9 nejmladších debutantů v české fotbalové reprezentaci. Nejlépe zvládl premiéru Martin Lukeš

Jsou to přibližně tři roky, co se zásadně změnil žebříček nejmladších českých debutantů v dresu fotbalové reprezentace. V následujících kapitolách najdete devět hráčů, kteří nastoupili za seniorskou reprezentaci ještě před dvacátými narozeninami.

Odchovanec olomouckého fotbalu Tomáš Kalas si odbyl debut v seniorském národním týmu 14. listopadu 2012. Tehdy ho povolal poprvé do reprezentace k přátelskému utkání se Slováky trenér Michal Bílek. Stříbrný medailista z Eura devatenáctiletých v roce 2011 si během premiéry v národním týmu zahrál necelých dvacet minut.

Druhý nejlepší reprezentační střelec zažil velmi vydařenou reprezentační premiéru, kterou si odbyl v roce 2001 v přátelském zápase s Belgií na Letné. Milan Baroš naskočil do druhého poločasu a necelých deset minut před koncem srovnal na konečných 1:1. Zajímavostí je, že v gól proměnil i druhý reprezentační zápas, do kterého opět nastoupil až po přestávce.

Poprvé si zahrál v posledním zápase roku 2008, v kvalifikaci proti San Marinu. Trenér Rada ho do hry poslal v 66. minutě a tehdy devatenáctiletý útočník osm minut před koncem uzavřel skóre na 3:0.

Útočník Tomáš Necid měl v několika sezonách velkou smůlu na zranění. Přitom to vypadalo, že měl nakročeno k velmi nadějné kariéře na klubové i reprezentační úrovni.

Václav Kadlec si poprvé zahrál v reprezentaci už v roce 2010 během kvalifikačního zápasu o Euro na půdě Lichtenštejnska. Do hry naskočil od začátku a vytvořil mladý útok s Tomášem Necidem, který otevřel skóre. Kadlec ve 28. minutě dával po přihrávce Rosického na konečných 2:0. Touto brankou se v tu chvíli stal nejmladším reprezentačním střelcem v historii.

2. Jan Polák 18 let - 1 měsíc, 14 dní

Defenzivní štít Jan Polák odehrál v roce 1999 posledních patnáct minut přípravného zápasu v Polsku a na dlouhých 11 let se stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Do hry zasáhl v době, kdy domácí vedli 2:0. Češi nakonec dokázali už jen snížit. Další nominace se dočkal v následujícím roce, pak si ale musel na reprezentační pozvánku počkat dlouhých pět let.

Foto: Profimedia.cz