Alternativy za Brabce se Zimou. Toto jsou 4 další stopeři pro reprezentaci

Na loňském EURU hráli velmi dobře Ondřej Čelůstka s Tomášem Kalasem. Oba však trápí zdravotní problémy, a tak nyní nejvíc prostoru dostávají David Zima a Jakub Brabec. Nedávno se do národního týmu vrátil i Ondřej Kúdela, k dispozici je rovněž Jaroslav Zelený ze Sparty. Ale taky čtyři další stopeři, kteří si zaslouží více pozornosti. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Matěj Chaluš

Bývalý kapitán české jednadvacítky odešel v zimě z Liberce do švédského Malmö. Zatímco na severu Čech měl pevnou pozici, na severu Evropy o ni musí bojovat. Přesto se dostal do národního týmu a v utkání proti Faerským ostrovům si odbyl i reprezentační debut. Čtyřiadvacetiletý bek je do budoucna jednou z možností.

Foto: Profimedia.cz