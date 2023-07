9 nejdražších cizinců, které Sparta přivedla na Letnou. Rekordmanem je (stále) Stanciu

Sparta často loví v zahraničních vodách. Za koho zaplatil klub z Letné nejvíc peněz? Devět nejdražších cizinců (podle údajů z portálu TransferMarkt), které Sparta koupila, najdete v následujících kapitolách.

9. Florin Nita (Rumunsko) – 1,35 milionu eur Po odchodu Martina Dúbravky na britské ostrovy zaujal místo mezi tyčemi sparťanské branky Florin Nita, který dorazil do Prahy v únoru roku 2018 z bukurešťského FCSB. Rumunský reprezentant se na Letné rychle zabydlel a stal se gólmanskou jedničkou, jenže později dorazil do klubu Milan Heča, který ho připravil o výsadní pozici. 7 rumunských fotbalistů v české lize. Jak si vedli Nita, Stanciu a další? V předminulém ročníku se objevil v brance jen patnáctkrát. V zimě pak měl konflikt s bývalým trenérem Pavlem Vrbou a na jaře už si nezachytal. V brance se neobjevil ani v žádném podzimním ligovém utkání v uplynulé sezoně. Jarní část soutěže strávil na hostování v Pardubicích a nyní je volným hráčem. Foto: Profimedia.cz

7. - 8. Lukáš Haraslín (Slovensko) - 1,5 milionu eur Sparta měla loni v létě problémy na levé straně hřiště a na konci prázdnin je (vy)řešila mimo jiné i příchodem Slováka Lukáše Haraslína. Talentovaného borce uvolnilo na hostování do konce sezony italské Sassuolo, kde měl podepsanou smlouvu do konce ročníku 2022/23. Haraslín se - pro mnohé překvapivě - na Letné velmi rychle adaptoval a zapadl do kádru. Do prvního utkání v české lize šel jako střídající hráč, pak už byl pokaždé členem základní sestavy. V 29 zápasech dal čtyři góly a připsal si šest asistencí a ve Spartě zřejmě moc nepřemýšleli, zda uplatní opci na jeho přestup. To se také na začátku července 2022 stalo. Letenští za slovenského reprezentanta zaplatili půldruhého milionu eur. Foto: Profimedia.cz

7. - 8. Kaan Kairinen (Finsko) - 1,5 milionu eur Sparta letos v zimě přivedla na Letnou čtyři cizince. Tím nejdražším byl finský reprezentační záložník Kaan Kairinen, který si získal místo v základní sestavě a skvělými výkony pomohl k mistrovskému titulu. Čtyřiadvacetiletý středopolař si do statistik připsal v 15 zápasech jeden gól a čtyři nahrávky. Podle portálu TransferMarkt za něho Pražané zaplatili norskému Lilleströmu půldruhého milionu eur. Na Letné má podepsaný kontrakt do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

6. David Moberg Karlsson (Švédsko) – 1,65 milionu eur V prosinci roku 2018 přivedla Sparta na Letnou Švéda Davida Moberga Karlssona. Útočník, který před příchodem do Prahy prošel šesti kluby, podepsal smlouvu do konce ročníku 2021/22. V české lize stihl odehrát 71 utkání, ve kterých nastřílel 19 branek a k nim přidal 16 asistencí. V ročníku 2020/21 si vedl skvěle a nastřílel deset gólů, v tom následujícím měl po podzimní části na kontě jen dvě přesné trefy a v lednu ho Sparta prodala za milion eur do japonské Urawy. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. Martin Minčev (Bulharsko) – 2 miliony eur Martin Minčev byl jediným zahraničním hráčem, který přišel do Sparty v éře trenéra Václava Kotala. Tehdy devatenáctiletý bulharský talent stál Pražany dva miliony eur, které poslali na účet klubu Černo More Varna. Ofenzivní záložník nebo útočník má na Letné podepsanou smlouvu do roku 2024 a podle portálu TransferMarkt je jeho aktuální cena jeden milion eur. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. Semih Kaya (Turecko) – 2 miliony eur Turecký stoper Semih Kaya přišel do Sparty v létě roku 2017 za dva miliony eur z Galatasaraye Istanbul. Bývalý spoluhráč Tomáše Ujfalušiho se měl stát novým lídrem zadních řad, jenže hned v úvodním zápase proti Bohemians 1905 se zranil a musel na operaci. Po zotavení se už na hřiště nikdy pořádně nedostal. Když po třech letech Letnou opouštěl, měl na kontě pouze 28 ligových startů a dva vstřelené góly. Foto: Profimedia.cz

3. Dávid Hancko (Slovensko) – 2,5 milionu eur Talentovaný stoper Dávid Hancko odehrál v české lize tři sezony. Nejprve byl ve Spartě jen na hostování z italské Fiorentiny, to se ovšem v létě 2021 změnilo v přestup, za který Pražané zaplatili přibližně 64 milionů korun, což ze slovenského reprezentačního beka udělalo v tu chvíli jednu z nejdražších posil v klubové historii. Hancko si na Letné vybudoval velmi slušnou pozici a Sparta na jeho výkonech hodně stála. Bylo jen otázkou času, než se přestěhuje na známější adresu. V 76 ligových střetnutích dal 14 gólů a zaznamenal osm nahrávek. Podle portálu TransferMarkt byl suverénně nejdražším stoperem ve Fortuna lize. Loni v srpnu ho za šest milionů eur získal Feyenoord Rotterdam, s nimž podepsal smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

2. Tal Ben Chaim (Izrael) – 2,9 milionu eur Ofenzivní záložník z Izraele dorazil na Letnou v létě roku 2017 za necelé tři miliony eur, tedy přibližně za 76 milionů korun, a stal se v tu chvíli nejdražším hráčem ligy. Sparťanští fanoušci od něho hodně čekali, jenže Tal Ben Chaim přišel se zdravotními problémy, a to zřejmě poznamenalo celou jeho kariéru v pražském klubu. Bývalý hráč Maccabi Tel Aviv si připsal během tří sezon v české lize na konto jen 20 startů a dvě asistence. V létě 2020 se vrátil jako volný hráč zpět do klubu, odkud do Sparty odešel. Foto: Profimedia.cz