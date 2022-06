Bah přepsal Coufalův rekord. 5 nejdražších obránců, kteří odešli z české ligy do zahraničí

Adam Hložek, který přestoupil ze Sparty do Leverkusenu, se postaral o třetí nejdražší odchod v historii české ligy. Alexander Bah, jenž zamířil ze Slavie do Portugalska, byl dokonce nejdražší mezi obránci. Kolik stál? A koho nechal za sebou? Pět nejdražších transferů ligových beků směrem do zahraničí najdete v následujících kapitolách.

Tomáš Řepka – 149 mil. korun (Sparta – Fiorentina) Známý bouřlivák nastartoval kariéru v Baníku, odkud zamířil do Sparty. V Praze bývalý reprezentační stoper podával velmi dobré výkony a v roce 1998 přestoupil do Fiorentiny, se kterou si zahrál i v Lize mistrů. Z Itálie poté odešel do West Hamu, odkud se později vrátil zpět na Letnou. Foto: Profimedia.cz

David Zima - 150 mil. korun (Slavia – Turín) Slavia jej přivedla v polovině ročníku 2019/20 z Olomouce. David Zima měl v té době na kontě pouhé dva ligové starty, v Edenu mu ale věřili a sázka na mladého stopera se vyplatila. David Zima se rychle usadil v základní sestavě, velmi dobré výkony podával i v pohárové Evropě a dostal se taky do reprezentace. Na konci loňského srpna se pak posunul dál a přestoupil do italského Turína. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Kalas - 150 mil. korun (Olomouc – Chelsea) Za stejné peníze jako Zima přestupoval před lety taky Tomáš Kalas, kterého vykoupila z Olomouce Chelsea. Kalas byl považován za obrovský talent a v lize debutoval už v 16 letech, 11 měsících a 20 dnech. V nejvyšší české soutěži odehrál pět zápasů, přesto stihl zaujmout a odešel do Anglie. V Chelsea ale dostal minimum prostoru a chodil převážně po hostováních. Ze Stamford Bridge definitivně odešel v roce 2019 a nyní je hráčem Bristolu. Foto: Profimedia.cz

Vladimír Coufal - 160 mil. korun (Slavia – West Ham) Český reprezentační bek přišel do Slavie z Liberce a rychle se stal jednou z opor sešívané družiny. Ve Slavii ještě začal sezonu 2020/21, ovšem poté, co Pražané nezvládli boj o Ligu mistrů, zamířil do West Hamu. V prvním roce v Premier League zářil, letos se však potýkal se zdravotními problémy a čas od času i se slabší formou. Místo v základní sestavě si ale nakonec udržel. Foto: Profimedia.cz