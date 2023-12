Americký snajpr je k mání. Podívejte se, kam by mohl zamířit Peter Mueller

Pětatřicetiletý americký útočník letos načal svou druhou sezonu ve Vítkovicích. V těch ale po vzájemné dohodě s vedením klubu skončil a hledá si nové angažmá. Kam mohou vést jeho kroky? Podívejte se.

Pokračování 2 / 6 Kometa Brno Příchod do Komety by dával smysl. Mueller odehrál za brněnský celek čtyři roky a patřil k oporám týmu. Vždy patřil k nejproduktivnějším hráčům Komety, body sbíral i v play-off. Brnu se v letošním extraligovém ročníku daří, s Muellerem by mohlo hrát ještě výš. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Sparta Praha V Ostravě Mueller spokojený nebyl, život v Praze by si ale dokázal představit. Sparta má v kádru místo pro „velké“ hráče, příchod zkušeného amerického snajpra by byl pro fanoušky dalším lákadlem. Pražané prahnou po titulu, Mueller by jim mohl hodně pomoct. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pokračování 4 / 6 Mountfield HK V zákulisí padá ještě jedna zajímavá adresa – Hradec Králové. Mountfield rád sází na cizince, na soupisce má hokejisty z Kanady, Finska, Francie nebo Lotyšska. Loni Mountfield skončil na stříbrné pozici, Muellera by dokázal zaplatit. Americký forvard by se mohl stát hlavní hvězdou týmu. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pokračování 5 / 6 Pardubice? Třinec? Asi ne Fanoušci mají prostor i na další spekulace. Co třeba Třinec, který si může dovolit prakticky kohokoliv? Z Vítkovic už pár hráčů přetáhl. Jenže – pokud se Muellerovi nelíbí v Ostravě, v Třinci by spokojený asi nebyl. Pardubice? Petr Dědek postavil našlapanou mašinu, ve které je už hvězd hodně. Dynamo navíc stále čeká na Davida Krejčího. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Zahraničí Nabízí se také možnost Muellerova odchodu do zahraničí, kde by o hráče se zkušenostmi z NHL určitě stáli. Dobré jméno si udělal už ve Švýcarsku, Švédsku i Rakousku. O zajímavé nabídky by neměl mít nouzi. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia