9 let od poslední české medaile z mistrovství světa. Kteří hráči tehdy přijeli z NHL?

To čekání je zatraceně dlouhé. Konkrétně trvá už devět let. Tak dlouho čeští hokejisté nevybojovali medaili na mistrovství světa. Naposledy se jim to povedlo ve Finsku a Švédsku, kde získali bronz.