9 Panterů z Floridy, kteří dosud nosili na dresu číslo 9. Nikdo nebyl lepší než český útočník

Devítka je číslo, které je pro současné hráče nedostupné ve 12 klubech v NHL. Žádné jiné numero na tom tak není. Jedním z celků, kde poslední kladné jednociferné číslo není „na indexu“, je Florida. Snad proto, že historie tohoto oddílu je nepoměrně kratší než v případě Montrealu, Detroitu, Bostonu či Chicaga, kde už stejnokroj s devítkou nikdo oblékat nebude, protože toto číslo bylo vyřazeno. Od sezony 1993/94 hrálo v dresu Panterů s devítkou na zádech devět hráčů a často šlo o velmi dobré hokejisty. Všechny je najdete v následujících kapitolách. Figuruje mezi nimi i výborný český borec.

Pokračování 2 / 10 Jamie Leach (1993/94) Kanadský útočník Jamie Leach je synem bývalého skvělého forvarda Reggieho Leache, který v 70. a 80. letech odehrál v NHL téměř tisíc zápasů, dvakrát vyhrál Stanley Cup (s Bostonem a Philadelphií), jednou Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra ligy a jednou Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče v play-off. Kromě toho jednou přispěl k vítězství reprezentace javorového listu na Kanadském poháru. Jeho syn toho zvládl podstatně méně. Jamie odehrál v NHL během pěti sezon jen 81 utkání. Kromě dvou všechny v dresu Pittsburghu, odkud v roce 1993 zamířil do nového týmu na Floridu. V těchto dvou zápasech zaznamenal jeden gól a od dalšího ročníku už se v elitní lize nikdy neobjevil. Byl však vůbec prvním Panterem, který měl na dresu číslo 9.

Pokračování 3 / 10 Radek Dvořák (1995/96) Jestliže se dá o některém českém hokejistovi říci, že patří k legendám Panthers, pak je to bezesporu Radek Dvořák. Rodák z Tábora ukončil sportovní kariéru s bilancí osmnácti odehraných sezon v NHL, z nichž polovinu strávil na Floridě. Trojnásobného mistra světa si vybral klub jako desátého hráče v celkovém pořadí draftu v roce 1995 a hned dal tehdy teprve osmnáctiletému mladíkovi šanci v NHL. Ve své premiérové sezoně odehrál s číslem 9 na dresu 77 zápasů, ve kterých nastřádal do statistik 27 bodů za 13 gólů a 14 nahrávek. Zahrál si také ve vyřazovacích bojích a nechybělo moc, aby se jako nováček v NHL radoval ze zisku Stanley Cupu. Florida totiž došla až do finále, kde však vyhořela s Coloradem 0:4 na zápasy. Dvořák odehrál 16 utkání a posbíral čtyři body (1+3), což už v play-off nikdy nepřekonal. Velké historické srovnání: Češi versus Slováci v NHL. A co kdyby neexistoval Jaromír Jágr? Od dalšího ročníku už nosil na dresu číslo 19 až do jeho páté sezony, kdy ho Panthers vyměnili do New Yorku Rangers, kde hrál do roku 2003, ale s Jezdci se ani jednou neprobojoval do vyřazovacích bojů. Následoval trejd do Edmontonu, kde si dvakrát zahrál o Stanley Cup. V roce 2006 – přesně deset let poté, co hrál finále s Floridou – měl opět nejcennější pohár na dosah - tentokrát mu byl nejblíže v kariéře. Sérii s Carolinou však Oilers prohráli 3:4 a Dvořák zůstal navždy bez prstenu pro vítěze. Po sezoně odešel do St. Louis, odkud se po roce vrátil na Floridu, kde vydržel až do roku 2011. Toto období strávil se čtrnáctkou na dresu. S Panterem na hrudi odehrál 613 zápasů což ho v klubových statistikách řadí na páté místo. Z aktivních hráčů se Dvořákovi nejvíc blíží Dmitrij Kulikov, který má na kontě 535 duelů v dresu Floridy. Čelní příčky patří Dvořákovi také v dalších statistikách. Figuruje na jedenáctém místě mezi nejproduktivnějšími hráči klubu (268 bodů) a dvanáctý je mezi nahrávači (155 asistencí). V historické tabulce střelců je jedenáctý (113 branek). Na absolutním vrcholu žebříčku je podle gólů nastřílených v oslabení – dal jich šestnáct – a šestnáctá pozice mu patří v počtu zaznamenaných vítězných branek (14). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 10 Brad Smyth (1996/97) Osmaosmdesát zápasů odehrál v NHL útočník Brad Smyth. Do patnácti z nich naskočil v dresu Floridy, kde působil mezi lety 1995 až 1997, úplně na začátku kariéry v elitní lize. Na dresu nosil nejprve číslo 19, které později vyměnil za devítku. Moc štěstí mu ale nepřinesla. Ve floridském klubu zaznamenal pouze tři body za dva góly a asistenci. Než se jeho cesta v NHL v sezoně 2002/03 definitivně uzavřela, hájil ještě barvy Los Angeles, New Yorku Rangers, Nashvillu a Ottawy. Když se se slavnou soutěží loučil měl ve statistikách 28 bodů (15+13). Po odchodu z NHL zamířil do Evropy, kde hrál ještě dalších šest let v pěti různých soutěžích. Kariéru zakončil v roce 2013.

Pokračování 5 / 10 Kirk Muller (1997 až 1999) Že se stane v roce 1984 jedničkou draftu Mario Lemieux, bylo jasné dlouho dopředu, otázkou zůstávalo, po kom sáhnou Ďáblové z New Jersey, kteří tehdy měli právo druhého výběru. Vsadili na kanadského centra Kirka Mullera a rozhodně neprohloupili. I při zpětném pohledu by se dočkal výběru hned v první desítce. Alternativní historie. Jak by vypadal draft NHL v roce 1984, kdyby měli skauti křišťálovou kouli? Navzdory skvělým výkonům však Muller s New Jersey na Stanley Cup během sedmi sezon, z nichž ve čtyřech vedl mužstvo jako kapitán, nedosáhl. Do klubové historie se zapsal 185 brankami a 335 nahrávkami, a v roce 1991 zamířil do Montrealu, kde se z poháru pro vítěze radoval o dva roky později. Od roku 1995 pak vystřídal ještě čtyři kluby – New York Islanders, Toronto Maple Leafs, Floridu Panthers a Dallas Stars. V dresu Panthers s číslem 9 odehrál v základní části 162 zápasů, nich zaznamenal 47 bodů (13+34). Celkem má ve statistikách NHL zapsáno 19 sezon, 1349 zápasů, 357 gólů a 602 asistencí.

Pokračování 6 / 10 Len Barrie (1999 až 2001) Kanadský centr Len Barrie se poprvé objevil v dresu Panthers v sezoně 1993/94. Tehdy odehrál s číslem 16 na dresu pouhé dva zápasy. Od dalšího ročníku už sloužil v Pittsburghu, odkud se pak přes angažmá v Los Angeles opět dostal na Floridu. V sezoně 1999/2000 hrál s číslem devět a ve 14 zápasech po trejdu z LA zaznamenal slušných 10 bodů. V následujícím ročníku odehrál dalších 60 utkání a do statistik si připsal 23 bodů. Následně ukončil kariéru, během níž zvládl v NHL odehrát 184 střetnutí a posbírat 64 bodů (19+45).

Pokračování 7 / 10 Igor Larionov (2000/01) Málokdo dnes ještě ví, že jedna z největších světových hokejových legend všech dob si zahrála také v dresu Floridy. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu, čtyřnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz olympijských her Igor Larionov se objevil v dresu Panthers v sezoně 2000/01 po pěti letech strávených v Detroitu, kde se stal kultovním hráčem. Na Floridě však člen Triple Gold Clubu neprožil zrovna dobré období. Nepřekonatelní! Jaromír Jágr a 13 dalších nejlepších pravých křídel v historii světového hokeje S číslem 9 na dresu odehrál jen 26 utkání, ve kterých posbíral do statistik 11 bodů za pět gólů a šest nahrávek, což bylo pro fanoušky i vedení klubu zklamáním. Ještě před koncem roku zamířil výměnou za obránce Jana Golubovskyho zpět k Rudým křídlům, s nimiž pak v roce 2002 získal svůj třetí Stanley Cup. Zámořskou kariéru ukončil o další dvě sezony později. Na jejím konci měl ve statistikách 644 bodů (169+475) z 921 zápasů. V roce 2008 byl uveden do Hokejové síně slávy.

Pokračování 8 / 10 Stephen Weiss (2002 až 2013) V roce 2001 si v draftu NHL vybrala Florida už jako čtvrtého hráče v celkovém pořadí kanadského centra Stephena Weisse a on pak s klubem spojil drtivou většinu své kariéry. Premiérovou sezonu odehrál s číslem 19, od roku 2002 pak až do odchodu do Detroitu v roce 2013 nosil na dresu devítku. Nikdo jiný s tímto číslem na Floridě nehrál tak dlouho jako on. Weiss je čtvrtý v historické klubové tabulce produktivity (394 bodů) a třetí mezi nejlepšími nahrávači (249 asistencí). I když to byl výborný hráč, nikdy kolem sebe neměl tak dobrý tým, aby s ním mohl bojovat o Stanley Cup. Během dvanácti sezon, které strávil mezi Pantery, se mužstvo jen jedinkrát probojovalo do play-off. Měli to být Jágrovi „nástupci“ v dresu Panthers. Kde jsou dnes hráči, které si Florida vybrala v draftu roku 2015? Weiss opustil Floridu v roce 2013 a podepsal pětiletou lukrativní smlouvu s Detroitem, ale protože ho pronásledovaly zdravotní problémy, po dvou letech ho Rudá křídla z kontraktu vyplatila. Následně v roce 2015 – ve 32 letech - ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 10 Brian Boyle (2019/20) Nenápadný, ale spolehlivý forvard pro třetí řadu. Tak by mohla znít charakteristika Američana Briana Boyla. Téměř dvoumetrový a více než metrák vážící hráč podepsal s Pantery v létě 2020 roční smlouvu jako volný agent. Zkušený veterán do té doby oblékal dresy šesti klubů, až na Floridě si však vybral dres s devítkou. Během ročníku 2019/20 odehrál 39 utkání, ve kterých zaznamenal 15 bodů (6+9). Vítěz Bill Masterton Trophy z roku 2018 zakončil kariéru po sezoně 2020/21 v Pittsburghu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 10 Sam Bennett (2021 - současnost) Během draftu v roce 2014 nečekal Kanaďan Sam Bennett moc dlouho na svého zaměstnavatele. Jako čtvrtého hráče v celkovém pořadí si ho vybrali skauti Calgary Flames. Kariéru rychlého bruslaře a obratného hráče pak ohrozila operace ramene, ale dostal se opět do formy. V dubnu 2021 se poprvé v kariéře v NHL stěhoval, když ho kanadský klub vyměnil na Floridu, kde pak podepsal čtyřletý kontrakt, který mu zajišťuje průměrný roční příjem ve výši téměř čtyř a půl milionu dolarů. V novém působišti se mu daří. Dosud odehrál v dresu Panthers přes dvě stovky utkání a blíží se k hranici 150 bodů. Foto: Profimedia.cz