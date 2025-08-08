Absolutní elita z Old Trafford. 10 nejlepších středních záložníků v historii Manchesteru United

Střední záložník je motorem každého fotbalového celku. Čím kvalitnější, tím lépe mužstvo šlape. Existují však také výjimeční středopolaři - ti jsou volantem a řídí hru týmu na hřišti. V historii Manchesteru United bychom mohli najít takových hráčů pěknou řádku.
Přítomnost špičkového středního záložníka v týmu může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. V každém kvalitním mančaftu najdeme výjimečného středopolaře.
O Manchesteru United se dlouhodobě hovoří jako o jednom z nejkvalitnějších celků na světě, tudíž nikoho nemůže překvapit, že si v něm zahrála pěkná řada geniálních fotbalistů. Vybrali jsme desítku těch absolutně nejlepších středních záložníků, kteří se v dresu Red Devils objevili na hřišti. Najdete je v následujících kapitolách.
10. Duncan Edwards (1953 – 1958)
Duncan Edwards byl považován za jednoho z nejnadanějších fotbalistů padesátých let minulého století. Byl součástí mladého a talentovaného týmu Manchesteru United – jedním z legendárních Busby Babes.
Jeho talent se nestačil rozvinout. Zahynul při leteckém neštěstí v Mnichově v roce 1958. Bylo mu teprve 21 let. Nebýt této tragédie, s největší pravděpodobností by byl členem reprezentačního týmu Anglie, který v roce 1966 vybojoval titul mistrů světa…
9. Bobby Charlton (1956 – 1973)
Dlouhých sedmnáct sezon strávil sir Bobby Charlton na Old Trafford. Za tu dobu se stal klubovou legendou a až do soboty, kdy ho překonal Wayne Rooney, byl také nejlepším střelcem v dějinách oddílu.
Útočník s prořídlými vlasy, který však velmi často hrával na postu ofenzivního záložníka, pomohl vybojovat tři ligové tituly a anglickou reprezentaci přivedl jako kapitán v roce 1966 na domácím mistrovství světa k dosud jedinému titulu šampionů. Jeho 249 branek ve všech soutěžích bylo klubovým rekordem přes čtyřicet let. Charlton je jedním ze čtyř hráčů Manchesteru United, který získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku.
8. Pat Crerand (1963 – 1971)
Bývalý skotský reprezentant Pat Crerand hrál v Manchesteru United klíčovou roli v šedesátých letech minulého století. Byl součástí týmu, který v roce 1968 vybojoval vítězství v Poháru mistrů evropských zemí. Ačkoli nikdy nebyl největší hvězdou mužstva, byl rozhodně jedním z jeho nejcennějších hráčů.
Na hřišti vynikal neúnavností, vytrvalostí, neústupností, bojovností a tvrdostí. Kromě toho byl excelentním nahrávačem a stál u několika stovek gólů, které nastříleli jeho spoluhráči Bobby Charlton, Dennis Law či George Best. Pomohl Rudým ďáblům ke dvěma ligovým titulům a výhře v FA Cupu. V téměř čtyřech stovkách zápasů, které odehrál ve všech soutěžích v dresu United, nastřílel 15 gólů.
7. Nobby Stiles (1960 – 1971)
Anglický reprezentant Nobby Stiles byl členem národního týmu Albionu, který v roce 1966 vyhrál na domácí půdě titul mistrů světa. Kromě toho se podílel také na řadě úspěchů Manchesteru United. Na Old Trafford strávil 11 sezon a odehrál téměř čtyři stovky zápasů ve všech soutěžích.
Mimo dvou anglických titulů pomohl Rudým ďáblům k výhře v FA Cupu a triumfu v Poháru mistrů evropských zemí v roce 1968. United tehdy porazili Benfiku Lisabon a stali se prvním anglickým týmem, který na nejcennější evropskou trofej dosáhl. Ze hřiště tenkrát dokázal úplně vymazat držitele Zlaté kopačky Eusebia.
Stiles je dodnes považován za jednu z kultovních postav v historii anglického fotbalu. Byl neskutečně tvrdým, houževnatým, agresivním a nekompromisním hráčem, který naprosto ovládal střed pole. Dalo by se říci, že byl jedním z průkopníků na poli defenzivního záložníka. I když nikdy nepatřil mezi elegantní hráče, dokázal fantasticky diktovat tempo hry a jeho přínos pro Manchester United v 60. letech minulého století je nezpochybnitelný.
6. Michael Carrick (2006 – 2018)
Čtrnáct milionů liber vytáhl Alex Ferguson v roce 2006 z klubové kasy, aby si zajistil podpis středního záložníka Michaela Carricka. Peníze putovaly do Tottenhamu a kouč Rudých ďáblů tohoto obchodu nemusel nikdy želet.
Carrick přišel do týmu, aby zacelil díru po Royovi Keanovi a okamžitě do mužstva skvěle zapadl. Pětkrát se radoval ze zisku anglického titulu, vyhrál FA Cup a jednou také zvedl nad hlavu pohár pro vítěze Ligy mistrů. V době největší slávy byl možná jedním z nejlepších (a nejméně doceněných) středopolařů v Premier League.
5. Paul Ince (1989 – 1995)
Anglický reprezentant Paul Ince byl v počátcích dominance týmu Alexe Fergusona naprosto nepostradatelným hráčem. Přestože v klubu strávil jen šest let, odehrál 272 utkání, nastřílel 27 branek a vyhrál s Red Devils devět trofejí. V době, kdy patřil ke klenotům na Old Trafford byl také důležitou součástí národního týmu Albionu, v němž nastoupil do více než pěti desítek střetnutí. Ince byl houževnatý hráč a tvrdý pracant, který naběhal v každém utkání neuvěřitelnou porci kilometrů. Byl skvělý jak ve hře dopředu, tak v defenzivní činnosti.
4. Nicky Butt (1992 – 2004)
Když v roce 1995 opouštěl Manchester United Paul Ince, fanoušci klubu se obávali, že ho nikdo nedokáže nahradit. Naštěstí měli Red Devils v kádru mladíka jménem Nicky Butt, který byl součástí stejné skupiny absolventů oddílové akademie jako Gary Neville, David Beckham a Paul Scholes.
Během dvanácti sezon na Old Trafford odehrál za United 387 utkání, nastřílel 26 branek a slouho měl pozici klíčového hráče týmu. Když v roce 2004 mířil na další štaci do Newcastlu, měl ve sbírce šest anglických titulů, tři vítězství z FA Cupu a v roce 1999 se radoval z vítězství v Lize mistrů. Celkem s Manchesterem vybojoval 16 trofejí.
3. Bryan Robson (1981 – 1994)
Od fanoušků dostal přezdívku „Kapitán Marvel“. Bryan Robson je v historii Manchesteru United zapsán jako nejdéle sloužící kapitán mužstva. Když v roce 1981 přestupoval za 1,5 milionu liber na Old Trafford z West Bromwiche, stal se nejdražším hráčem na britských ostrovech.
Byl to jeden z nejkomplexnějších fotbalistů, kteří kdy v klubu působili. Měl ohromný čich na góly, skvělou přihrávku a patřil mezi rozené bojovníky. Za Manchester United odehrál 461 utkání ve všech soutěžích, ve kterých nastřílel 99 gólů. V roce 1990 se stal prvním kapitánem v dějinách klubu, který dovedl mužstvo ke třem výhrám v FA Cupu. Na první ligový titul si musel počkat až do roku 1993, o rok později se radoval z jeho obhajoby. V roce 1991 přivedl Red Devils k vítězství v Poháru vítězů pohárů.
2. Roy Keane (1993 – 2005)
Irský klenot Roy Keane prožil v Manchesteru United nejlepší fotbalová léta. V klubu odkroutil dvanáct sezon, během nichž vyhrál sedmkrát ligový titul, čtyřikrát FA Cup a zvedl nad hlavu také pohár pro vítěze Ligy mistrů.
Občas se o něm mluvilo jako o nevyrovnaném hráči, ale svou nezměrnou bojovností i ve chvílích, kdy se týmu nedařilo, dokázal spoluhráče strhnout k neuvěřitelným výkonům. Uměl se maximálně obětovat pro mužstvo a byl jeho srdcem i duší. V roce 1997 se stal kapitánem týmu a byl jím až do svého odchodu z klubu v roce 2005. Fanoušci Manchesteru United ho pro jeho vášnivou hru milovali, příznivci konkurenčních klubů ho pro tutéž vlastnost nenáviděli.
1. Paul Scholes (1993 – 2011, 2012 – 2013)
Legendární muž ze zlatého týmu Alexe Fergusona, který byl dvě desetiletí nezpochybnitelnou osobností mužstva. To, co na Old Trafford dokázal během hráčské kariéry Paul Scholes, může zopakovat jen málokdo. Na kontě má jedenáct anglických titulů, tři vítězství v FA Cupu a dvakrát vyhrál finále Ligy mistrů.
Nikdy nehrál v jiném klubu než v Manchesteru United a zřídkakdy měl špatný den. Celou kariéru podával konzistentní výkony. Než to v roce 2013 zabalil, zvládl odehrát 718 zápasů ve všech soutěžích a nastřílet 155 branek, z toho 107 v Premier League. Scholes svou dokonalou technikou a herním projevem inspiroval bezpočet hráčů na celém světě.
