Absolutní elita z Old Trafford. Toto je 7 nejlepších středních záložníků v historii Manchesteru United

Stiles je dodnes považován za jednu z kultovních postav v historii anglického fotbalu. Byl neskutečně tvrdým, houževnatým, agresivním a nekompromisním hráčem, který naprosto ovládal střed pole. Dalo by se říci, že byl jedním z průkopníků na poli defenzivního záložníka. I když nikdy nepatřil mezi elegantní hráče, dokázal fantasticky diktovat tempo hry a jeho přínos pro Manchester United v 60. letech minulého století je nezpochybnitelný.

Anglický reprezentant Nobby Stiles byl členem národního týmu Albionu, který v roce 1966 vyhrál na domácí půdě titul mistrů světa. Kromě toho se podílel také na řadě úspěchů Manchesteru United. Na Old Trafford strávil 11 sezon a odehrál téměř čtyři stovky zápasů ve všech soutěžích.

Jeho talent se nestačil rozvinout. Zahynul při leteckém neštěstí v Mnichově v roce 1958. Bylo mu teprve 21 let. Nebýt této tragédie, s největší pravděpodobností by byl členem reprezentačního týmu Anglie, který v roce 1966 vybojoval titul mistrů světa…

Duncan Edwards byl považován za jednoho z nejnadanějších fotbalistů padesátých let minulého století. Byl součástí mladého a talentovaného týmu Manchesteru United – jedním z legendárních Busby Babes.

Útočník s prořídlými vlasy, který však velmi často hrával na postu ofenzivního záložníka, pomohl vybojovat tři ligové tituly a anglickou reprezentaci přivedl jako kapitán v roce 1966 na domácím mistrovství světa k dosud jedinému titulu šampionů. Jeho 249 branek ve všech soutěžích bylo klubovým rekordem přes čtyřicet let. Charlton je jedním ze čtyř hráčů Manchesteru United, který získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku hrajícího na evropském kontinentě.

Dlouhých sedmnáct sezon strávil sir Bobby Charlton na Old Trafford. Za tu dobu se stal klubovou legendou a až do soboty, kdy ho překonal Wayne Rooney, byl také nejlepším střelcem v dějinách oddílu.

Na hřišti vynikal neúnavností, vytrvalostí, neústupností, bojovností a tvrdostí. Kromě toho byl excelentním nahrávačem a stál u několika stovek gólů, které nastříleli jeho spoluhráči Bobby Charlton, Dennis Law či George Best. Pomohl Rudým ďáblům ke dvěma ligovým titulům a výhře v FA Cupu. V téměř čtyřech stovkách zápasů, které odehrál ve všech soutěžích v dresu United, nastřílel 15 gólů.

Byl to jeden z nejkomplexnějších fotbalistů, kteří kdy v klubu působili. Měl ohromný čich na góly, skvělou přihrávku a patřil mezi rozené bojovníky. Za Manchester United odehrál 461 utkání ve všech soutěžích, ve kterých nastřílel 99 gólů. V roce 1990 se stal prvním kapitánem v dějinách klubu, který dovedl mužstvo ke třem výhrám v FA Cupu. Na první ligový titul si musel počkat až do roku 1993, o rok později se radoval z jeho obhajoby. V roce 1991 přivedl Red Devils k vítězství v Poháru vítězů pohárů.

Od fanoušků dostal přezdívku „Kapitán Marvel“. Bryan Robson je v historii Manchesteru United zapsán jako nejdéle sloužící kapitán mužstva. Když v roce 1981 přestupoval za 1,5 milionu liber na Old Trafford z West Bromwiche, stal se nejdražším hráčem na britských ostrovech.

Občas se o něm mluvilo jako o nevyrovnaném hráči, ale svou nezměrnou bojovností i ve chvílích, kdy se týmu nedařilo, dokázal spoluhráče strhnout k neuvěřitelným výkonům. Uměl se maximálně obětovat pro mužstvo a byl jeho srdcem i duší. V roce 1997 se stal kapitánem týmu a byl jím až do svého odchodu z klubu v roce 2005. Fanoušci Manchesteru United ho pro jeho vášnivou hru milovali, příznivci konkurenčních klubů ho pro tutéž vlastnost nenáviděli.

Paul Scholes (1993 – 2011, 2012 – 2013)

Legendární muž ze zlatého týmu Alexe Fergusona, který byl dvě desetiletí nezpochybnitelnou osobností mužstva. To, co na Old Trafford dokázal během hráčské kariéry Paul Scholes, může zopakovat jen málokdo. Na kontě má jedenáct anglických titulů, tři vítězství v FA Cupu a dvakrát vyhrál finále Ligy mistrů.

Nikdy nehrál v jiném klubu než v Manchesteru United a zřídkakdy měl špatný den. Celou kariéru podával konzistentní výkony. Než to v roce 2013 zabalil, zvládl odehrát 718 zápasů ve všech soutěžích a nastřílet 155 branek, z toho 107 v Premier League. Scholes svou dokonalou technikou a herním projevem inspiroval bezpočet hráčů na celém světě.

