Bah přepsal historii. 8 obránců, které Slavia prodala za největší balík peněz

Fanoušci Slavie truchlí. Sešívaní totiž přišli o klíčového obránce Alexandera Baha, jenž míří za rekordní sumu do Benfiky Lisabon. Kolik za dánského beka postugalský klub zaplatil? A kteří další zadáci odcházeli z Edenu za nejvyšší sumy? Jména osmi nejdražších obránců v historii sešívaného klubu najdete v následujících kapitolách.

8. Michal Švec (SC Heerenveen) – 2,45 milionu eur Michal Švec debutoval v A týmu Slavie už v šestnácti letech. Tehdy dokonce naskočil do Poháru UEFA a bylo jasné, že v Edenu zraje nový talent. Z Prahy odešel v sezoně 2007/08, kdy jej zhruba za 63 milionů korun koupil nizozemský Heerenveen, se kterým podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Poté odešel do Maďarska a dokonce se znovu vrátil i do Edenu. Foto: Profimedia.cz

6. -7. Dušan Švento (RB Salcburk) - 2,5 milionu eur Ve Slavii zažil slovenský zadák Dušan Švento skvělé časy. V roce 2008 a 2009 se podepsal pod zisk mistrovských titulů a přestoupil za dva a půl milionu eur do rakouského Salcburku. V roce 2016 se do Edenu po krátké anabázi v německém Kolíně nad Rýnem vrátil. Jeho comeback ale provázely zdravotní problémy, stihl odehrát jen 14 zápasů, a proto se s vedením klubu v polovině ročníku 2017/18 domluvil na ukončení spolupráce. Nikde jinde už pak nehrál. Foto: Profimedia.cz

6. - 7. Simon Deli (FC Bruggy) – 2,5 milionu eur Mohl být hvězdnou Sparty, na Letné ho ale nechtěli, a tak se Simon Deli dostal přes Příbram a České Budějovice do Slavie. V Edenu vyzrál v hvězdu zadních řad a nejlepšího stopera ligy, který v roce 2019 odešel do Brugg. S klubem získal belgický titul a okusil i Ligu mistrů, nakrátko se vrátil na hostování do Slavie a v roce 2021 přestoupil do tureckého Demirsporu. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

5. Marek Suchý (Spartak Moskva) – 3,8 milionu eur Slávistický odchovanec Marek Suchý prošel všemi mládežnickými kategoriemi sešívaného klubu. Zabydlel se i v ligovém týmu, se kterým získal dva tituly. Z Edenu odešel v polovině ročníku 2010/11, kdy zamířil na hostování s opcí do Spartaku Moskva. V Rusku byl čtyři roky a poté odešel do Basileje. Foto: Profimedia.cz

4. Michael Ngadeu (KAA Gent) – 4,5 milionu eur Kamerunský reprezentant Michael Nadeu do Edenu přicházel z Rumunska coby defenzivní záložník, rychle se ale „přeškolil“ na stopera a zařadil se mezi největší hvězdy ligy. Belgický Gent za něho musel vysázet přibližně 115 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

3. David Zima (FC Turín) - 5,9 milionu eur Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionům korun. Loni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů korun do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

2. Vladimír Coufal (West Ham United) – 6 milionů eur Vladimír Coufal přišel do Edenu v roce 2018 z Liberce a ihned se stal jedním z lídrů týmu. Zabydlel se na pravém kraji obrany, kde nastupuje i v reprezentaci. V roce 2019 o něho stál Freiburg, nakonec však o rok později zamířil za 162 milionů korun do West Hamu, kde působí dodnes. Foto: Profimedia.cz