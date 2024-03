9 zápasů, 807 minut, žádné vítězství. Gary Neville se nikdy neradoval z výhry nad Claudem Makélélém

8. dubna 2003 (čtvrtfinále Ligy mistrů): Real Madrid – Manchester United 3:1

Poprvé na sebe Claude Makélélé a Gary Neville narazili v jarní části Ligy mistrů v sezoně 2002/03. Bylo to v úvodním čtvrtfinálovém utkání, které se hrálo před 75 tisíci diváky na San Bernabeu. Oba borci byli v základních sestavách. Francouzský borec byl na hřišti celých 90 minut, Nevilla střídal v 87. minutě Ole Gunnar Solskjaer. Utkání bylo zcela v režii domácího celku. Bílý balet poslal do vedení už ve 12. Minutě Luis Figo po nahrávce Zinedina Zidana, který asistoval o čtvrt hodiny později i u druhé trefy Raúla. Na začátku druhé půle dal Raúl třetí branku domácích a bylo vymalováno. Na konečných 3:1 pro Real upravil Ruud van Nistelrooy. V odvetě na Old Trafford se už Makélélé s Nevillem nepotkali, protože hráč Manchesteru United vyfasoval na San Bernabeu třetí žlutou kartu v soutěži a musel tak utkání sledovat z hlediště.