All-Star tým lvíčat. Ideální sestava z mladíků, kteří hráli v českém nároďáku do 21 let

Zatímco někteří fotbalisté, kteří prošli národním týmem do 21 let, upadli v zapomnění, jiní za sebou zanechali výraznou stopu. Rozhodli jsme se, že poskládáme historický All-Star tým české jednadvacítky. Nemysleli jsme přitom jen na hráče, kteří to pak dotáhli nejdál, ale i na ty, kteří se třeba nedostali do evropských vekloklubů, v „21“ si ale vedli na výbornou. Které borce jsme do něj zařadili, to se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.