Mládí vpřed! 12 „bezejmenných“ talentovaných hráčů, kteří by jednou mohli táhnout Los Angeles Kings

Ještě poměrně nedávno bylo Los Angeles špičkovým týmem. Jenže vítěz Stanley Cupu z let 2012 a 2014 se v minulých pěti sezonách třikrát neprobojoval do play-off, a to je signál, že něco není v pořádku. Možná je čas vsadit na dravé mládí, jako to udělali například v Edmontonu nebo v Torontu. Los Angeles může být mužstvem budoucnosti. Klub má totiž práva na řadu talentovaných hokejistů, kteří vyzrávají v juniorských a univerzitních soutěžích, ve farmářském celku, ale také v evropských ligách. V následujících kapitolách najdete tucet nadaných mladých hráčů, z nichž žádnému není víc než 23 let, kteří by jednou mohli táhnout Kings stejně jako to dnes dělají třeba Anže Kopitar, Alex Iafallo či Drew Doughty.

Blake Lizotte - 22 let (USA) Američan Blake Lizotte je se svými 171 centimetry nejmenším hráčem, který se objevil v dresu Los Angeles od roku 1993, kdy hrál v dresu Kings Corey Millen, jenž měl ještě o tři centimetry méně. Především kvůli svému malému vzrůstu neprošel draftem NHL, ale jak je vidět, skauti si všimli jeho nesmírného hokejového potenciálu a Kings mu nabídli k podpisu smlouvu, která vyprší v roce 2021. Lizotte je považován za hráče s vysokou pracovní morálkou, který se umí obětovat pro tým. Co mu chybí na centimetrech a kilogramech, to dohání rychlostí, obratností a chytrostí. V aktuální sezoně si vybojoval stálé místo v sestavě Kings a v 65 zápasech posbíral slušných 23 bodů (6+17). Foto: Profimedia.cz

Mikey Anderson - 20 let (USA) Mikey Anderson je stříbrným a bronzovým medailistou z mistrovství světa juniorů (přičemž jednou vedl tým jako kapitán) a jedním z velkých amerických hokejových talentů. A nenechte se splést tím, že v roce 2017 šel v draftu NHL na řadu až jako 103. hráč v celkovém pořadí. Talentovaný obránce hrál v minulých sezonách v juniorské lize NCAA a v současném ročníku se poprvé objevil mezi dospělými ve farmářském celku Reign v Ontariu. Kvalitními výkony si vysloužil pozvánku do NHL a v prestižní zámořské lize odehrál prvních šest utkání. V příštím ročníku už by mohl mít v dresu Los Angeles stálé místo. Foto: Profimedia.cz

Carl Grundström - 22 let (Švédsko) Švédský forvard Carl Grundström umí hrát pěkně tvrdě do těla. I proto si ho zřejmě vybrali skauti Los Angeles v draftu v roce 2016. Na řadu šel jako 57. v celkovém pořadí, ale další dva roky ještě strávil ve své domovině a s Frölundou vybojoval švédský titul. Do zámoří zamířil v roce 2018 a rychle si ve farmářském celku řekl o pozvánku do kádru Kings. Dodnes v něm sice odehrál jen 28 utkání a pendluje mezi NHL a AHL, ale má potenciál na to, aby už od příštího ročníku získal stálé místo v prvním týmu. V létě mu vyprší stávající kontrakt, ale velmi pravděpodobně klub neopustí a podepíše novou smlouvu. Grundström je nesmírně pracovitý a týmový hráč, který je rozeným bojovníkem, jenž nevynechá jediný souboj a není líný na krok. Je výborný na oslabení, dobře čte hru, odvádí výbornou práci u mantinelů. Foto: Profimedia.cz

Austin Wagner - 22 let (Kanada) Má 22 let a už druhým rokem patří mezi stavební kameny kádru Los Angeles. Kanadský útočník Austin Wagner byl draftován Kings v roce 2015 jako 99. hráč v celkovém pořadí a poté, co opustil juniorskou soutěž WHL mu stačila jen jediná sezona ve farmářském celku, aby přesvědčil o svých kvalitách i trenéry z prvního týmu. Premiérový ročník (2018/19) se mu povedl na výbornou. Odehrál 62 utkání a zaznamenal 21 bodů (12+9). Letos už to bylo trochu slabší, ale rozhodně ukazuje, že má potenciál na to, aby z něho vyrostla opora mužstva. Wagner je rychlý a dynamický hokejista se skvělými bruslařskými dovednostmi. Má kreativní schopnosti, které ještě musí více rozvíjet, ale je pracovitý a houževnatý, takže jeho výkony mohou jít nahoru. Foto: Profimedia.cz

Alex Turcotte - 19 let (USA) Z páté pozice si poprvé vybírali skauti Los Angeles v loňském draftu a sáhli po americkém centrovi Alexi Turcottovi. Podle mínění řady expertů jde o výjimečného a komplexního hráče. Je rychlý, má perfektní práci s hokejkou a tvůrčí schopnosti. Kromě ofenzivních schopností se umí také efektivně zapojit do ofenzívy. Jeho Achillovou patou je náchylnost ke zraněním. Prakticky ještě neodehrál jediný ročník, v němž by kvůli zdravotním trablům nevynechal více či méně utkání. Na NHL v současné době ještě není připraven, ale během příští sezony by do prestižní zámořské ligy mohl aspoň nakouknout. Potenciál na to rozhodně má. Foto: Profimedia.cz

Kale Clague – 21 let (Kanada) Jednadvacetiletý Kanaďan Kale Clague už má na kontě několik výrazných týmových i individuálních úspěchů. Je to zlatý a stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů a vítěz prestižní juniorské ligy WHL. V sezoně 2017/18 byl zvolen nejlepším obráncem této soutěže a odnesl si Bill Hunter Trophy, když zaznamenal během ročníku průměr více než jednoho kanadského bodu na utkání. Zlatem vyvážení obránci. 12 nejlépe placených beků v nadcházející sezoně NHL Je to typ moderního ofenzivního beka, který je rychlý, dynamický, skvěle bruslí a umí to s pukem na hokejce jako málokdo. Především má vynikající cit pro přihrávku, je nesmírně kreativní, ale dokáže také přesně vystřelit. Není to ovšem žádný jemnostpán. Když na to přijde, dovede být pořádně tvrdý. Los Angeles si ho vybrali v draftu roku 2016 jako 51. hráče v celkovém pořadí a v současném ročníku poprvé dostal šanci v NHL, když odehrál čtyři zápasy. Foto: Profimedia.cz

Mike Amadio – 23 let (Kanada) V draftu v roce 2014 sáhli ve třetím kole Králové z Los Angeles po kanadském forvardovi Mikovi Amadiovi, který tehdy válel v juniorské soutěži OHL v celku North Bay Battalion. Prožil tam tři fantastické sezony, přičemž v té poslední nastřádal do statistik v 68 zápasech 98 bodů za 50 branek a 48 nahrávek. Byl kapitánem, tahounem a klíčovou postavou mužstva. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 Od dvaceti let už působil mezi dospělými v AHL. V dresu celku Ontario Reign posbíral v sezoně 2017/18 ve 32 utkáních slušných 35 bodů za 11 gólů a 24 nahrávek a dočkal se i prvních startů v dresu Kings. V současné sezoně už má pevné místo v kádru Kings. V NHL dosud zvládl odehrát 148 zápasů s bilancí 16 gólů a 21 nahrávek. Kontrakt v Los Angeles má podepsaný do roku 2021. Foto: Profimedia.cz

Akil Thomas – 20 let (Kanada) Útočník Akil Thomas je úlovkem Los Angeles z draftu v roce 2018. Kings si ho vybrali jako 51. hráče v celkovém pořadí. Před startem draftu však odborníci předpokládali, že půjde na řadu už v prvním kole. Na skauty klubu zapůsobily především jeho výkony v ročníku 2017/18, kdy v průměrném juniorském celku Niagara IceDogs v soutěži OHL nastřílel v 68 zápasech 22 gólů, k nimž přidal 59 nahrávek. Dalších 11 bodů (5+6) zaznamenal v deseti duelech v play-off. Trumfy pro přečíslení. 10 hráčů z NHL, kteří od sezony 2008/09 nasbírali nejvíc bodů v přesilovkách V roce 2017 se podílel na vítězství Kanady na Memoriálu Ivana Hlinky, dvakrát si zahrál na světových šampionátech hráčů do 18 let a letos pomohl reprezentaci javorového listu k juniorskému mistrovskému titulu. Thomas je rychlým bruslařem a vynikajícím nahrávačem. Často nesobecky dává přednost asistenci před střelou na branku. Foto: Profimedia.cz

Gabriel Vilardi – 20 let (Kanada) Hokejoví odborníci pasovali před draftem v roce 2017 Gabriela Vilardiho na čtvrté místo v celkovém pořadí, nakonec šel na řadu „až“ jako jedenáctý. Přesto má možná větší šanci, že se v NHL prosadí, než někteří hráči, kteří byli vybráni před ním. 5 hráčů Los Angeles, kteří by mohli přivést Kings (znovu) ke Stanley Cupu Dřímá v něm obrovský talent. Především je na svůj věk nesmírně klidný a v žádné situaci nezmatkuje. Dokáže správně analyzovat dění na ledě a většinou se správně rozhodne, co je třeba udělat. Je skvělý ve hře dopředu i v defenzívě, umí to s pukem. Minulou sezonu mu zkomplikovaly zdravotní problémy, ale v té současné už se konečně dočkal debutu v NHL. Odehrál prvních deset utkání a posbíral v nich sedm bodů za tři góly a čtyři nahrávky. V příštím ročníku už by možná mohl patřit k tahounům týmu. Foto: Profimedia.cz

Rasmus Kupari – 20 let (Finsko) Dvacetiletý centr Rasmus Kupari byl předloni draftován jako dvacátý hráč v celkovém pořadí. Ještě než se tak stalo, už naskakoval na led mezi dospělými ve finské nejvyšší soutěži a v 39 zápasech v dresu Kärpätu Oulu nasbíral do statistik 14 bodů za čtyři góly a osm asistencí. Přestože uspěl v draftu, do zámoří se nehrnul a až do loňska krájel led mezi mantinely na domácích kluzištích. Až v současné sezoně objevil za Atlantikem a působil ve farmářském celku Ontario Reign. Kanonýři ze severu Evropy. 11 nejlepších finských ostrostřelců v historii NHL Kupari zaujal skauty Kings rychlostí, výbušností a skvělým bruslením. S pukem na hokejce to opravdu umí a v ofenzívní činnosti je nesmírně nebezpečný. Experti o něm mluví a píšou jako o mixu jeho krajanů - Jesseho Puljujärviho a Sebastiana Aha. Foto: Profimedia.cz

Jaret Anderson-Dolan – 20 let (Kanada) Jednačtyřicátá volba v draftu roku 2017 – to je kanadský centr Jaret Anderson-Dolan. Dvacetiletý borec strávil většinu současné sezony ve farmářském celku Ontario Reigns v nižší soutěži AHL, ale v prvním týmu naskočil do čtyř utkání v NHL. Celkem jich dosud v prestižní lize zvládl devět. Pubertální tahouni týmu. Toto je 12 nejproduktivnějších osmnáctiletých útočníků v historii NHL Anderson-Dolan se sice nejlépe cítí ve středu útoku, ale je to univerzál, jemuž nedělá problém naskočit na kterékoli křídlo a odvést na tomto postu vynikající práci. Jeho přezdívka by mohla znít „Rychlík“, protože má nadprůměrně rychlé nohy, ruce i myšlení. Držitel zlaté medaile z mistrovství světa hráčů do 17 let z roku 2016 by měl v příští sezoně dostal v dresu Kings konečně větší prostor a ukázat, co v něm je. Foto: Profimedia.cz