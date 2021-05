Výjimečné hvězdy. 8 hokejistů, kteří dokázali v NHL získat Calder Trophy i Hart Trophy

V roce 1952 vyhrál Calder Trophy pro nejlepšího nováčka sezony, o devět let později získal Hart Trophy. V ročníku 1960/61 se stal teprve druhým hráčem v historii NHL, který nastřílel během sezony 50 branek a získal (podruhé v kariéře) Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra NHL. Dvakrát obdržel také Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče soutěže. Kromě toho je šestinásobným vítězem Stanley Cupu – všechny tituly získal s Montrealem. V roce 2006 klub navždy vyřadil číslo 5, které nosil na dresu.

Kanaďan Bernie Geoffrion si klidně mohl nechat patentovat svou tvrdou střelu. Jeho přezdívka „Boom Boom“ hovoří docela jasně o tom, že šlo o excelentního bombarďáka. Tvrdí se, že je to vynálezce „slapshotu“, tedy golfového úderu, při němž se prohne hokejka po úderu na led jako luk a uvolněná energie udělí kotouči ďábelskou rychlost. Puky z Geoffrionovy hole létaly rychlostí kolem 150 kilometrů za hodinu.

Jeho kariéru bohužel zkrátilo zranění kolena. S hokejem skončil ještě před třicátými narozeninami. Bůh ví, co všechno by stihl dokázat, kdyby mu osud dopřál pár sezon navíc…

Mnozí odborníci soudí, že kdyby mě Orr kolem sebe v Bostonu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let podobně našlapaný tým jako měl v 80. letech Wayne Gretzky v Edmontonu, mohl mít ve statistikách podobná čísla jako legendární Great One. Přesto s Bruins vybojoval dva Stanley Cupy.

Bobby Orr je bezesporu nejlepším obráncem v historii světového hokeje. Legendární Kanaďan je dodnes jediným bekem, který dokázal vyhrát kanadské bodování základní části NHL – v sezoně 1970/71 nasbíral 139 bodů za 37 branek a 102 asistencí. Tehdy získal Art Ross Trophy i Norris Trophy, což se také nikomu nepodařilo zopakovat. Norris Trophy pro nejlepšího obránce zvedl nad hlavu osmkrát, a to je stále nepřekonaný rekord. Přes sto bodů se dostal v šesti ročnících v řadě.

V historii Islanders je Trottier nejproduktivnějším hráčem i nahrávačem a druhým nejúspěšnějším střelcem. Během kariéry odehrál v součtu základní části a play-off rovných 1500 zápasů, ve kterých si do statistik zapsal téměř 600 gólů a přes tisíc přihrávek. V prosinci roku 1978 byl v derby s New Yorkem Rangers u osmi gólů Ostrovanů, když vypráskali soupeře výsledkem 9:4. V dresu Islanders odehrál 15 sezon, tři poslední roky kariéry pak strávil v Pittsburghu.

Nezapomenutelné mančafty! 6 nejlegendárnějších vítězů Stanley Cupu z posledních 50 let

Calder Trophy: 1976 (New York Islanders) Hart Trophy : 1979 (New York Islanders)

Mario Lemieux

Calder Trophy: 1985 (Pittsburgh Penguins)

Hart Trophy: 1988, 1993 a 1996 (Pittsburgh Penguins)

Hned v premiérové sezoně se stal urostlý Kanaďan Mario Lemieux ozdobou nejslavnější ligy světa. Do statistik si zapsal rovných sto bodů (43+57) a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Už tehdy bylo jasné, že jednou může přivést Pittsburgh na absolutní vrchol, a to se také o pár let později stalo.

Lemieux byl hráčem, jehož jméno se stalo synonymem klubové věrnosti. Super Mario, jak se mu také přezdívalo, zvládl odehrát v Pittsburghu sedmnáct sezon, z toho šest v 90. letech. Mohlo jich být víc, ale jeho kariéru poznamenala zranění a vážná nemoc. Nebýt toho, mohl směle útočit na nepřekonatelné rekordy Wayna Gretzkyho. I tak se nesmazatelně zapsal do dějin světového hokeje.

Extratřída. 12 hráčů, kteří v jednom ročníku play-off NHL nastříleli aspoň 16 gólů

Je držitelem mnoha rekordů, které jeho následovníci budou jen těžko překonávat. Během kariéry v 915 zápasech nastřílel 690 gólů, posbíral 1 033 asistencí a dvakrát dovedl Tučňáky ke Stanley Cupu. Mimo jiné získal šestkrát Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče NHL a třikrát Hart Trophy.

Foto: Profimedia.cz