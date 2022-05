Absolutně nepostradatelní. 10 fotbalistů, kteří během ročníku 2021/22 odehráli v české lize nejvíc minut

Kolik se dá odběhat minut během jednoho ročníku Fortuna ligy? Ti nejlepší hráči se během sezony 2021/22 dostali k hranici tří tisíc minut. Desítku těch, kteří byli v tomto ohledu nejlepší, najdete v následujících kapitolách.

10. Radim Breite (Sigma Olomouc) Post: záložník

Počet branek a nahrávek: 2+2

Počet odehraných minut (zápasů): 2823 (32) Teplice, Liberec, Olomouc – to jsou štace na prvoligové cestě záložníka Radima Breiteho. V nejvyšší soutěži sice debutoval už v ročníku 2008/09, ale nastálo se v ní zabydlel až od sezony 2015/16, kdy odešel na hostování, jež se později změnilo v přestup, do Liberce. V dresu Slovanu se vyprofiloval v jednu z opor týmu, ve kterém vydržel čtyři roky, než v zimě roku 2019 zamířil na Hanou. Také v Olomouci si bez šikovného středopolaře nedokážou představit základní sestavu, takže stáli o to, aby Breite v Sigmě zůstal. Na konci ledna se jim to povedlo a dvaatřicetiletý hráč prodloužil smlouvu do léta 2024. Foto: Profimedia.cz

9. Jan Mikula (Slovan Liberec) Post: obránce

Počet branek a nahrávek: 2+4

Počet odehraných minut (zápasů): 2851 (32) Obránce Jan Mikula se poprvé objevil v lize během sezony 2013/14 v dresu Jihlavy, kde byl na hostování ze Slavie. V Edenu pak odehrál dvě a půl sezony, ale nastálo se nedokázal prosadit do prvního týmu, takže od roku 2017 působí v Liberci, kde se řadí k oporám mužstva. Zůstávají „doma“. 10 fotbalistů z Fortuna ligy, kteří od Nového roku prodloužili ve svých klubech smlouvy V nedávno skončeném ročníku patřil k nevytíženějším hráčům nejvyšší soutěže – odehrál 32 utkání a do statistik si zapsal dvě branky a čtyři gólové nahrávky. Se Slovanem měl podepsanou smlouvu do konce sezony, ale v únoru ji prodloužil až do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz

8. Lukáš Sadílek (1. FC Slovácko) Post: záložník

Počet branek a nahrávek: 3+3

Počet odehraných minut (zápasů): 2894 (34) Jeho mladší bratr Michal je od roku 2015 hráčem nizozemského PSV Eindhoven a momentálně je na hostování v klubu Twente Enschede, kam na začátku prázdnin přestoupí. Také Lukáš Sadílek by se ze Slovácka mohl posunout o dům dál. Šestadvacetiletý záložník hraje ligu už od sezony 2014/15 a v nedávno skončeném ročníku dal tři branky, připsal si tři asistence a co se týče odehraných minut, byl osmým nejvytíženějším hráčem v nejvyšší soutěži. V uherskohradišťském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2023, ale je otázkou, jak dlouho tam ještě zůstane. Podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální tržní cena 1,4 milionu eur a během uplynulých dvou let se zvýšila téměř pětkrát. Foto: Profimedia.cz

7. Gigli Ndefe (Baník Ostrava) Post: obránce

Počet branek a nahrávek: 0+4

Počet odehraných minut (zápasů): 2899 (33) Nizozemský obránce Gigli Ndefe se poprvé objevil v české lize v sezoně 2019/20 v Karviné. Velmi rychle na sebe upoutal pozornost svými výkony a uprostřed následujícího ročníku se stal kořistí Baníku Ostrava. Okamžitě se zařadil k nepostradatelným pilířům mužstva. v nedávno skončené sezoně se objevil ve 33 utkáních, zaznamenal čtyři asistence a odběhal na trávnících téměř tři tisíce minut. Jen šest borců v soutěži jich zvládlo víc. V Ostravě má osmadvacetiletý borec podepsaný kontrakt do roku 2023. Foto: Profimedia.cz

6. Marek Havlík (1. FC Slovácko) Post: záložník

Počet branek a nahrávek: 3+4

Počet odehraných minut (zápasů): 2934 (34) Odchovanec kroměřížského fotbalu Marek Havlík se v roce 2013 přesunul z Hané na Slovácko a od té doby až dodnes hájí barvy uherskohradišťského klubu. Šestadvacetiletý záložník odehrál už 255 ligových zápasů a jeho start v nejvyšší soutěži byl impozantní. V sezoně 2012/13 zvládl jediné střetnutí, ale od dalšího ročníku už sbíral starty mezi elitou pravidelně. Padesátý ligový zápas odehrál, když mu bylo dvacet let, jeden měsíc a 14 dní, na stovce byl už o necelé dva roky později a je pátým nejmladším hráčem, který tuto metu pokořil. Na hranici dvou stovek zápasů se pak dostal jako absolutně nejmladší hráč v dějinách ligy. Foto: Profimedia.cz

5. Martin Dostál (Bohemians Praha 1905) Post: obránce

Počet branek a nahrávek: 2+2

Počet odehraných minut (zápasů): 2943 (34) Martin Dostál je odchovancem Slavie a v sešívaném dresu také odehrál pět úvodních sezon v české nejvyšší soutěži. V roce 2015 zamířil na hostování do Baníku Ostrava a když se vrátil do Prahy, změnil dres a upsal se Bohemce. V barvách klokanů odehrál už šest ročníků a v každém z nich patřil k největším osobnostem mužstva. O tom, jak potřebný pro tým je, vypovídá i počet minut, které strávil během uplynulé sezony na hřišti. Foto: Profimedia.cz

4. Jaroslav Zelený (FK Jablonec) Post: obránce

Počet branek a nahrávek: 1+0

Počet odehraných minut (zápasů): 2953 (33) Devětadvacetiletý obránce Jaroslav Zelený už si zahrál nejvyšší českou soutěž v pěti různých klubech. Momentálně je hráčem Jablonce a na severu Čech je nepostradatelným hráčem. I když v aktuálním ročníku Fortuna ligy skóroval jen jednou, je pro mužstvo nesmírně přínosný. Na kontě má sedmý nejvyšší počet úspěšných přihrávek ze všech hráčů v lize a úplně nejlepší byl v počtu vyhraných obranných soubojů. V Jablonci má podepsanou smlouvu do roku 2024 a portál TransferMarkt vyčísluje jeho tržní cenu na 1,2 milionu eur. Foto: Profimedia.cz

3. Marek Suchý (Mladá Boleslav) Post: obránce

Počet branek a nahrávek: 0+2

Počet odehraných minut (zápasů): 2970 (33) Už jako mladičký se Marek Suchý prosadil do sestavy pražské Slavie. Objev ligy v ročníku 2005/06 byl oporou sešívaných, se kterými si zahrál i v Lize mistrů. Byl tak vytížený, že se k hranici stovky ligových zápasů dostal ve věku 21 let, pěti měsíců a dvou týdnů. Kulatá meta pokořena! 5 fotbalistů, kteří odehráli 100. zápas v české lize v nejnižším věku Od roku 2010 nastupoval za Spartak Moskva. Zpočátku hrával pravidelně, postupem času už ale tolik šancí nedostával a přestoupil do Basileje. Ve Švýcarsku jako by ho pokropili živou vodou. Stal se oporou a jedním z pilířů týmu, s nímž pravidelně hrával v Lize mistrů. Následně působil v německém Augsburgu, odkud se loni vrátil domů a posílil Mladou Boleslav, kde se okamžitě stal jednou z největších osobností. Nikdo v týmu neodehrál v nedávno skončené sezoně tolik minut jako on a v lize na tom byli v tomto ohledu jen dva hráči lépe. Foto: Profimedia.cz

2. Cheick Oumar Conde (Fastav Zlín) Post: záložník

Počet branek a nahrávek: 0+1

Počet odehraných minut (zápasů): 2993 (34) Jednadvacetiletý guinejský talent Cheick Conde je už nějaký čas v hledáčku předních tuzemských klubů. Na českých pažitech se objevil poprvé v roce 2019 coby mladičký teenager v dresu Táborska, odkud ho v lednu 2020 získali do Zlína, kde působí dosud. V uplynulé sezoně byl druhým nejvytíženějším hráčem ve Fortuna lize. Skvělý driblér má momentálně podle portálu TranserMarkt hodnotu 450 tisíc eur, tedy asi 11 milionů korun. Foto: Profimedia.cz