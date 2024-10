Absolutní „exoti“. 6 fotbalistů z Afriky, kteří jsou dosud jedinými zástupci svých zemí v historii české ligy

Část 1 / 7



Pro africké fotbalisty je česká nejvyšší soutěž lákadlem. Někteří v ní vidí zajímavou formu výdělku, ale především šanci, jak se dostat dál do světa. Příklad Bonyho Wilfrieda, který se z tuzemské ligy prokousal přes nizozemskou soutěž až do anglické Premier League, dokazuje, že to může fungovat. Na českých, moravských a slezských hřištích si zahrála už řada Afričanů. Kromě velkého počtu fotbalistů z Nigérie, Senegalu, Pobřeží slonoviny nebo Kamerunu se v nejvyšší soutěži objevili i borci, kteří jsou v našich fotbalových končinách naprostými „exoty“, protože byli (nebo jsou) jedinými zástupci svých zemí u nás. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 7 Etiopie: Fikru Tefera Lemessa (FK Mladá Boleslav) Jediným zástupcem etiopského fotbalu v české první lize byl útočník Fikru Tefera. Třicetinásobný reprezentant své země a střelec 11 branek na mezinárodní scéně přišel v roce 2009 jako volný hráč do Mladé Boleslavi z jihoafrického klubu Supersport United jako dvojnásobný šampion tamní elitní soutěže. Přestože podepsal tříletou smlouvu, jeho mise ve středočeském klubu byla krátká. V podzimní části sezony 2009/10 odehrál devět ligových utkání, ve kterých posbíral do statistik tři žluté karty, a po pěti měsících se odporoučel pryč. Následně se vrátil zpět do Jižní Afriky, odkud pak zamířil do Indie, kde vyhrál dvakrát ligovou soutěž. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 7 Jihoafrická republika: Keegan Ritchie (Slavia Praha) Jen krátce trvala prvoligová kariéra Keegana Ritchieho v České republice. V únoru roku 2014 přišel jihoafrický obránce do Edenu na hostování do konce sezony z klubu Kaizer Chiefs, se kterým v sezoně 2012/13 vybojoval mistrovský titul. V dresu Slavie odehrál čtyři zápasy v základní sestavě, jedenkrát viděl žlutou kartu a následně se vrátil zpět do své domoviny. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 7 Burundi: Bienvenue Kanakimana (FK Jablonec) Útočník Bienvenue Kanakimana přišel v lednu roku 2019 z klubu Aigle Nor ze své domoviny, tedy z Burundi, do Vyškova. Moravský oddíl však jeho potenciálu dlouho nevyužíval a odeslal ho postupně na hostování do čtyř různých klubů. Až v ročníku 2022/23 dostal subtilní forvard pořádnou šanci a ukázal, že v něm dříme solidní potenciál. I díky jeho výkonům se probojoval Vyškov až do (neúspěšné) baráže o postup do nejvyšší soutěže. Pak pobyl ještě půl roku na Moravě a letos v lednu se přestěhoval do Jablonce, kde premiérově okusil první ligu. Dosud ní odehrál dvě desítky utkání a vstřelil tři branky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 7 Angola: Gigli Ndefe (MFK Karviná, Baník Ostrava, Slovan Liberec, 1. FC Slovácko) Obránce Gigli Ndefe se narodil v Holandsku, ale reprezentuje Angolu, odkud pocházejí jeho předkové. V české lize se objevil v sezoně 2019/20 v Karviné. Velmi rychle na sebe upoutal pozornost svými výkony a uprostřed následujícího ročníku se stal kořistí Baníku Ostrava. Okamžitě se zařadil k nepostradatelným pilířům mužstva. Na jaře roku 2023 pobyl několik měsíců v Liberci a po sezoně 2023/24, kterou opět strávil v dresu Baníku, odešel jako volný hráč do Slovácka. Je to jeho čtvrtý klub v české nejvyšší soutěži. Třicetiletý borec, který má na kontě tři zápasy v národním celku Angoly, odehrál v tuzemské lize už přes 150 střetnutí a zaznamenal tři góly. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 7 Keňa: Patrick Oboya (FK Most) Keňa vychovává skvělé atlety a jeden fotbalový atlet zamířil i do české ligy. Záložník Patrick Oboya přišel v roce 2007 do Mostu. Když severočeský klub po třech letech opouštěl, měl na kontě 27 prvoligových zápasů a dvě branky. Žádný jiný jeho krajan se dosud na tuzemských pažitech neobjevil. Kromě Mostu kopal do míče i v dresu Třince. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 7 Rovníková Guinea: Santiago Eneme (Slovan Liberec) Ve 24 letech má záložník Santiago Eneme na kontě víc zápasů v národním týmu Rovníkové Guineje (27) než v tuzemské nejvyšší soutěži (5). Do České republiky přišel v srpnu roku 2023 z rezervního celku francouzského Nantes a zakotvil ve Vyškově, kde se vypracoval v oporu týmu. Letos v zimě si zahrál na africkém šampionátu a v létě změnil dres. Z druhé ligy povýšil do elitní soutěže a upsal se do roku 2027 Liberci. Foto: fcslovanliberec.cz