Atraktivní posila pro Slavii?! Podívejte se, kterými kluby prošel Mohamed Ihattaren

Jednadvacetiletý ofenzivní záložník měl nakročeno k velké kariéře. Reprezentoval mládežnický týmy Nizozemska a prošel několika slavnými kluby. Jenže jej taky provází pověst problémového hráče. Další šanci na restart by údajně mohl dostat ve Slavii. Kde hrál dosud? Podívejte se.

Ihattaren nakoukl do světa velkého fotbalu v barvách Eindhovenu. Dres prvního týmu PSV navlékl poprvé v soutěžním utkání v ročníku 2018/19, kdy si odbyl premiéru v nizozemské Eredivisie. Za PSV nakonec odehrál 74 zápasů, dal deset branek a přidal 11 asistencí.

Pokračování 3 / 4

Juventus a Sampdoria

V létě roku 2021 Ihattaren odešel za 1,9 milionů eur do Juventusu, se kterým podepsal čtyřletý kontrakt. Obratem však putoval do Sampdorie. Jenže v Serii A neodehrál ani jeden zápas, v Janově nebyli spokojeni s jeho chováním a následně se Ihattaren vrátil do Nizozemska. V té době zvažoval konec kariéry.

Foto: Profimedia.cz