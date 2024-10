Aktuální tržní ceny 12 nejdražších fotbalistů současnosti. Za ty prachy by rok fungovalo krajské město

Část 1 / 13



Před pár týdny se na přestupovém trhu na nějaký čas skončilo obchodovat s fotbalisty. Na začátku ledna to ale vypukne nanovo. Do jakých výšin by se mohly vyšplhat sumy, za něž by nejhodnotnější hráči měnili dres? V následujících kapitolách najdete tucet borců seřazených nikoli podle jejich schopností nebo aktuální formy, nýbrž podle odhadované ceny, kterou by za ně musel zaplatit případný zájemce, jak ji vyjádřil portál TransferMarkt, (aniž by ovšem zohledňoval výši výstupních klauzulí, jež mají někteří borci zakotveny ve smlouvách).

Smlouva do roku: 2028

Odhadovaná tržní hodnota: 120 milionů eur Declan Rice je považován za dokonalého záložníka. Jde o komplexního středopolaře, který se může bez problému posunout i na post defenzívního záložníka. Je to motor mužstva, jehož tržní cena je nyní podle portálu TransferMarkt na hodnotě 120 milionů eur. Loni v létě přestupoval do nového působiště v Arsenalu z West Hamu za téměř 117 milionů eur. Na Emirates Stadium má podepsaný kontrakt do roku 2028 a je naprosto nepostradatelnou součástí sestavy. Foto: Profimedia.cz

Smlouva do roku: 2029

Odhadovaná tržní hodnota: 120 milionů eur Šestadvacetiletý uruguayský záložník či křídelník Federico Valverde přišel do Realu Madrid v roce 2016 a nějaký čas mu trvalo, než se na San Bernabeu adaptoval, ale od ročníku 2019/20 už je neodmyslitelnou součástí týmu a jednou z opor. O tom, jak si ho v klubu cení, svědčí i délka smlouvy, kterou má podepsanou – vyprší až v roce 2029. Valverdeho hodnota jde vytrvale nahoru a podle portálu TransferMarkt nyní činí 120 milionů eur. V aktuální ligové sezoně odehrál všech osm ligových zápasů v základní sestavě. Vstřelil v nich jeden gól a přidal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Smlouva do roku: 2026

Odhadovaná tržní hodnota: 120 milionů eur V roce 2023 se stal Lamine Yamal nejmladším hráčem, který debutoval v dresu prvního týmu Barcelony. Bylo mu 15 let, devět měsíců a 16 dní. V tu chvíli portál TransferMarkt ještě vůbec neuváděl jeho tržní hodnotu. Dnes ji vyčísluje na 120 milionů eur. To jasně vypovídá o tom, jak mimořádným talentem Yamal je. Barcelona má ekonomické problémy, v kádru má však poklad. Toto je 5 nejdražších hráčů z Camp Nou V minulém ročníku už na hřiště nastupoval pravidelně, a to jak v La Lize, kde měl na kontě 37 zápasů, pět gólů a pět asistencí, tak v Lize mistrů, kde zaznamenal dvě nahrávky v deseti zápasech. Yamal je excelentním driblérem se schopností tvořit hru. Může nastupovat na pravé straně útoku, ale také na postu záložníka. Čerstvý mistr Evropy z Německa má v katalánském klubu podepsaný kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Smlouva do roku: 2027

Odhadovaná tržní hodnota: 130 milionů eur Španělský reprezentant Rodri přestoupil v roce 2019 z Atlétika Madrid do Manchesteru City a od té doby se stal pevným pilířem základní sestavy mužstva. Osmadvacetiletý středopolař podává nesmírně konzistentní výkony, je vynikajícím nahrávačem, exceluje ve vzdušných soubojích a zblokuje spoustu střel soupeře. Ne náhodou portál TransferMarkt vyčísluje jeho aktuální cenu na 130 milionů eur. V současné sezoně Premier League dal v šesti zápasech dvě branky a na jednu nahrál. Nezbylo na ně místo. Fotbalové hvězdy, které překvapivě chyběly na velkých turnajích V létě se významnou měrou zasloužil o to, že Španělsko na mistrovství Evropy vyhrálo titul kontinentálních šampionů a byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje, ale naneštěstí pro národní tým i jeho anglického zaměstnavatele se v polovině září vážně zranil. Se zpřetrhanými kolenními vazy musel na operaci a do konci tohoto ročníku se na hřišti neobjeví. Foto: Profimedia.cz

Smlouva do roku: 2026

Odhadovaná tržní hodnota: 130 milionů eur Jamal Musiala se narodil ve Stuttgartu. Matka je Němka, otec Nigerijec. Když mu bylo sedm let, rodina se přestěhovala do Anglie a malý Jamal nastoupil do akademie Chelsea. Tam se fotbalové vzdělával osm let, ale v roce 2019 činovníci londýnského klubu usoudili, že není dost fyzicky silný na ostrovní fotbal a pustili ho do Bayernu. Nyní tohoto rozhodnutí možná litují. V červnu roku 2020 se Musiala stal historicky nejmladším hráčem mnichovského velkoklubu, který nastoupil do bundesligového utkání. Bylo mu 17 let a 115 dní. O něco později se stal nejmladším střelcem klubu. Míčoví kouzelníci. 6 nejlepších fotbalových driblérů ve hře EA Sports FC 24 Akcie talentovaného mladíka na fotbalovém trhu raketově rostou. Bývalý trenér rezervního celku Bayernu o něm před lety prohlásil, že je to hráč „ledově chladný a soustředěný“. Musiala je vysoký a hubený. Postavou připomíná Dele Alliho. Má výbornou techniku a ďábelskou pravou nohu, je skvělým kanonýrem. Když šlo o jeho reprezentační budoucnost, vybíral mezi Anglií a Německem a zvolil zemi, v níž se narodil. V mládežnických týmech však vyzkoušel obě varianty. Jeho aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt činí 130 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Smlouva do roku: 2027

Odhadovaná tržní hodnota: 130 milionů eur Zázračné dítě německého fotbalu. I tak mnozí odborníci nazývají už několik sezon aktuálně jednadvacetiletého ofenzivního záložníka Bayeru Leverkusen Floriana Wirtze. Odchovanec Kolína nad Rýnem se přesunul do současného působiště v lednu 2020 za pouhých 200 tisíc eur. O dva roky později činila jeho hodnota podle portálu TransferMarkt 70 milionů eur a nyní je na 130 milionech. Blyštivé klenoty. Toto je 5 nejdražších fotbalistů v německé Bundeslize O podpis supertalentovaného teenagera se ucházejí už nějaký čas nejbohatší evropské kluby. Velký zájem projevují hlavně Real Madrid a Bayern Mnichov. Dynamický fotbalista, který může hrát nejen na postu ofenzivního středopolaře, ale též na hrotu útoku, už má na kontě prvních 25 startů a čtyři vstřelené branky v německé seniorské reprezentaci. V aktuální bundesligové sezoně zaznamenal v pěti zápasech čtyři góly a jednu asistencí a v úvodním duelu Ligy mistrů se trefil dvakrát do sítě Feyenoordu. Foto: Profimedia.cz

Smlouva do roku: 2027

Odhadovaná tržní hodnota: 140 milionů eur Bukayo Saka byl už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 42 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech. V Arsenalu hraje nejčastěji na pravém křídle, ale když na to přijde, umí také operovat na opačné straně hřiště. Perspektivní jedenáctka. Ideální tým anglické Premier League v sezoně 2023/24, složený z hráčů do 23 let V prvním celku Gunners debutoval v sezoně 2018/19. V minulém ročníku naskočil do 35 utkání v Premier League a zaznamenal 16 gólů a devět asistencí. V tom současném už má na kontě po šesti odehraných zápasech jednu přesnou trefu a pět nahrávek. Saka je výkonnostní stálicí v sestavě Gunners. V každém střetnutí ze sebe dostane to nejlepší. Jeho role v týmu je naprosto nepostradatelná a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Klíčovou úlohu už má také v národním týmu Anglie. Foto: Profimedia.cz

Smlouva do roku: 2027

Odhadovaná tržní hodnota: 150 milionů eur Phil Foden zažil fantastickou sezonu 2020/21. V 26 ligových zápasech (z toho byl sedmnáctkrát v základní sestavě), nastřílel tehdy dvacetiletý mladíček devět branek a pět dalších připravil pro spoluhráče. A v podobném duchu pokračoval i v následujících ročnících. Jsou skvělí a pekelně drazí. 10 útočníků z anglické Premier League, kteří mají v současnosti nejvyšší tržní cenu Na čtyřiadvacetiletém hráči se pozitivně projevuje důvěra kouče Pepa Guardioly, který se ho nebál na startu kariéry postavit proti nejkvalitnějším soupeřům a Foden se v zápasech s Liverpoolem, Manchesterem United či Chelsea ukázal v tom nejlepším světle. Jeho technické kousky s balonem, intuice a všestrannost ho staví nad většinu jeho vrstevníků v Premier League. Vypadá to, že z něho vyrostla velká světová hvězda. Tomu odpovídá i jeho aktuální cena, kterou portál TransferMarkt vyčísluje na 150 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Smlouva do roku: 2029

Odhadovaná tržní hodnota: 180 milionů eur Pětadvacetiletý útočník Realu Madrid Kylian Mbappé je už několik let řazen mezi nejlepší fotbalisty světa. V roce 2016 pomohl reprezentaci galského kohouta do 19 let k titulu mistrů Evropy a před šesti lety už byl ofenzivním esem seniorského národního týmu na šampionátu v Rusku, kde pomohl čtyřmi brankami k zisku zlatých medailí. A to byl druhým nejmladším hráčem na turnaji. K největším hvězdám patřil i na turnaji v Kataru, kde se stal nejlepším střelcem a dovedl Francii opět do finále, kde podlehla až po penaltovém rozstřelu Argentině. Cristiano Ronaldo a spol. 15 fotbalistů, kteří mají na kontě nejvíc nominací na Zlatý míč Jeho talent zazářil nejdříve v dresu Monaka, odkud ho vykoupili šejkové vlastnící Paris Saint-Germain za 180 milionů eur, čímž z něho udělali jednoho z nejdražších fotbalistů v historii. Dnes je jeho cena podle portálu TransferMarkt stále na této úrovni a je jedním ze čtyř nejdražších fotbalistů na světě. I během aktuální sezony dokazuje, že to není náhodou. V úvodních sedmi zápasech španělské La Ligy dal pět gólů, jednu trefu zaznamenal v úvodním duelu Ligy mistrů. Foto: profimedia.cz

Smlouva do roku: 2027

Odhadovaná tržní hodnota: 180 milionů eur V pouhých 24 letech už kroutí Vinícius Júnior sedmou sezonu v La Lize a je jednou z největších hvězd soutěže. V roce 2018 koupil Real Madrid talentovaného mladíka z Flamenga a udělal z něj jednoho z nejdražších brazilských fotbalistů v historii. Kolik berou hvězdy Realu Madrid? Toto je 5 nejlépe placených hráčů Bílého baletu Sázka na šikovného křídelníka Bílému baletu vychází. Vinícius Júnior je s každým zápasem lepší a lepší, a to se také promítá do jeho tržní ceny. Od října 2021 vyskočila o neuvěřitelných 130 milionů eur a nyní je na hodnotě 180 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Smlouva do roku: 2027

Odhadovaná tržní hodnota: 180 milionů eur I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Manchester City získal předloni v létě v podobě Erlinga Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Brzy však bylo zcela jasné, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. Pohádkové výplaty. 15 hráčů z anglické Premier League, kteří si v sezoně 2023/24 vydělali nejvíc peněz V 35 zápasech premiérové sezony Premier League dokázal Haaland nastřílet neuvěřitelných 36 branek a zaznamenat čtyři hattricky, což byl nejlepší vstup do soutěže v její historii. V minulém ročníku sice malinko polevil, ale i tak se blížil k průměru jednoho vstřeleného gólu na utkání. V neuvěřitelné fazoně vstoupil do aktuální sezony. Šest utkání mu stačilo na to, aby nasázel soupeřům deset gólů. Vypadá to, že obránce (nejen) v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Foto: Profimedia.cz

Smlouva do roku: 2029

Odhadovaná tržní hodnota: 180 milionů eur Jude Bellingham přišel v červenci roku 2020 za 30 milionů liber z Birminghamu do Dortmundu a stal se nejdražším sedmnáctiletým fotbalistou v historii. V dresu City působil od sedmi let. Když mu bylo 16 roků a 38 dní, odbyl si debut v prvním týmu, čímž se stal nejmladší hráčem v historii Birminghamu. V barvách Borussie pak debutoval 14. září 2020 v základní sestavě v pohárovém utkání proti Duisburgu, v němž přispěl jedním gólem k výhře 5:0 a stal se nejmladším střelcem klubu v historii ve všech soutěžích. O pět dní později si odbyl premiéru v Bundeslize a hned si připsal do statistik asistenci. Zatraceně drahé zboží. 6 fotbalistů, jejichž tržní cena od 1. července 2023 vylétla nejvíc nahoru Bellingham je nesmírně silný na balonu, ale taky poctivý v defenzívě. Hráč, který prošel všemi mládežnickými výběry Anglie, je obrovským talentem a příslibem do budoucna. V minulém zimním přestupovém období se psalo o zájmu Manchesteru City, Liverpoolu a Chelsea, v létě o jeho podpis sváděl boj Real Madrid s Manchesterem United. Nakonec získal anglického reprezentanta za 103 milionů eur Bílý balet a on velice rychle dokázal, že to nebyly vyhozené peníze, ale naopak skvělá investice. Uznávaný fotbalový novinář Fabrizio Romano už nedlouho po přestupu poznamenal, že Jude Bellingham je „nejlepší posilou roku“. V 28 zápasech debutové sezony v La Lize nastřílel 19 branek a k nim přidal šest asistencí. Na startu té současné jej zbrzdilo v rozletu zranění. Portál TransferMarkt uvádí, že jeho aktuální tržní cena činí 180 milionů eur. Foto: Profimedia.cz