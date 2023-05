Antihrdinové. Oscar Pistorius a 13 dalších sportovců, kteří zabíjeli

Oscar Pistorius a Reena Steenkampová. Vztah jihoafrického paralympionika skončil tragicky. (Foto: Profimedia.cz) Oscar Pistorius usmrtil v únoru roku 2013 o čtyři roky starší Reevu Steenkampovou čtyřmi kulkami ve svém bytě v Pretorii. Následně byl obžalován z vraždy. Soudkyně Thokozile Masipaová nejdříve rozhodla, že se běžec dopustil zabití z nedbalosti a poslala ho na pět let za mříže. Následovalo odvolání, po němž však dostal bývalý paralympionik ještě rok navíc. Po sérii dalších odvolání a novém vyšetřování případu byl Pistoriusovi trest prodloužen na třináct let. Před pár týdny žádal o podmínečné propuštění, ale soud jeho žádost zamítl. Znovu bude mít nárok na podmínečné propuštění v srpnu 2024. Pistorius není prvním sportovcem, který někoho připravil o život. V následujících kapitolách najdete 13 dalších, kteří úmyslně či neúmyslně sprovodili někoho ze světa.

Mark Rogowski (skateboarding) Mark Rogowski byl profesionální skateboardista, který byl v osmdesátých letech minulého století opravdovou undergroundovou hvězdou. V březnu 1991 strávil den s dávnou kamarádkou Jessicou Bergstenovou, která byla později prohlášena za nezvěstnou. Její tělo bylo nakonec nalezeno v kalifornské poušti. S identifikací to nebylo jednoduché, protože už bylo ve značném stadiu rozkladu. Rogowski nakonec nevydržel výčitky svědomí a sám se udal policii. Přiznal, že Jessicu znásilnil, nacpal ji do pytle, nakonec ji udusil a zakopal v mělkém hrobě. Od soudu odcházel s trestem 31 let žaláře. Foto: Profimedia.cz

Robert Rozier (americký fotbal) Bývalý hráč St. Louis Cardinals odehrál v NFL šest zápasů, než skončil kvůli podezření z dopingu. Později se stal členem sekty černých rasistů, věřících, že bůh je černý, že černí jsou i praví Židé a všichni bílí jsou ďáblové. Každý, kdo se chtěl stát členem sekty, musel zabít nějakého „bílého ďábla." Mírumilovné náboženství... Rozier to vzal vážně a byl dost důkladný. V říjnu 1986 byl zatčen a obviněn z několika vražd. Přiznal se k mordu sedmi bělochů. Byl odsouzen na 22 let, ale protože se rozhodl svědčit proti vůdci sekty, dostal se do programu ochrany svědků a pak i na svobodu. Jenže v roce 1999 byl zadržen v Kanadě, kde se pokoušel platit nekrytým šekem. U soudu vyfasoval 25 let za mřížemi.

Lee Hughes (fotbal) Anglický fotbalista Lee Hughes nezabil nikoho úmyslně, nýbrž proto, že měl vybíleno v makovici. V listopadu 2003 v blízkosti domova v obci Warwickshire ztratil ve vysoké rychlosti kontrolu nad svým Mercedesem CL 500 za víc než tři miliony korun a vlétl do protisměru, kde smetl Renault Scénic, v nemž zemřel jeden člověk a další dva byli těžce zraněni. Hughes a jeho spolujezdec Adrian Smith se z místa nehody vypařili a viník nehody se na policii přihlásil až o 36 hodin později. U soudu tvrdil, že mu selhaly brzdy, ale experti to vyvrátili. Podle žalobce z místa činu uprchl, aby se vyhnul dechové zkoušce, protože řídil opilý. V srpnu 2004 byl shledán vinným a odsouzen na šest let do vězení. V něm strávil o tři roky méně než měl a v srpnu 2007 byl propuštěn. Foto: Profimedia.cz

Gavin Grant (fotbal) Aktuálně devětatřicetiletý muž má o budoucnost postaráno. V roce 2010 dostal Gavin Grant za vraždu doživotní trest a i kdyby se nad ním později soudci slitovali, dřív než v roce 2035 z vězení nevyleze. V souvislosti s vraždou byl vyšetřován už v roce 2005, ale nakonec ze sevření chapadel spravedlnosti vyklouzl. To už se mu o pár let později nepodařilo.

Luke McCormick (fotbal) Anglický fotbalista Luke McCormick v červnu roku 2008 cestou ze svatby bývalého týmového kolegy Davida Norrise smetl na křižovatce svým Range Roverem auto, ve kterém na místě zemřely dvě děti ve věku osm a deset let. Asi nepřekvapí, že McCormick byl pořádně opilý, navíc ještě řídil bez zákonného pojištění. Soudce ho poslal na sedm roků do vězení, odkud však vyšel po čtyřech letech. Foto: Profimedia.cz

Jurij Sevidov (fotbal) Skvělému sovětskému útočníkovi a vynikajícímu střelci, který zažil nejlepší léta ve Spartaku Moskva, se zlomila kariéra v roce 1965, kdy autem srazil dopisujícího člena Akademie věd SSSR Dmitrije Rjabčikova. Prominentní chemik a nositel Stalinovy ceny zemřel v nemocnici v důsledku lékařského pochybení. Jurij Sevidov byl následně odsouzen na deset let do vězení a zbaven titulu mistra sportu. Pět let po rozsudku už ale zase hrál. Nejdříve v Kazachstánu, pak na Ukrajině. Za žádný ruský klub už nikdy nenastoupil.

Hiroshi Ogawa (baseball) Bývalý hráč a asistent trenéra japonského baseballového celku Chiba Lotte Mariner zavraždil 18. listopadu 2004 sedmašedesátiletou Kazucho Nishiuchi. Okradl ji o 1,75 milionu jenů (víc než 20 tisíc dolarů), které potřeboval na zaplacení dluhů. Šlo o peníze jejího zaměstnavatele. Když žena odmítla Ogawovi obnos vydat, shodil ji Hiroshi Ogawa ze schodů. Bezvládné tělo pak naložil do auta, odvezl k rybníku, kde Kazucho utopil v ocelové rakvi. Na konci září 2005 byl Ogawa odsouzen k doživotnímu vězení.

Bertil Fox (kulturistika) Britský profesionální kulturista Bertil Fox patřil v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století k absolutní špičce ve své sportovní disciplíně. V květnu 1998, tři roky po skončení kariéry, byl obviněn z vraždy své bývalé snoubenky a její matky na karibském ostrově Svatý Kryštof. VIDEO: Nový kulturistický rekordman. Pořádný chlap, nebo zrůdné monstrum? Původně byl odsouzen k smrti oběšením. Trest mu byl v září 2002 změněn na doživotní vězení.

Rubin „Hurricane“ Carter (box) Tenhle chlapík sem vlastně ani nepatří, ale jeho příběh stojí za to. Profesionální americký boxer střední váhy známý pod přezdívkou „Hurikán“ prožil vrchol sportovní kariéry v šedesátých letech minulého století. Na jejím konci bylo v roce 1966 obvinění z trojnásobné vraždy v baru Lafayette v New Jersey. Porota ho shledala vinným a soudce ho odsoudil ke třem doživotním trestům. Carter se několikrát odvolal a vždycky tvrdil, že je nevinný. Na jeho obranu vystoupil například známý americký písničkář Bob Dylan nebo legendární boxer Muhammad Ali. Ven z vězení se však Carter dostal až v roce 1985, téměř po dvaceti letech za mřížemi. Příběh zpracoval i Hollywood. Hlavní roli ve filmu Hurricane si zahrál Denzel Washington. Foto: Profimedia.cz

Esteban de Jesús (box) Šampion v lehké váze Esteban de Jesús vstoupil do profesionálního ringu v roce 1969 a stal se prvním boxerem, který porazil legendárního Roberto Durana. Králem své váhové kategorie byl v letech 1976 až 1978. Během kariéry zaznamenal 57 vítězství, z toho 32 stylem K.O. Pouze pětkrát odcházel z ringu jako poražený. V roce 1981 ukončil v rodném Portoriku spor o parkovací místo se sedmnáctiletým mladíkem tím, že ho zabil. Málokoho asi překvapí, že právě hučel na koksu. Ve vězení se z něho stala baseballová hvězda, vrátil se ke křesťanské víře a nakonec se z něho stal kazatel – vzhledem k jeho jménu dost očekávaný obrat. Za mřížemi se nakazil virem HIV a měsíc před smrtí dostal od tehdejšího guvernéra milost. Zemřel v 37 letech.

Leslie Hylton (kriket) Leslie Hylton byl kriketový nadhazovač, který odehrál během třicátých let minulého století čtyřicet zápasů v dresu rodné Jamajky. Poté, co zjistil, že jeho manželka má poměr s jiným mužem, udělal to, co by učinil každý správný chlap s kapkou cti v těle (podle Hyltona) – vypálil do ní sedm kulek z pistole. U soudu se bránil, že chtěl zabít sám sebe, ale netrefil se. Soudce mu neuvěřil a poslal ho na šibenici. 17. května 1955 byl oběšen a dodnes je jediným kriketovým hráčem, který byl kdy popraven.

Evangelos Goussis (box, kickbox) Bývalý australský boxer a kickboxer řeckého původu má na svědomí minimálně dvě vraždy. Už v listopadu 1989, kdy mu bylo 22 let, byl odsouzen za pokus o vraždu a obchodování s heroinem. V první dekádě nového tisíciletí se Evangelos Goussis podílel na vyřizování účtů mezi melbournskými gangy a prokazatelně zastřelil dva lidi. V souhrnu vyfasoval 50 let za mřížemi, přičemž se ven může dostat nejdříve v roce 2036, kdy mu bude 69 let.