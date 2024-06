9 obránců, které Slavia prodala za největší balík peněz. Připojí se k nim v létě Ogbu či Vlček?

Část 1 / 10



Odejde v létě ze Slavie některý z obránců za více než dva miliony eur do nového působiště? Pokud by k tomu došlo, mohl by se mezi historicky nejdražší přestupy beků z Edenu zařadit třeba Tomáš Vlček nebo Nigerijec Igoh Ogbu. Kteří zadáci odcházeli z pražského klubu za nejvyšší sumy? Jména devíti nejdražších, za něž se platilo přes dva miliony eur, najdete v následujících kapitolách.

9. Michal Švec (SC Heerenveen) – 2,45 milionu eur Michal Švec debutoval v A týmu Slavie už v šestnácti letech. Tehdy dokonce naskočil do Poháru UEFA a bylo jasné, že v Edenu zraje nový talent. Z Prahy odešel v sezoně 2007/08, kdy jej zhruba za 63 milionů korun koupil nizozemský Heerenveen, se kterým podepsal smlouvu na čtyři a půl roku. Poté odešel do Maďarska a dokonce se znovu vrátil i do Edenu, už toho ale v prvním týmu moc nenahrál. V lednu 2016 zamířil do Boheminas. Za tři a půl roku byl zpět v Edenu, už ale pouze jako hráč rezervního celku. Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Dušan Švento (RB Salcburk) - 2,5 milionu eur Ve Slavii zažil slovenský zadák Dušan Švento skvělé časy. V roce 2008 a 2009 se podepsal pod zisk mistrovských titulů a přestoupil za dva a půl milionu eur do rakouského Salcburku. V roce 2016 se do Edenu po krátké anabázi v německém Kolíně nad Rýnem vrátil. Jeho comeback ale provázely zdravotní problémy, stihl odehrát jen 14 zápasů, a proto se s vedením klubu v polovině ročníku 2017/18 domluvil na ukončení spolupráce. Nikde jinde už pak nehrál. Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Simon Deli (FC Bruggy) – 2,5 milionu eur Mohl být hvězdnou Sparty, na Letné ho ale nechtěli, a tak se Simon Deli dostal přes Příbram a České Budějovice do Slavie. V Edenu vyzrál v hvězdu zadních řad a nejlepšího stopera ligy, který v roce 2019 odešel do Brugg. S klubem získal belgický titul a okusil i Ligu mistrů, nakrátko se vrátil na hostování do Slavie a v roce 2021 přestoupil do tureckého Demirsporu. Foto: Profimedia.cz

6. Marek Suchý (Spartak Moskva) – 3,8 milionu eur Slávistický odchovanec Marek Suchý prošel všemi mládežnickými kategoriemi sešívaného klubu. Zabydlel se i v ligovém týmu, se kterým získal dva tituly. Z Edenu odešel v polovině ročníku 2010/11, kdy zamířil na hostování s opcí do Spartaku Moskva. V Rusku byl čtyři roky a poté odešel do Basileje. Foto: Profimedia.cz

5. Michael Ngadeu (KAA Gent) – 4,5 milionu eur Kamerunský reprezentant Michael Nadeu do Edenu přicházel z Rumunska coby defenzivní záložník, rychle se ale „přeškolil" na stopera a zařadil se mezi největší hvězdy ligy. Belgický Gent za něho musel v létě roku 2019 vysázet přibližně 115 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

4. David Zima (FC Turín) - 5,9 milionu eur Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionů korun. 6 nejdražších obránců, kteří odešli z české ligy do zahraničí. Zařadí se mezi ně v létě Martin Vitík? Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V minulé sezoně Serie A nastoupil jen do devíti utkání a pouze čtyřikrát byl v základní sestavě. V ročníku 2023/24 odehrál jenom 88 ligových minut v pěti zápasech Serie A jako střídající hráč. Protože chtěl hrát, a ne jen leštit lavičku, vrátil se na konci ledna do Edenu, kde by rád restartoval zaseknutou kariéru. Foto: Profimedia.cz

3. Vladimír Coufal (West Ham United) – 6 milionů eur Vladimír Coufal přišel do Edenu v roce 2018 z Liberce a ihned se stal jedním z lídrů týmu. Zabydlel se na pravém kraji obrany, kde nastupuje i v reprezentaci. V roce 2019 o něho stál Freiburg, nakonec však o rok později zamířil za 163 milionů korun do West Hamu, kde působí dodnes. Foto: Profimedia.cz

2. Alexander Bah (Benfica Lisabon) - 8 milionů eur Slavia přišla v průběhu podzimní části sezony 2020/21 o Vladimíra Coufala, který zamířil do West Hamu United za bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem. Náhradu na pravou stranu obrany si pražský klub našel v dánském Sönderjyske v podobě Alexandera Baha, za něhož neváhal vyplatit kolem 45 milionů korun. 5 dánských fotbalistů v české lize. Kolik za ně tuzemské kluby zaplatily a jak si vedli? Důvěra v mladého reprezentanta se vyplatila. Bah byl typem moderního beka, který dokázal podpořit ofenzívu a skvěle zapadl do herního stylu, jenž ordinoval týmu trenér Trpišovský. Jeho výkony zaujaly řadu evropských klubů a bylo téměř jisté, že v Edenu dlouho nevydrží. Předloni v létě přestoupil za osm milionů eur, tedy přibližně za 200 milionů korun, do Benfiky Lisabon. Foto: Profimedia.cz

1. David Jurásek (Benfica Lisabon) - 14 milionů eur Obránce David Jurásek prošel fotbalovými akademiemi Slovácka a Brna. V dresu Zbrojovky se poprvé objevil mezi dospělými, následně si zahrál v Prostějově, odkud ho v létě roku 2021 koupila Mladá Boleslav. V barvách tohoto klubu se během podzimní části sezony 2021/22 poprvé představil v nejvyšší soutěži a okamžitě zaujal skauty bohatých domácích klubů. Psalo se o zájmu Sparty a Slavie, nakonec talentovaný bek zakotvil za přibližně 25 milionů korun v Edenu, kde se upsal do konce června roku 2026. 5 hráčů, které Slavia od roku 2022 koupila z Mladé Boleslavi. Jak se jim po přestupu do Edenu vedlo? Pro Slavii šlo zcela jistě o skvělý obchod. V ročníku 2022/23 naskočil do 31 ligových utkání, dal dva góly, na sedm dalších nahrál a vysloužil si přestup do Benfiky Lisabon. Slavia za něj inkasovala od portugalského klubu 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun. Foto: Profimedia.cz