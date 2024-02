Agüero, Suárez a spol. 9 nejlepších jihoamerických střelců v historii anglické Premier League

9. Nolberto Solano (Peru) – 49 gólů

Záložník Nolberto Solano se stal vůbec prvním Peruáncem, který si zahrál v anglické Premier League. V roce 1998 přestoupil z klubu Boca Juniors do Newcastlu United, kde hrál do sezony 2003/04, během níž se přesunul do Aston Villy. V roce 2005 už byl ale opět zpátky v dresu Magpies, kde vydržel další dva roky. Svou ostrovní kariéru ukončil pětadevadesátinásobný peruánský reprezentant ve West Hamu United. Během prvního působení v Newcastlu nastřílel 37 ligových branek a po návratu z Aston Villy, kde se trefil osmkrát, dal za Straky ještě osm gólů. Ve West Hamu se rozloučil s Anglií čtyřmi přesnými trefami. S bilancí 49 branek je osmým nejlepším Jihoameričanem v historii soutěže.