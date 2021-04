Africké poklady z druhé ligy. 6 hráčů, kteří se mohou vydat ve stopách Abdallaha Simy

Devatenáctiletý klenot ze Senegalu přišel před rokem z Francie do Táborska. Tam se ale Sima dlouho neohřál, přestoupil do Slavie a v Edenu začal psát svůj pohádkový příběh. Ve Fortuna národní lize však působí i další fotbalisté z Afriky, kteří mají hodně slibně nakročeno. Jména šesti z nich najdete v následujících kapitolách.

Fortune Bassey (Vlašim)

Země: Nigérie

Post: útočník

Věk: 22 let

Dvaadvacetiletý útočník z Nigérie patří od léta Českým Budějovicím, do prvoligového kádru se však ještě neprobojoval, a tak v zimě odešel hostovat do Vlašimi. Mladý forvard, jenž do České republiky přišel už v roce 2018, na jaře stihl odehrál šest zápasů a dal v nich už dva góly.

Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia