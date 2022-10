Aktuální tržní ceny 11 nejdražších fotbalistů současnosti. Za ty prachy by rok fungovalo krajské město

Za pár týdnů se na přestupovém trhu začne obchodovat (i) s aktuálně nejdražšími fotbalisty. Do jakých výšin by se mohly vyšplhat sumy, za něž by hráči měnili dres? V následujících kapitolách najdete jedenáct borců seřazených nikoli podle jejich schopností nebo aktuální formy, nýbrž podle odhadované ceny, kterou by za ně musel zaplatit případný zájemce, jak ji vyjádřil portál TransferMarkt, (aniž by ovšem zohledňoval výši výstupních klauzulí, jež mají někteří borci zakotveny ve smlouvách).

9. – 11. Kevin De Bruyne (Manchester City) Věk: 31 let

Smlouva do roku: 2025

Odhadovaná tržní hodnota: 85 milionů eur Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Jednatřicetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že je už několik sezon nejlepším hráčem v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. V úvodních osmi ligových zápasech aktuální sezony byl fenomenální – vstřelil gól a zaznamenal osm asistencí. Foto: Profimedia.cz

9. – 11. Bruno Fernandes (Manchester United) Věk: 28 let

Smlouva do roku: 2026

Odhadovaná tržní hodnota: 85 milionů eur Manchester United předloni zimě zoufale potřeboval zkvalitnit tým a hlavní vysněnou posilou se stal portugalský záložník Bruno Fernandes ze Sportingu Lisabon. O jeho přestupu na Old Trafford se mluvilo a psalo několik týdnů, ale k dohodě klubů dlouho nedocházelo. Manchesteru se totiž zdála přestupní částka, kterou požadoval jeho zaměstnavatel, dost přemrštěná. Nakonec to klaplo a za 80 milionů eur se Fernandes mohl stěhovat. Borci, kterým to „fotbalově“ myslí. Toto je 10 nejtvořivějších hráčů současnosti Že to byl dobrý nákup, ukazují jeho výkony. Je kreativním motorem mužstva, v dresu Red Devils odehrál dosud 94 ligových utkání, ve kterých nastřílel 37 gólů. V reprezentačním dresu naskočil do 48 střetnutí a vsítil devět branek. Portál TransferMarkt uvádí jeho tržní cenu na 85 milionech eur. Foto: Profimedia.cz

9. – 11. Dušan Vlahovič (Juventus Turín) Věk: 22 let

Smlouva do roku: 2026

Odhadovaná tržní hodnota: 85 milionů eur Byl to nejvýznamnější transfer v zimním přestupním termínu. Juventus hodně stál o srbského útočníka Dušana Vlahoviče z Fiorentiny, kluby se ale dlouho nemohly dohodnout na odstupném. Nakonec se dvaadvacetiletý talent přesunul do Turína za přibližně 80 milionů eur. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální cena 85 milionů eur a od začátku loňského července vyskočila o neuvěřitelných 45 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

4. – 8. Harry Kane (Tottenham Hotspur) Věk: 29 let

Smlouva do roku: 2024

Odhadovaná tržní hodnota: 90 milionů eur Devětadvacetiletý útočník Tottenhamu Harry Kane je jedním z dlouhodobě nejkonzistentnějších fotbalistů v anglické Premier League. Celkem už v nejvyšší ostrovní soutěži nasázel 190 branek. Elita. 25 nejlepších hráčů v historii anglické Premier League podle prestižního magazínu FourFourTwo Ostrovní experti, kteří jeho herní styl přirovnávají k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Foto: Profimedia.cz

4. – 8. Mohamed Salah (Liverpool) Věk: 30 let

Smlouva do roku: 2025

Odhadovaná tržní hodnota: 90 milionů eur Dvakrát v řadě (2017 a 2018) a pak ještě v roce 2021 získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. V roce 2019 přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, o rok později po třiceti letech k vítězství v Premier League. V Kataru budou chybět. Jedenáctka ze špičkových hráčů, kteří mistrovství světa uvidí jen v televizi Třicetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech v dresu Liverpoolu 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a své superhvězdě už několikrát prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt. Foto: Profimedia.cz

4. – 8. Phil Foden (Manchester City) Věk: 22 let

Smlouva do roku: 2024

Odhadovaná tržní hodnota: 90 milionů eur Phil Foden zažil fantastickou sezonu 2020/21. V 26 ligových zápasech (z toho byl sedmnáctkrát v základní sestavě), nastřílel devět branek a pět dalších připravil pro spoluhráče. A v podobném duchu pokračoval i v uplynulém ročníku, po kterém měl na kontě devět gólů a pět nahrávek po 28 střetnutích. Podle mnohých expertů je Foden „generačním talentem“. Perspektivní jedenáctka. Ideální tým sezony 2021/22 anglické Premier League složený z hráčů do 23 let Na dvaadvacetiletém hráči se pozitivně projevuje důvěra kouče Pepa Guardioly, který se ho nebál na startu kariéry postavit proti nejkvalitnějším soupeřům a Foden se v zápasech s Liverpoolem, Manchesterem United či Chelsea ukázal v tom nejlepším světle. Jeho technické kousky s balonem, intuice a všestrannost ho staví nad většinu jeho vrstevníků v Premier League. Vypadá to, že z něho roste velká světová hvězda. Tomu odpovídá i jeho aktuální cena, kterou portál TransferMarkt vyčísluje na 90 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

4. – 8. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) Věk: 19 let

Smlouva do roku: 2025

Odhadovaná tržní hodnota: 90 milionů eur Anglický záložník Jude Bellingham přišel do Borussie Dortmund v červenci roku 2020 za 25 milionů liber (k nimž mohou naskákat další miliony za výkony hráče či další přestup) z Birminghamu a stal se nejdražším sedmnáctiletým fotbalistou v historii. V dresu City působil od sedmi let. Když mu bylo 16 roků a 38 dní, odbyl si debut v prvním týmu, čímž se stal nejmladší hráčem v historii Birminghamu. Naděje Dortmundu. 7 hráčů, kteří ještě nemají 20 let a mohou v budoucnosti přivést Borussii k titulu V dresu Dortmundu debutoval 14. září 2020 v základní sestavě v pohárovém utkání proti Duisburgu, v němž přispěl jedním gólem k výhře 5:0 a stal se nejmladším střelcem Borussie v historii ve všech soutěžích. O pět dní později debutoval v Bundeslize a hned si připsal do statistik asistenci. Bellingham je nesmírně silný na balonu, ale taky poctivý v defenzívě. Hráč, který prošel všemi mládežnickými výběry Anglie, je obrovským talentem a příslibem do budoucna. Nyní kroutí třetí sezonu v Bundeslize, a i když oslavil na konci června teprve 19. narozeniny, patří k největším hvězdám soutěže. Foto: Profimedia.cz

4. – 8. Pedri (FC Barcelona) Věk: 19 let

Smlouva do roku: 2026

Odhadovaná tržní hodnota: 90 milionů eur V září roku 2019 koupila Barcelona záložníka Pedriho z Las Palmas za pět milionů eur. To mu bylo pouhých 16 let, ale už bylo jasné, že je mimořádným talentem. Katalánci nechali šikovného středopolaře ještě jednu sezonu vyzrávat na Kanárských ostrovech a od sezony 2020/21 už byl neopominutelnou součástí sestavy týmu. Subtilní Španěl je vynikajícím driblérem, má dokonalý cit pro balon a libuje si v dlouhých a přesných přihrávkách. I když bývá označován za středního či ofenzivního záložníka, většinou je jeho akční rádius o hodně širší, zabíhá na křídla, občas se vrací pro balon do obrany. Pedri je rychlý, kreativní a tvrdě pracující fotbalista. Díky fotbalové inteligenci dokáže výborně číst hru a předvídat, kam se bude ubírat, takže je téměř vždy o krok před soupeři. Experti ho srovnávají s Xavim, Andrésem Iniestou či Lionelem Messim. Foto: Profimedia.cz

3. Vinícius Júnior (Real Madrid) Věk: 22 let

Smlouva do roku: 2024

Odhadovaná tržní hodnota: 120 milionů eur V pouhých 22 letech už kroutí Vinícius Júnior pátou sezonu v La Lize a je jednou z největších hvězd soutěže. V roce 2018 koupil Real Madrid talentovaného mladíka z Flamenga a udělal z něho jednoho z nejdražších brazilských fotbalistů v historii. Sázka na šikovného křídelníka Bílému baletu vychází. Vinícius Júnior je s každým zápasem lepší a lepší, a to se také promítá do jeho tržní ceny. Za necelý rok vyskočila o neuvěřitelných 70 milionů eur. V aktuálním ročníku se blýskl v sedmi ligových zápasech pěti brankami. Foto: Profimedia.cz

2. Erling Haaland (Manchester City) Věk: 22 let

Smlouva do roku: 2027

Odhadovaná tržní hodnota: 150 milionů eur I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Manchester City získal v létě v podobě Erlinga Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Nyní si už ale můžeme být jisti tím, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. Antony, Williams, Martínez a další. Takhle by vypadala nejpředraženější jedenáctka letního přestupového období V pouhých osmi zápasech dokázal Haaland nastřílet 14 branek a zaznamenat tři hattricky. To je pravděpodobně nejlepší vstup do soutěže v její historii. Vypadá to, že obránce v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Foto: Profimedia.cz