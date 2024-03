9 nejvytíženějších Čechů v aktuální sezoně NHL. Tihle borci tráví nejvíc času na ledě

Část 1 / 10



Když nepočítáme brankáře, tak do zápasů v základní části aktuální sezony NHL zasáhlo 25 českých hokejistů. Ne všichni však mohou být spokojeni s hracím časem na ledě. Jen pár tuzemských hráčů se může pyšnit tím, že patří mezi velmi slušně vytížené. Ten nejlepší z nich figuruje v této statistice na 26. příčce mezi všemi borci z celé soutěže. V následujících kapitolách najdete devět Čechů, kteří strávili v základní části tohoto ročníku mezi mantinely v průměru na utkání největší porci minut a vteřin. Do výběru jsme zařadili pouze hráče, kteří odehráli aspoň deset utkání a překročili hranici 15 minut na zápas.

V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži už v sezoně 2012/13, posbíral v následujícím ročníku, který byl pro něho oficiálně premiérovým, v 81 duelech 59 (23+36) bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Od té doby už ušel pořádný kus hokejové cesty. V NHL zvládl dosud odehrát 731 utkání, v nichž zaznamenal 472 bodů (160+312), dalších 150 střetnutí přidal v play-off, kde se blýskl 51 góly a 50 nahrávkami. Dvakrát výrazně pomohl Tampě Bay k zisku Stanley Cupu a předloni v létě zamířil za novou štací do New Jersey. Bohužel, jeho rozjezd v novém působišti značně zbrzdilo zranění, které ho poměrně nadlouho vyřadilo ze hry. V New Jersey věřili, že v aktuálním ročníku bude fit a ukáže svoje kvality, ale zatím jsou jeho výkony trochu za očekáváním. Po 54 zápasech má na kontě devět branek, 17 asistencí a nula bodů v +/- bodování. Mezi českými hráči mu s průměrným časem nad 15 minut na utkání patří devátá příčka, v klubových statistikách ho však toto číslo řadí až na 16. místo. Foto: Profimedia.cz

Čtyřiadvacetiletý útočník, který byl do NHL draftován v roce 2017 už v prvním kole jako 21. v celkovém pořadí, si odbyl premiéru v nejlepší lize světa v ročníku 2017/18. V minulých pěti sezonách byl platným hráčem New Yorku Rangers. Filip Chytil je jedním z borců, na kterém by do budoucna mohli v Madison Square Garden stavět. Dosud odehrál v NHL 337 utkání, v nichž zaznamenal 144 bodů za 64 branek a 80 asistencí, do konce sezony ale na těchto statistických záznamech nic nezmění, protože je kvůli zranění dlouhodobě mimo hru. V tomto ročníku stačil odehrát jen deset střetnutí, v nichž strávil na ledě průměrně necelých minut. Foto: Profimedia.cz

Martina Nečase si Hurricanes vybrali před sedmi lety jako 12. v celkovém pořadí. Talentovaný mladík sice zaujal v předsezonním kempu pár týdnů po draftu, ale v NHL odehrál jen jediné střetnutí a zámořský klub ho pustil zpátky do Brna, kde hokejově vyrůstal. S Kometou pak obhájil mistrovský titul. V roce 2018 zářil Nečas na juniorském světovém šampionátu. Spolu s Američanem Caseym Mittelstadtem byl nejproduktivnějším hráčem turnaje a stal se nejlepším nahrávačem šampionátu. Nyní je už pátým rokem nedílnou součástí sestavy Hurricanes. Předloni v létě mu vypršel vstupní kontrakt do NHL a podepsal novou dvouletou smlouvu. Finančně si polepšil, ale za výkony, jaké předváděl v minulé sezoně, by si zasloužil trojnásobný plat. Pětadvacetiletý český borec byl v základní části nejproduktivnějším hráčem týmu a nechal za sebou taková jména jako Sebastian Aho, Andrej Svečnikov či Teuvo Teräväinen. Téměř na dvojnásobek si vylepšil kariérní maximum v počtu nastřílených gólů i získaných bodů. O trochu méně se mu daří v současném ročníku, kdy však opět patří k tahounům mužstva a figuruje mezi třemi nejvytíženějšími útočníky týmu. Foto: Profimedia.cz

Měl se stát novou hvězdou českého hokeje, jenže Pavel Zacha v NHL (zatím) tyto prognózy zcela nenaplnil. Šestka draftu z roku 2015 má sice stále ještě značnou část kariéry před sebou, ale zatím to vypadá, že mimořádná osobnost nejslavnější hokejové ligy světa z něj ne(vy)roste. V NHL debutoval v sezoně 2015/16, kdy zasáhl do jednoho zápasu a připsal si premiérové dvě asistence. Rok nato zaznamenal 24 kanadských bodů, v dalších dvou ročnících přidal ještě jeden navíc. Původně se očekávalo, že by měl být jedním z tahounů New Jersey, to se ale nestalo. Pomohl mu přesun do Bostonu v roce 2022. Hned v premiérovém ročníku v dresu Bruins si vytvořil osobní rekord v počtu kanadských bodů v základní části soutěže (57). Špatně si nevede ani v současné sezoně a opět by mohl překonat padesátibodovou metu. Trenér týmu mu věří a dostává na ledě poměrně hodně času. V průměru je v každém střetnutí na ledě přes 18 minut. Foto: Profimedia.cz

Podivnou sezonu 2019/20 ovládla Tampa Bay, která ve finálovém boji o Stanley Cup přehrála Dallas. Mezi těmi, kdo zvedli nad hlavu cennou trofej, byl i český zadák Jan Rutta. Na Floridě, kam byl vytrejdován z Chicaga, sice nehrál klíčovou roli, ale v play-off naskočil do pěti zápasů a poté, co jich v základní části zvládl třiatřicet, bylo po právu i jeho jméno zvěčněno na podstavci poháru. O rok později se jako druhý český zadák v historii radoval ze zisku Stanley Cupu podruhé. Blesky udolaly ve finálové sérii Montreal Canadiens 4:1. Rutta na cestě k triumfu odehrál 23 střetnutí, ve kterých posbíral tři body (2+1). V roce 2022 zamířil z Floridy do Pensylvánie a upsal se na tři sezony Pittsburghu. V dresu Penguins však odehrál pouze jednu a loni v létě byl vyměněn do jednoho z nejhorších týmů v lize – do San Jose. Žraloci se trápí, ale třiatřicetiletý Rutta má ve statistikách průměrný herní čas na zápas přes 19 minut, takže si na nevytíženost nemůže stěžovat. Zároveň útočí na metu 20 kanadských bodů v základní části. V +/- bodování má však 13 záporných bodů. Foto: Profimedia.cz

Třiatřicetiletý český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie a Washingtonu, od ročníku 2020/21 válcoval soupeře v dresu Floridy. S Pantery podepsal tříletý kontrakt, díky němuž si v minulém ročníku vydělal dva a půl milionu dolarů. V sezoně 2023/24 (a pak také v následujících dvou dalších) si ale značně polepší. Poté, co se s Floridou probojoval až do finále Stanley Cupu, byl o jeho služby značný zájem. Nakonec se upsal na tři roky Anaheimu a každou sezonu mu přistanou na kontě rovné čtyři miliony dolarů. Za tyto peníze tráví v každém střetnutí na ledě v průměru skoro 20 minut a patří mezi tři nejvytíženější hráče týmu. Foto: Profimedia.cz

David Pastrňák se díky smlouvě, kterou podepsal v roce 2017, dostal mezi nejlépe placené hráče Bostonu. Tento kontrakt vypršel sedmadvacetiletému forvardovi loni v létě a zároveň mu začala běžet nová, značně vylepšená smlouva, která z něho udělala jednoho z největších boháčů v NHL. Český hokejista se vyprofiloval v jednu z hvězd elitní zámořské ligy a patří k nejlepším střelcům soutěže. Vzhledem k tomu bylo přirozené, že mu Bruins nabídli osmiletou smlouvu, která mu hned v první sezoně svého plnění zajistí 13 milionů dolarů. Celková hodnota kontraktu, který vyprší v roce 2031, činí 90 milionů dolarů. Jsou to bezpochyby skvěle vynaložené peníze, protože Pastrňák je nejproduktivnějším hráčem a vůbec nejvytíženějším forvardem mužstva. Na ledě stráví průměrně v každém střetnutí přes 20 minut. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 10 2. Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights) – 20 minut, 54 vteřin na utkání Tomáš Hertl je sice nově hráčem klubu Vegas Golden Knights, ale všechny zápasy aktuálního ročníku odehrál v dresu San Jose. Předloni v březnu se dohodl se Sharks na prodloužení smlouvy – osmiletý kontrakt na 65 milionů dolarů z něho udělal jednoho z nejlépe placených hokejistů v NHL. Ve městě hazardu se těší, že získali významnou posilu, jenže otázkou je, kdy se dostane zase na led, protože je momentálně na marodce. V sezoně 2023/24 stačil odehrát 48 utkání, ve kterých posbíral do statistik 34 bodů (15+19), zároveň byl nejvytíženějším útočníkem mužstva. Foto: Profimedia.cz

Když se mluví o největších současných českých defenzivních talentech, většinou se skloňuje jméno Filipa Hronka. Odchovanec královéhradeckého hokeje byl v roce 2016 draftován ve druhém kole Detroitem, následně odešel do zámoří, kde nejdříve působil v juniorské lize OHL v celku Saginaw Spirit, kde předváděl vynikající výkony a následně zamířil do farmářského mužstva Grand Rapids Griffins v soutěži AHL. Premiéru v NHL si odbyl v sezoně 2018/19, v níž naskočil do 46 zápasů a nasbíral 23 bodů (5+18). Pak zazářil na mistrovství světa, kde se stal nejproduktivnějším zadákem, byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal se do All-Star týmu. Následně už byl pevnou součástí kádru Red Wings. Loni na jaře byl vyměněn do Vancouveru, trápily ho však zdravotní problémy a moc toho nanahrál. Do aktuálního ročníku však naskočil ve velkém stylu a pro Canucks je naprosto nepostradatelným hráčem. Foto: Profimedia.cz