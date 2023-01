Aktivní Mountfield. 5 posil, které během ledna získal ambiciózní Hradec Králové

Třiatřicetiletý útočník hrával řadu let za Kladno. Extraligu okusil taky v Litvínově, Olomouci či Plzni a od loňské sezony působil v Mladé Boleslavi. Za tu odehrál v letošním ročníku 24 zápasů, ve kterých si připsal tři body. Na začátku ledna se pak přestěhoval do Hradce Králové a v novém působišti se mu zatím daří na výbornou. V deseti duelech dal tři branky a přidal tři asistence.

Matěj Chalupa

Před necelými třemi lety dostal laso ze zámoří a odešel z Hradce Králové do Chicaga. Do NHL se ale neprosadil, odehrál jen 27 zápasů na farmě a loni už byl zpátky v extralize. Čtyřiadvacetiletý útočník zakotvil v Litvínově, ovšem ani tam díru do světa neudělal. Letos to zkoušel taky v Karlových Varech, Slavii a nyní je zpátky v Hradci Králové. Za ten zatím odehrál tři zápasy a dal jeden gól.

Foto: Profimedia.cz