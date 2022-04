AUDIO + VIDEO: Akustická kytara a hymna Ligy mistrů? Úžasný hudební zážitek!

Je jen málo fotbalových hymen, které jsou slavnější než ta, která uvádí zápasy Ligy mistrů. Pokud přeskočíme legendární chorál You'll Never Walk Alone, znělka milionářské soutěže by se v žebříčku popularity umístila pravděpodobně hned za ním.

Její melodii zná snad každý, kdo se o fotbal alespoň trochu zajímá. K docela odvážnému činu se odhodlal Paul Quinn, který jeden ze symbolů soutěže předělal do akustické kytarové verze. Výsledek je vynikající. Video vás o tom zaručeně přesvědčí.