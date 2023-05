Absolutní elita. Připomeňte si 10 nejlepších útočníků Sparty za posledních 25 let

Na Letné se protočila už spousta útočníků. Někteří přicházeli s velkou slávou, ale vyloženě zklamali a rychle se zase pakovali. To je případ Igora Gluščeviče, Maura Lustrinelliho či Marca Janka. Jiní vyloženě nezklamali, ale ani nenadchli. A pak jsou tu takoví, kteří se stali hvězdami. Už brzy by do této společnosti mohli patřit i Jan Kuchta s Tomášem Čvančarou. V následujících kapitolách najdete jména deseti bývalých forvardů Sparty, kteří se v uplynulém čtvrtstoletí nesmazatelně zapsali do historie klubu.

Josef Šural Měl blízko do Slavie, na začátku roku 2016 se ale objevil ve Spartě. Bývalý útočník Brna či Liberce si na Letné vybojoval silnou pozici a dokonce na ruce nosil kapitánskou pásku. Dostal se do reprezentace a na začátku roku 2019 zamířil do Turecka. Tam ale bohužel zahynul při tragické nehodě. Foto: Profimedia.cz

Marek Kincl Marek Kincl přišel do Sparty v roce 2000 ze Žižkova. Dorazil s vizitkou skvělého kanonýra, což v úvodu angažmá na Letné potvrzoval. Patřil mezi opory pražského celku v domácí soutěži i v Lize mistrů. Po odvolání trenéra Jaroslava Hřebíka už si ale tolik nezahrál. I přesto se stal hrdinou. Rozhodl o výhře v derby se Slavií a nasměroval Spartu k titulu. Taky se blýskl brankou v Lize mistrů proti Laziu Řím a poslal letenský tým do další fáze milionářské soutěže. Následně odešel do Petrohradu. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Jun Bývalý reprezentační útočník byl ve Spartě několikrát. V dresu letenského týmu debutoval v lize už v šestnácti letech a platil za jednoho z nejtalentovanějších fotbalistů. Už v sedmnácti si zahrál Tomáš Jun Ligu mistrů proti Arsenalu. Trenéři, kteří ve Spartě působili, mu ale dlouho moc nevěřili. To se změnilo až za Františka Straky, díky kterému se zviditelnil, dostal se do reprezentace a odešel do Turecka. Ve Spartě nastřílel přes 30 branek. Foto: Profimedia.cz

Léonard Kweuke Kamerunský útočník Léonard Kweuke přišel na Letnou v roce 2010 z Dunajské Stredy. Hovořilo se o něm jako o „novém Bonym.“ Jeho kvalit sice nedosáhl, ve Spartě ale zanechal výraznou stopu. Bývalý hráč Frankfurtu či Chotěbuzi byl v Praze při chuti a každoročně patřil mezi nejlepší útočníky Sparty. Postupem času už ale vypadl z plánů kouče Vítězslava Lavičky a po sezoně 2012/13 odešel do Turecka. Na Letné ale kamerunský reprezentant zanechal velmi dobrý dojem. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Vratislav Lokvenc Vytáhlého útočníka koupila Sparta v roce 1994 z Hradce Králové. „Votroci“ za něj získali asi 20 milionů korun. Letenskému klubu se však tento krok náramně vyplatil. Vratislav Lokvenc se Spartou získal pět titulů i korunu pro krále ligových střelců. Po 201 utkáních, ve kterých dal 85 branek, opustil českou soutěž a zamířil do Bundesligy. Foto: Profimedia.cz

Václav Kadlec První ligový gól dal už v 16 letech. Sparta ho koupila v roce 2008 z vršovické Bohemky a hodně si od něj slibovala. Václav Kadlec potvrzoval předpoklady a byl klíčovým hráčem týmu. Poté, co Sparta v roce 2013 nepostoupila do Evropské ligy, zamířil do Frankfurtu, odkud se v roce 2015 vydal na Letnou jako hostující hráč. Přes dánský Midtjylland se však do Sparty vrátil a znovu se zařadil k tahounům rudé družiny. Jenže jej trápily vleklé zdravotní problémy, které ho v únoru roku 2020 (v pouhých 27 letech) přiměly ukončit kariéru. Poté se ale vrátil, byl v Mladé Boleslavi, Jablonci a teď hraje za Žižkov. Foto: Profimedia.cz

David Lafata Když David Lafata přestoupil v roce 2013 z Jablonce do Sparty, mnozí fanoušci i experti pochybovali o tom, že dokáže navázat na skvělé výkony ze severočeského klubu, kde sázel gól za gólem. Jenže on zvládl ve dvanácti zápasech jarní části sezony nastřílet sedm branek, v dalším ročníku jich jako kapitán týmu dal šestnáct a poté dvakrát dokonce rovných dvacet. V sezoně 2017/18 jich přidal ještě pět a poté ukončil profesionální kariéru. V nejvyšší soutěži odehrál 418 zápasů a dal v nich 198 branek. Foto: Profimedia.cz

Bony Wilfried Když neuspěl na zkoušce v Liverpoolu, vzal zavděk nabídkou Sparty a v roce 2007 přišel na Letnou. Jak se poté ukázalo, bylo to skvělé rozhodnutí. Útočník z Pobřeží Slonoviny předváděl báječné výkony a stal se miláčkem fanoušků. Toho si všimli i v Bonyho rodné zemi a povolali jej do národního týmu po bok Didiera Drogby. Ve Spartě odehrál 59 ligových zápasů a vstřelil 22 branek. Velmi dobře se prezentoval i na evropské scéně, a tak nebylo překvapením, když v polovině ročníku 2010/11 asi za 100 milionů korun odešel do Arnhemu. Poté zamířil do Premier League a zahrál si i za Manchester City, nyní působí v Bolívii. Foto: Profimedia.cz

Adam Hložek Ve Fortuna lize debutoval už v ročníku 2018/19. V nejvyšší české soutěži stihl odehrát 105 zápasů, ve kterých dal 34 branek a přidal 29 asistencí. Loni v létě Spartu opustil a za více než půl miliardy korun přestoupil do bundesligového Leverkusenu. Přitom mu je teprve dvacet let. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia