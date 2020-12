Aktuální tržní ceny 12 nejdražších fotbalistů současnosti. Za ty prachy by rok fungovalo krajské město

Za pár dnů se na přestupovém trhu začne obchodovat (i) s aktuálně nejdražšími fotbalisty. Do jakých výšin by se mohly vyšplhat sumy, za něž by hráči měnili dres? V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete tucet borců seřazených nikoli podle jejich schopností nebo aktuální formy, nýbrž podle odhadované ceny, kterou by za ně musel zaplatit případný zájemce, jak ji vyjádřil portál TransferMarkt, (aniž by ovšem zohledňoval výši výstupních klauzulí, jež mají někteří borci zakotveny ve smlouvách).

9. – 12. Lionel Messi (Barcelona) Věk: 33 let

Smlouva do roku: 2021

Odhadovaná tržní hodnota: 100 milionů eur Vypadá to, že Argentinec Lionel Messi je hráčem z jiné planety. Proč by jinak měl ve smlouvě výstupní klauzuli, podle níž může odejít do jiného klubu, pokud zájemce zaplatí 700 milionů eur? Je však nereálné, že by za něho tyto peníze někdo zaplatil. Navíc možná po sezoně odejde z Barcelony úplně zadarmo, protože mu vyprší kontrakt a k jeho prodloužení se zatím moc nemá. Takže jaká je jeho skutečná tržní hodnota? Podle portálu TransferMarkt činí rovných sto milionů eur. Zvěčnělí bohové. 6 fotbalistů, kteří se dočkali odhalení vlastní sochy v nejmladším věku Messi zvládá další a další sezony s takovou lehkostí a bravurou, až to bere dech. Vzhledem k věku se dá předpokládat, že fotbal na superšpičkové úrovni může hrát ještě nějakou tu sezonu, což hodnotu šestinásobného držitele Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa drží pořád pěkně nahoře. O jeho marketingovém potenciálu snad ani není třeba mluvit. Foto: Profimedia.cz

9. – 12. Jadon Sancho (Borusiia Dortmund) Věk: 20 let

Smlouva do roku: 2023

Odhadovaná tržní hodnota: 100 milionů eur Jadonovi Sanchovi bylo teprve 14 let, když za něho Manchester City zaplatil Watfordu 65 tisíc liber. Šikovný útočník svou hodnotu záhy zmnohonásobil, protože v létě roku 2017 za něho Borussia Dortmund zaplatila téměř devět milionů eur. Začínal sice jako obránce, ale prokousal se až na post ofenzivního záložníka či útočníka, na němž se cítí jako násoska ve výčepu. 7 hráčů, kteří nemají víc než 20 let a mohou v budoucnosti přivést Borussii Dortmund k titulu Velká část fotbalových expertů míní, že v jeho osobě roste Anglii výjimečný hráč. Na kontě má už 18 startů v seniorské reprezentaci a tři vstřelené góly. Jeho tržní cena se už podle portálu TransferMarkt dostala na třícifernou hodnotu v řádu milionů eur. Foto: Profimedia.cz

9. – 12. Erling Haaland (Borussia Dortmund) Věk: 20 let

Smlouva do roku: 2024

Odhadovaná tržní hodnota: 100 milionů eur Erling Haaland je v současnosti patrně nejsledovanějším fotbalovým mladíkem v Evropě. Dvacetiletý norský reprezentant, který je synem někdejšího hráče Nottinghamu Forest, Leedsu a Manchesteru City Alfa-Inge Haalanda, je téměř dvoumetrovým útočníkem, který se do povědomí širší veřejnosti dostal na loňském mistrovství světa hráčů do 20 let, kde si devíti brankami vystřílel Zlatou kopačku pro nejlepšího kanonýra turnaje. Všechny je nasázel v jediném utkání proti Hondurasu, které Norové vyhráli 12:0. Od té doby stačil přestoupit z rakouského Salzburku do Dortmundu, kde se okamžitě stal superhěvzdou týmu. Je to rozený kanonýr, který jednou může Borussii dotáhnout k titulu v německé Bundeslize a třeba i k triumfu v Lize mistrů. Pokud ovšem dříve nepřestoupí do některého věhlasnějšího a bohatšího velkoklubu, který by za jeho služby musel zaplatit sto (či více) milionů eur. Foto: Profimedia.cz

9. – 12. Joao Félix (Atlético Madrid) Věk: 21 let

Smlouva do roku: 2026

Odhadovaná tržní hodnota: 100 milionů eur Budoucí nástupce Cristiana Ronalda v portugalské reprezentaci – i tak se hovořilo o útočníkovi Joao Félixovi, když loni v létě za 126 milionů eur přestupoval z Benfiky Lisabon do Atlétika Madrid. Španělský supertalent se sice nějakou dobu v novém působišti rozkoukával a zůstával poněkud za očekáváním, nyní už ale dokazuje, že prognózy expertů o jeho zářivé budoucnosti nebyly liché. Vzhledem k tomu, že je mu teprve 21 let, jeho cena může v budoucnosti vyletět vysoko nad sto milionů eur. Foto: Profimedia.cz

8. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Věk: 22 let

Smlouva do roku: 2024

Odhadovaná tržní hodnota: 110 milionů eur Ještě v teenagerovském věku si Trent Alexander-Arnold odbyl debut v anglické nejvyšší soutěži a nyní – ve 22 letech - je už jednou z jejích největších hvězd. Zahrál si na předloňském mistrovství světa v Rusku, loni vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů a letos Premier League. Super jedenáctka! Takto by vypadal ideální tým minulé sezony anglické Premier League Na Anfield Road věří, že z něho jednou bude klubová hvězda velikosti Stevena Gerrarda, který je jeho největším vzorem. Alexander-Arnold sice není záložníkem a jeho místo je na pravé straně obrany, ale díky své univerzálnosti může působit i jako (defenzivní) záložník. Foto: Profimedia.cz

4. – 7. Kevin de Bruyne (Manchester City) Věk: 29 let

Smlouva do roku: 2023

Odhadovaná tržní hodnota: 120 milionů eur Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Devětadvacetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že je už několik sezon nejlepším hráčem v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. Foto: Profimedia.cz

4. – 7. Harry Kane (Tottenham Hotspur) Věk: 27 let

Smlouva do roku: 2024

Odhadovaná tržní hodnota: 120 milionů eur Sedmadvacetiletý útočník Tottenhamu Harry Kane navazuje v aktuálním ročníku Premier League na skvělé výkony z předchozích sezon. Anglický forvard nastoupil do 12 ligových zápasů v základní sestavě a postaral se o devět gólů, což je více než třetina všech branek, které Spurs zaznamenali. „Já jsem klub!“ Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League Ostrovní experti, kteří jeho herní styl přirovnávají k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už před několika lety tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Foto: Profimedia.cz

4. – 7. Mohamed Salah (Liverpool) Věk: 28 let

Smlouva do roku: 2023

Odhadovaná tržní hodnota: 120 milionů eur Dvakrát v řadě (2017 a 2018) získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. Loni přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, letos po třiceti letech k vítězství v Premier League. Co s nimi? 6 skvělých hráčů ze 6 elitních týmů anglické Premier League, se kterými si trenéři lámou hlavu Osmadvacetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a už v roce 2018 své superhvězdě prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt, který mu až do roku 2023 zaručuje týdenní gáži ve výši 200 tisíc liber. Foto: Profimedia.cz

4. – 7. Sadio Mané (Liverpool) Věk: 28 let

Smlouva do roku: 2023

Odhadovaná tržní hodnota: 120 milionů eur Senegalský reprezentant Sadio Mané hraje už pátým rokem v dresu Liverpoolu, kam zamířil v létě roku 2016 za 34 milionů liber ze Southamptonu. Stejně jako v předchozím působišti patří i na Anfield Road k oporám mužstva. Jeho blesková adaptace na nové prostředí mnohé odborníky zaskočila. Mané se rychle stal jednou z nepostradatelných opor mužstva. Osmadvacetiletý útočník nastřílel v dresu Reds v Premier League 67 gólů ve 138 zápasech. Foto: Profimedia.cz

2. – 3. Neymar (Paris Saint-Germain) Věk: 28 let

Smlouva do roku: 2022

Odhadovaná tržní hodnota: 128 milionů eur Byla to přestupová bomba největšího kalibru. Když před třemi lety přestoupil Brazilec Neymar z Barcelony do Paris Saint-Germain, zatočila se z částky, kterou za něho francouzský klub zaplatil, nejednomu hlava. Jeho cena vyskočila na 222 milionů eur a více než dvojnásobně překonala tehdejší rekordní transfer. Od té doby hodnota osmadvacetiletého Brazilce, který je jednou z největších hvězd na světě, spadla řádově o desítky milionů eur dolů. I tak ale pořád patří mezi nejdražší fotbalové klenoty na planetě. Foto: Profimedia.cz

2. – 3. Raheem Sterling (Manchester City) Věk: 26 let

Smlouva do roku: 2023

Odhadovaná tržní hodnota: 128 milionů eur Raheem Sterling střílí od roku 2015 góly v dresu Manchesteru City, čímž si u fanoušků Liverpoolu vysloužil zařazení do škatulky „zrádce“, protože k arabským šejkům odešel především kvůli nadstandardně tučné výplatě. Vypadá to ale, že peníze, které za něho Citizens vynaložili a jež mu platí na účet, se vyplácejí. V 28 letech je jednou z nejzářivějších hvězd Premier League i světového fotbalu. Tomu také odpovídá jeho aktuální tržní hodnota. Foto: Profimedia.cz