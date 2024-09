Absolutní elita. 5 nejlepších hráčů v aktuální sezoně Premier League podle hodnocení portálu WhoScored

Část 1 / 6



Kdo je aktuálně nejlepším hráčem nejsledovanější fotbalové soutěže na světě? Díky hodnocení portálu WhoScored na tuto otázku není tak těžké odpovědět. Jde totiž o žebříček sestavený na základě mnoha sledovaných statistických veličin. Který fotbalista je tedy momentálně nejlepším hráčem Premier League? A kdo patří mezi nejlepší pětici v soutěži? Odpovědi na tyto otázky najdete v následujících kapitolách.

Anglický útočník či ofenzívní záložník Noni Madueke je na začátku sezony 2024/25 zjevením anglické Premier League. Nastoupil pouze do dvou z úvodních tří úvodních zápasů nejvyšší ostrovní soutěže, ale dokázal v nich nasázel tři góly. Hattrick zaznamenal v utkání na hřišti Wolverhamptonu a významně pomohl Blues k vítězství 6:2. 3 Češi, které v minulosti koupila Chelsea. Dohromady za ně zaplatila víc než 800 milionů korun Aktuálně dvaadvacetiletý fotbalista prošel akademiemi Crystal Palace a Tottenhamu, ale v roce 2019 opustil ještě jako teenager Anglii a zamířil do Holandska, kde se jeho talent rozzářil v PSV Eindhoven. S klubem vybojoval vítězství v nizozemské pohárové soutěži a v lednu 2023 se vrátil zpět do vlasti. Nebyl to ale levný návrat. Chelsea za jeho podpis zaplatila 33 milionů eur a on se na Stamford Bridge upsal do roku 2030. Foto: Profimedia.cz

Belgický reprezentant Kevin De Bruyne už dávno vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Altuálně třiatřicetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že je už několik sezon nejlepším hráčem v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. V aktuálním ročníku má po třech úvodních kolech na kontě jeden gól a asistenci. Foto: Profimedia.cz

Dvakrát v řadě (2017 a 2018) získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. V roce 2019 přivedl Reds k triumfu v Lize mistrů, o sezonu později po třiceti letech k vítězství v Premier League. Elita. 25 nejlepších hráčů v historii anglické Premier League podle prestižního magazínu FourFourTwo Aktuálně dvaatřicetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech v dresu Liverpoolu 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a své superhvězdě už několikrát prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt. Nyní má jednat o dalším prodloužení a vypadá to, že se klub se svou živoucí legendou dohodne na další pokračování spolupráce. Do aktuální sezony vstoupil Salah fenomenálně – v úvodních třech kolech nasázel tři branky, přidal k nim tři asistence a dvakrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz

V zimě roku 2022 změnil kolumbijský fotbalista Luis Díaz povětří a zakotvil na prestižní adrese – v Liverpoolu. Anglický klub zaplatil Portu za jeho podpis 45 milionů eur. Oproti tehdy odhadované ceně to bylo téměř o třicet milionů víc. Aktuálně sedmadvacetiletý borec se velmi rychle v Premier League etabloval v jednu z hvězd soutěže. Jeho cena se už od září roku 2022 drží na hodnotě 75 milionů eur. Start nového ročníku jej zastihl ve skvělé formě – v prvních třech zápasech dal tři góly a k nim přidal asistenci. Foto: Profimedia.cz

I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Manchester City získal předloni v létě v podobě Erlinga Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Brzy však bylo zcela jasné, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. Pohádkové výplaty. 15 hráčů z anglické Premier League, kteří si v sezoně 2023/24 vydělali nejvíc peněz V 35 zápasech premiérové sezony Premier League dokázal Haaland nastřílet neuvěřitelných 36 branek a zaznamenal čtyři hattricky, což byl nejlepší vstup do soutěže v její historii. V minulém ročníku sice malinko polevil, ale i tak se blížil k průměru jednoho vstřeleného gólu na utkání. V neuvěřitelné fazoně vstoupl do aktuální sezony. Tři utkání mu stačily na to, aby nasázel soupeřům sedm gólů. Vypadá to, že obránce v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Foto: Profimedia.cz