Abdallah Sima odejde do zahraničí. Podívejte se, kam by mohl zamířit klenot Slavie

Sima přišel do České republiky z Francie. Působil v Evianu, v případě návratu do země by ale zamířil rozhodně výš. Dokonce se spekulovalo o tom, že se dostal na radar PSG. Je otázkou, zda by se v takovém velkoklubu dokázal prosadit, ve hře jsou ale i další zájemci. Jak uvedl slávistický boss Tvrdík, o Simu stojí hned dva francouzské kluby.

Bundesliga

V souvislosti se Simou se hovořilo také o odchodu do Juventusu, jeho kroky ale na Apeninský poloostrov nejspíš nepovedou. Naopak, dvacetiletý Senegalec by mohl odejít do německé Bundesligy, do které ho láká jeden nejmenovaný klub. Kde by se líbil vám?

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia