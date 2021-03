9 momentů ze sportovní historie, které zásadně poznamenaly svět

Byla to bitva se vším všudy – nejdříve v ní z obou stran padaly verbální údery, pak oba aktéři tloukli raketami do tenisových míčků před více než 30 tisíci diváky na stadionu a 50 miliony u televizních obrazovek. Řeč je o souboji Bobbyho Riggse s Billie Jean Kingovou.

Když lékaři Armstrongovi diagnostikovali rakovinu varlat, zároveň mu sdělili, že má asi jen padesátiprocentní šanci na přežití. On dokázal nejen přežít, dokonce se vrátil na kolo a sedmkrát v řadě vyhrál nejslavnější závod na světě – Tour de France. Co na tom, že později přišel kvůli dopingu o všechny tituly a na jeho jméně ulpěla špína? Svým bojem s nemocí inspiroval tisíce lidí na celém světě.

30. dubna to bylo 26 let, co se odehrál jeden z nejhrůznějších momentů v tenisové historii. Během zápasu Jugoslávky Moniky Selešové s Bulharkou Magdalenou Malejevovou na turnaji v Hamburku bodl tehdejší světovou jedničku nožem do zad fanatický přívrženec německé tenistky Steffi Grafové Günther Parche.

Zázrak v Andách. Tak se mluví o leteckém neštěstí, při kterém ztroskotal tým uruguayských ragbistů vysoko v jihoamerických velehorách. Let 571 měl na palubě 45 osob. Kromě ragbyového celku také jejich přátele, rodiny a spolupracovníky. Turbovrtulový Fairchild FH-227D měl přenést 13. října 1972 své pasažéry přes Andy z Montevidea do chilského Santiaga.

Zázrak na ledě

Kdo by neznal pojem „Miracle on ice.“ Zázrak na ledě stvořila parta amerických studentů v roce 1980 na olympiádě v Lake Placid. Vybojovali zlaté medaile v hokejovém turnaji a vešli do historie. Reprezentace USA tehdy šokovala svět vítězstvím nad nepřemožitelným sovětským výběrem. Přitom jen dva týdny před startem her Američané dostali od Rusů výprask 10:3.

Vítězství Američanů nad ruskou hokejovou mašinou je dodnes spojováno s několika konspiračními teoriemi. Podle zastánců jedné z nich tehdejší prezident Jimmy Carter zvažoval bojkot letních her v Moskvě a v Sovětském svazu rostly obavy, že neúčast Američanů sníží zájem o olympiádu, která měla být výkladní skříní socialismu. Hokejová sborná proto měla dostat pokyn, aby prohrála s týmem USA.

Nadšení americké veřejnosti z vítězství mělo pomoci k odvrácení bojkotu her v Moskvě. To se však nakonec nestalo a Američané na olympiádě v Sovětském svazu chyběli. Takže nakonec šlo nejspíš opravdu o sportovní zázrak, který významně přispěl k popularizaci hokeje ve Spojených státech. Nebýt toho, kdo ví, zda by se dnes hrála NHL na jihu USA v San Jose nebo v Dallasu.

Foto: Profimedia.cz