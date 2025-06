9 let od prvního (a posledního) titulu. 12 gólmanů, kteří chytali v Liberci po odchodu „zlatého“ Jána Lašáka

Část 1 / 13



Slovenský gólman Ján Lašák je kultovní postavou libereckého hokejového klubu. V dresu Bílých Tygrů sice strávil jen něco přes tři sezony, ale během nich významnou měrou pomohl vybojovat dvě medaile – zlatou v roce 2016 a stříbrnou o rok později. Po ročníku 2016/17 se rozloučil s Libercem i s hráčskou kariérou a stal se koučem gólmanů u slovenské reprezentace. Jak si vedlo dvanáct jeho následovníků v barvách Bílých Tygrů po jeho odchodu, tedy od sezony 2017/18 až dodnes, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 13 Roman Will (2017 až 2019) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 96 zápasů, 91,8 % úspěšných zásahů, průměr 2,30 inkasovaných branek na utkání, 11 čistých kont Gólman Roman Will sice nebyl nikdy draftován, přesto mu dveře do NHL nezůstaly uzavřeny. Odchovanec Mladé Boleslavi se v 19 letech vydal v roce 2011 do zámoří a odchytal povedenou sezonu v juniorské soutěži QMJHL. Na jejím konci byl zvolen díky výborným výkonům do All-Star týmu ligy. V roce 2014 dostal laso z Colorada a podepsal s Avalanche dvouletou smlouvu. Drtivou většinu času však strávil ve farmářském celku nebo v soutěži ECHL. V NHL se dostal do branky v lednu roku 2016 v utkání proti San Jose. Mezi tyče se postavil až ve třetí třetině, odchytal necelých 19 minut a inkasoval jeden gól ze tří střel. Další šanci už nedostal. Mají zkušenosti z NHL. 11 hokejistů Pardubic, kteří si zahráli v elitní zámořské lize Po skončení smlouvy se vrátil domů a zakotvil na tři roky v Liberci. S Bílými Tygry vybojoval dvakrát stříbrné medaile a podával vynikající výkony. Ve své první sezoně na severu Čech dělal parťáka Jánu Lašákovi a od následujícího ročníku byl mezi tyčemi suverénní jedničkou. Ani jeho excelentní výkony ale mužstvo k obhajobě mistrovského titulu nepřivedly. Po sezoně 2018/19, po které získal ocenění pro nejlepšího extraligového brankáře, odešel chytat do švédského Rögle. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 13 Jaroslav Janus (2017 až 2018) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 10 zápasů, 88,2 % úspěšných zásahů, průměr 3,08 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto I po odchodu Jána Lašáka zůstala v Liberci slovenská brankářská stopa v podobě Jaroslava Januse. Účastník tří světových šampionátů přišel do klubu po dvou sezonách strávených v Litvínově a měl dělat dvojku Romanu Willovi. Tak to také bylo – během ročníku 2017/18 odchytal deset extraligových utkání v základní části, v play-off se do branky nedostal. Po roce se zase vrátil do Litvínova, kde pak strávil další dvě sezony, než zamířil v roce 2020 do Maďarska. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 13 Aleš Stezka (2017 až 2018) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 2 zápasy, 86,8 % úspěšných zásahů, průměr 4,20 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto V roce 2015 byl brankář Aleš Stezka draftován Minnesotou ve čtvrtém kole jako 111. hráč v celkovém pořadí. Kromě dvou sezon v zámořské soutěži USHL však strávil převážnou část dosavadní kariéry na českých kluzištích. Odchovanec Liberce, za který však odchytal jen dvě nepříliš povedené utkání v sezoně 2017/18, působil v letech 2021 až 2023 ve Vítkovicích, kde zastával post jedničky mezi tyčemi. V ročníku 2022/23 si vysloužil ocenění pro nejlepšího extraligového gólmana. Po vydařené sezoně podepsal jednoletý kontrakt v NHL se Seattlem. Šli na řadu po McDavidovi. 8 českých hokejistů z draftu v roce 2015, kteří okusili NHL. Jak si dnes vedou? Loni v létě prodloužil s Krakeny o rok smlouvu, a i když chytal nadále v soutěži AHL, dočkal se konečně i startu v NHL. Na konci února se postavil do branky v utkání s Tampou Bay. Kryl 23 střel, inkasoval tři góly a nejspíš už další zápis do statistik nepřidá. Za pár týdnů mu vyprší kontrakt a nový už asi k podpisu nedostane. Mohl by se vrátit do mateřského Liberce? Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 13 Marek Schwarz (2018 až 2020) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 12 zápasů, 90 % úspěšných zásahů, průměr 2,70 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Gólman Marek Schwarz byl parťákem Jána Lašáka v sezoně 2015/16, v níž Liberec vybojoval mistrovský titul, po ní však zamířil na dva roky do mezinárodní ligy EBEL a oblékal dres Znojma. Před ročníkem 2018/19 se znovu objevil v dresu Bílých Tygrů, moc už toho ale v extralize neodchytal – během dvou sezon naskočil jen do tuctu utkání, jinak působil na střídavý start v druholigových Benátkách nad Jizerou. V zápasech play-off se vůbec neobjevil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 13 Dominik Hrachovina (2019 až 2020) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 35 zápasů, 92,7 % úspěšných zásahů, průměr 1,95 inkasovaných branek na utkání, 4 čistá konta Brněnský rodák Dominik Hrachovina už v 16 letech zamířil na sever a hokejově vyzrával ve Finsku, kde pobyl osm sezon, S Tapparou Tampere vybojoval v roce 2017 mistrovský titul a o rok později stříbro, a velmi výrazně na sebe výbornými výkony upozornil i v KHL, kam před ročníkem 2018/19 přestoupil a hájil barvy Astany. Po jediné sezoně zamířil do Švýcarska, kde však odchytal jen sedm utkání v dresu Ambri-Pioty a v průběhu ročníku 2019/20 se přestěhoval do Liberce. Hašek a spol. 19 mužů v maskách, kteří se stali nejlepšími gólmany české extraligy Na severu Čech doslova zářil. Bílí Tygři i díky jeho výkonům suverénně vyhráli základní část soutěže a byli velkými favority na zisk mistrovského titulu. Naneštěstí pro nabuzený tým přišlo koronavirové běsnění a vyřazovací část byla zrušena. Z vytoužené zlaté medaile nebylo nic, Hrachovina se však mohl alespoň radovat z ocenění pro nejlepšího brankáře sezony. Od dalšího ročníku už působil ve Finsku. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 13 Justin Peters (2019 až 2020) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 12 zápasů, 88,2 % úspěšných zásahů, průměr 3,50 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Nepočítáme-li slovenské brankáře vzhledem k někdejší dlouhé společné federální minulosti za cizince, pak v dresu Liberce chytal jen jediný zahraniční gólman – v sezoně 2019/20 to byl Kanaďan Justin Peters. Borec, který odchytal přes osmdesát střetnutí v NHL a je majitelem bronzové olympijské medaile, přišel do klubu po jednom ročníku v Chomutově, který sestoupil z extraligy. V dresu Bílých Tygrů nakonec odchytal jen tucet zápasů, načež byl vyexpedován na hostování do Mladé Boleslavi, kde po skončení sezony ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 13 Petr Kváča (2020 až 2023, 2024 až současnost) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 167 zápasů, 92,2 % úspěšných zásahů, průměr 2,22 inkasovaných branek na utkání, 6 čistých kont Rodák z Brandýsa nad Labem hokejově vyzrával v Mladé Boleslavi a posléze v Českých Budějovicích, kde se také poprvé objevil na ledě v seniorské soutěži a odchytal i baráž o postup do extraligy. Mihl se jako hostující hráč v Benátkách nad Jizerou, ve Spartě a v Litvínově a v roce 2019 zamířil do Třince. Po jedné sezoně už ale Petr Kváča opět měnil povětří a v ročníku 2020/21 hájil barvy Liberce. A činil tak opravdu dobře. V základní části i v play-off podával famózní výkony a po právu obdržel ocenění pro nejlepšího gólmana soutěže. Úspěšné i bídné roky. 10 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů Na severu Čech pak strávil ještě dvě povedené sezony, přičemž v ročníku 2022/23 vychytal vůbec nejvíc vítězství v soutěži (26). Sezonu 2023/24 strávil na své první zahraniční štaci – ve švédském Rögle, kde ovšem plnil pouze roli dvojky za Christofferem Rifalkem. Přesto si na krk pověsil stříbrnou medaili. Na začátku loňského května se rozhodl pro návrat domů a podepsal tříletý kontrakt v Liberci. Od odchodu Jána Lašáka z klubu neodchytal žádný gólman víc utkání než on. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 13 Jaroslav Pavelka (2020 až 2022) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 27 zápasů, 90,9 % úspěšných zásahů, průměr 2,49 inkasovaných branek na utkání, 2 čistá konta Jaroslav Pavelka je odchovancem Hradce Králové, v osmnácti letech ale odešel zkusit štěstí do zámoří a dva roky hrál v juniorské lize OHL. Po návratu byl sice kmenovým hráčem Mountfieldu, ale mnohem častěji chytal jako hostující hráč ve druhé či třetí lize. Přes krátké angažmá v Plzni se dostal v roce 2020 do Liberce, kde kryl záda Petru Kváčovi. Během dvou sezon ochytal v dresu Bílých Tygrů 27 utkání v základní části, dvakrát se objevil v soubojích play-off a v roce 2021 se radoval ze zisku stříbrné medaile. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 13 Jakub Neužil (2022 až 2023) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 7 zápasů, 90,1 % úspěšných zásahů, průměr 3,11 inkasovaných branek na utkání, 1 čisté konto Brankář Jakub Neužil přišel do Liberce po sezoně 2021/22, v níž oblékal dresy tří klubů. Devět zápasů odchytal za Spartu, která ho však poslala na hostování do druholigového Sokolova a posléze do Litvínova. Na sever Čech přišel s vědomím, že bude krýt záda Petrovi Kváčovi. Během ročníku 2022/23 se objevil v sedmi základní části a dvakrát ve vyřazovacích bojích. Po skončení soutěže udělal za profesionální kariérou tečku a pověsil výstroj ještě před třicátými narozeninami na skobu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 13 Daniel Král (2021 až 2025) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 54 zápasů, 90,6 % úspěšných zásahů, průměr 2,98 inkasovaných branek na utkání, 2 čistá konta Havlíčkobrodský odchovanec Daniel Král přišel do Liberce už jako teenager a prošel dorosteneckým i juniorským týmem. Extraligovou premiéru v dresu Bílých Tygrů si odbyl v sezoně 2022/23 a od té doby až do konce ročníku 2024/25 odchytal přes pět desítek zápasů a třikrát nastoupil v play-off. Když v sezoně 2023/24 nebyl v klubu Petr Kváča, plnil roli brankářské jedničky, a dělal to tak dobře, že získal ocenění pro nejlepšího nováčka soutěže. Stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů v roce 2023 se nedávno domluvil na nové smlouvě s Karlovými Vary, jimž se upsal na jeden rok. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 13 Lukáš Pařík (2023 až 2024) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 9 zápasů, 90,4 % úspěšných zásahů, průměr 2,91 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Lukáš Pařík si zachytal na mistrovství světa osmnáctiletých i dvacítek, v roce 2019 prošel draftem, v němž po něm sáhli ve třetím kole zástupci Los Angeles a tři sezony strávil v zámořských juniorských ligách a nižších soutěžích. Když se v roce 2023 vrátil do Evropy, spojil kariéru s Libercem, většinu času v sezoně 2023/24 ale strávil v druholigových Litoměřicích. V dresu Bílých Tygrů se objevil v devíti zápasech, o jeden méně pak zvládl během hostování v Hradci Králové, kde byl dokonce jedničkou mezi tyčemi v play-off. Minulý ročník už ale strávil ve Vítkovicích a v tom nadcházejícím bude působit ve druholigové Porubě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 13 Dávid Hrenák (2023 až 2024) Extraligová bilance v dresu Liberce od sezony 2017/18: 15 zápasů, 89,7 % úspěšných zásahů, průměr 3,09 inkasovaných branek na utkání, žádné čisté konto Slovenský brankář Dávid Hrenák byl v roce 2018 draftován do NHL, když si jej v pátém kole pojistili Králové z Los Angeles. V zámoří strávil dlouhých sedm let, ale šance v elitní lize se nedočkal, takže se v roce 2023 vrátil na starý kontinent. Podepsal smlouvu s Libercem, který potřeboval po odchodu Petra Kváči zacelit díru mezi tyčemi, a během sezony odchytal 15 utkání. Dalších šest zvládl ve vyřazovacích bojích. Před ročníkem 2024/25 odešel do Plzně. Foto: Profimedia.cz