mančaft, který dělal českému fotbalu skvělé jméno v Evropě a na nějž se nezapomnělo. V následujících kapitolách si můžete připomenout sedm největších úspěchů, které Vrba s mužstvem zaznamenal.

Z nepotřebných Sparťanů vytvořil skvělý tým

Jedním z hráčů, kteří hráli za Spartu a pod trenérem Vrbou váleli v Plzni, byl David Limberský. (Foto: Profimedia.cz) David Limberský, Daniel Kolář, Milan Petržela, Jan Rezek, ale i Pavel Horváth. Ti všichni hráli ve Spartě, většina z nich ale na Letné nijak nezaujala. Vrba s nimi ale dokázal pracovat a sestavil z nich tým, který předváděl atraktivní fotbal, střílel spoustu branek a bavil diváky. Právě na bývalých sparťanech postavil osu tolik úspěšného mančaftu.

Objevil kouzlo Pavla Horvátha

Pavel Horváth se stal v Plzni legendou. (Foto: Profimedia.cz) Pavel Horváth byl vždy považován za skvělého fotbalistu. Ne náhodou hrál i v reprezentaci. I když měl za sebou angažmá ve Spartě nebo Teplicích, až v Plzni se stal miláčkem fanoušků, oporou týmu a neodmyslitelnou součástí základní sestavy. Nebo jste si snad před pár lety dokázali představit Vrbovu základní jedenáctku bez tohoto záložníka s geniálním myšlením a vytříbenou technikou?

„Vychoval“ řadu reprezentantů

Pavel Vrba se nebál dát šanci mladým hráčům, například Vladimíru Daridovi. (Foto: Profimedia.cz) Dříve se stávalo jen málokdy, že by hrál někdo z české ligy v reprezentaci. Teď si zase nedokážeme národním tým představit bez ligových fotbalistů. Průkopníkem byla právě Viktorka, která do českého nároďáku vyslala několik hráčů. Do základní sestavy se dostal Limberský, hodně příležitostí dostával i Kolář, dříve Petržela. Díky angažmá v Plzni se do reprezentace probili třeba i Václav Pilař, Petr Jiráček, Vladimír Darida, František Rajtoral nebo Václav Procházka. To není vůbec špatná vizitka.

Vyhrál tři tituly v české lize

Na domácí scéně Viktorka pod Vrbovým vedením vyhrála spoustu zápasů a tři tituly. (Foto: Profimedia.cz) Před příchodem kouče Pavla Vrby v Plzni na titul nemysleli ani ti největší snílci. Vždyť zdejší fanoušci měli čerstvé vzpomínky na to, jak se rvali o holou ligovou záchranu. Vrba ale nastolil nová pravidla. V sezoně 2010/11 dovedl Viktorku k historickému triumfu, který pak dokázal zopakovat o dva roky později. Potřetí se z titulu radoval loni na jaře roku 2018, co se do klubu vrátil po angažmá v zahraničí a u reprezentačního celku.

Remizoval s AC Milán

I díky gólu Michala Ďuriše remizovala Plzeň s AC Milán. (Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA /Profimedia.cz.) Díky domácím triumfům postoupil Vrba s Viktorií dvakrát do základní skupiny Ligy mistrů. Plzeň vyfasovala pokaždé atraktivní soupeře. Na Barcelonu nestačila, doma sehrála vyrovnanou partii s Bayernem Mnichov, venku vystrkovala drápy v souboji s Manchesterem City. I když ani jednoho z věhlasných soupeřů neporazila, ve sbírce má jeden velmi cenný zářez. Při první účasti v soutěži remizovala Viktorka 2:2 s AC Milán a potvrdila tím postup do Evropské ligy.

Vybojoval tři třetí místa v základní skupině Ligy mistrů

V Lize mistrů měla Plzeň několik důvodů k radosti. (Foto: Profimedia.cz) Ihned po třech losech základních skupin ročníků, kterých se Plzeň účastnila, bylo jisté, že postup do vyřazovací fáze by se rovnal zázraku. Viktorka ale ve všech případech vyhlásila útok na třetí místo zajišťující účast v Evropské lize. Poprvé do ní postoupila na úkor BATE Borisova, podruhé a potřetí v klíčové bitvě zdolala CSKA Moskva.