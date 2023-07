Africká síla. 4 nigerijští útočníci, kteří letos mohou střelecky zářit ve Fortuna lize

Slavií prošli kromě Olayinky taky Yira Sor nebo Moses Usor. Všichni jsou už fuč, v lize ale stále působí několik hráčů z Nigerie. Jména čtyř útočníků z této africké země, kteří to letos mohou střelecky rozbalit, najdete v následujících kapitolách.

Rafiu Durosinmi na sebe upoutal pozornost v Karviné, odkud v zimě odešel do Plzně. Nejprve na hostování, které se v létě změnilo v přestup. Dvacetiletého útočníka sledovala i Slavia, tentokrát ale byla úspěšnější Viktorka. Vytáhlý forvard měl dobrý závěr jara, celkově se trefil čtyřikrát. Na západě Čech si od něj hodně slibují.

Třiadvacetiletý útočník přišel v zimě na hostování z kyperské Larnaky do Liberce. Za Slovan odehrál 18 zápasů, ve kterých se blýskl osmi góly. Severočeský klub na něj uplatnil opci, která měla být na jeho poměry poměrně vysoká, v Liberci však dobře věděli, co dělají. Victor Olatunji může patřit k hlavním útočným hvězdám ligy. V přípravě ho ovšem zbrzdily problémy s vízy.

Abdullahi Tanko (Baník Ostrava)

Baník sice přišel o Muhameda Tijaniho, do útoku ale získal jiného Nigerijce. Z Varnsdorfu přišel do Ostravy Abdullahi Tanko, který dal v minulém druholigovém ročníku 15 branek. Dříve hrával i v Portugalsku, s Baníkem má smlouvu na tři roky. V přípravě se blýskl hattrickem do sítě rumunského mistra Farulu Constanta.