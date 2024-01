9 let poté. Jak si vedou hráči, kteří byli v draftu roku 2015 vybráni před Pavlem Zachou?

Pavel Zacha debutoval v NHL v sezoně 2015/16, kdy zasáhl do jednoho zápasu a připsal si premiérové dvě asistence. Rok nato zaznamenal 24 kanadských bodů, v dalších dvou ročnících přidal ještě jeden navíc. Původně se očekávalo, že by měl být jedním z tahounů New Jersey, to se ale nestalo.

Pomohl mu přesun do Bostonu v roce 2022. Hned v premiérovém ročníku v dresu Bruins si vytvořil osobní rekord v počtu kanadských bodů v základní části soutěže. Špatně si nevede ani v současné sezoně. A jak si v NHL vede pět hráčů, kteří šli v draftu roku 2015 na řadu před ním? To se dozvíte v následujících kapitolách.