9 hvězdných lvíčat z „malého” EURA v roce 2017. Jak si dnes tehdejší talenty vedou?

Tehdejší trenér české jednadvacítky Vítězslav Lavička měl k dispozici hodně kvalitní tým. Češi ve skupině postupně narazili na Německo (0:2), Itálii (3:1) a Dánsko (2:4) a do vyřazovacích bojů nepostoupili. V té době se však v jedné kabině sešla výborná generace českých fotbalistů, přičemž několik z nich v současné době patří k oporám seniorské reprezentace. Jména hráčů, kteří v Polsku startovali, si připomeňte v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Stefan Simič Současný klub: Hajduk Split Psal se rok 2013, když Stefan Simič odešel do slavného AC Milán. Na San Siru se sice nikdy neprosadil do prvního týmu, získal však hodně cenné zkušenosti. V době „malého” EURA hostoval v belgickém Mouscronu a na šampionátu v Polsku odehrál kompletní porci 270 minut. O dva roky později přestoupil do chorvatského Hajduku Split a v současné době má na kontě i dva starty v seniorské reprezentaci. Foto: Profimedia.cz

Michael Lüftner Současný klub: AC Omonia Povedený turnaj odehrál Michael Lüftner, který v polovině ročníku 2016/17 přestoupil z Teplic do Slavie, s níž získal ligový titul. Na šampionátu v Polsku, stejně jako Simič, odehrál kompletní porci minut a blýskl se i gólem do sítě Itálie. Po turnaji odešel do dánské Kodaně, nakoukl i do dospělé reprezentace a nyní hostuje v kyperské Omonii. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Petr Ševčík Současný klub: Slavia Praha Do turnaje tehdy zasáhl i Petr Ševčík, jenž odehrál 55 minut úvodního duelu s Německem. V té době patřil Liberci, odkud si jej později kouč Jindřich Trpišovský vytáhl do Slavie. V Edenu si vybudoval velmi dobrou pozici a před dvěma lety se blýskl ve čtvrtfinále Evropské ligy proti Chelsea, které dal dvě nádherné branky. Patří do širšího kádru české reprezentace, za kterou si připsal šest startů, a tajně sní o startu na EURU. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Antonín Barák Současný klub: Hellas Verona Česká lvíčata na něj hodně spoléhala, Antonín Barák ale laboroval se zdravotními problémy, kvůli nimž odehrál jen část úvodního duelu s Německem. Po šampionátu odešel do Udine a nyní hostuje ve Veroně, kde se zase rozehrál do parádní formy a vrátil se i do seniorské reprezentace. Důležitou roli by měl hrát i na blížícím se EURU v týmu kouče Jaroslava Šilhavého. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Tomáš Souček Současný klub: West Ham United K lídrům tehdejšího týmu patřil Tomáš Souček, jenž na šampionátu nevynechal ani minutu. Souček tehdy patřil Slavii, hostoval ale v Liberci, odkud se následně do Edenu vrátil. V Edenu vyzrál v opravdovou hvězdu, kterou je nyní také ve West Hamu. Šestadvacetiletý záložník, který dal v letošním ročníku Premier League devět branek, už si řekl o pozornost takových klubů, jako jsou Bayern Mnichov, Barcelona, Manchester United nebo Paris Saint-Germain. Foto: Profimedia.cz

Václav Černý Současný klub: FC Twente Na šampionát dorazil z Ajaxu a měl patřit k hlavním hvězdám českého týmu. Václav Černý zasáhl hned do úvodního duelu proti Německu, ten mu ale nevyšel a ve druhém utkání s Italy nehrál. Proti Dánům byl zpátky v základní sestavě, porážce českého týmu ale nezabránil. V současné době je Václav Černý hráčem Utrechtu, hostuje však v Twente, kde se znovu rozehrál do parádní formy. Dostal se i do reprezentace a měl velkou šanci, že pojede na dospělé EURO. Jenže v duelu proti Ajaxu, který začal uvažovat o jeho návratu, se zranil, a sezona pro něj bohužel skončila. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Jakub Jankto Současný klub: UC Sampdoria Zatímco Černý na letošní šampionát nepojede, Jakub Jankto má své místo v týmu jisté. Pětadvacetiletý ofenzivní záložník patří ke klíčovým hráčům českého týmu, a pokud mu EURO vyjde, tak se ve své kariéře může posunout ještě o kus dál. V současné době patří italské Sampdorii, před čtyřmi lety byl však ještě hráčem Udine. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Lukáš Juliš Současný klub: Sparta Praha Jeden start si na turnaji připsal i Lukáš Juliš, který odehrál necelou půlhodinu posledního duelu s Dánskem. Na rozdíl od dalších tehdejších spoluhráčů však zatím nenakoukl do seniorské reprezentace. Blízko k ní byl v tomto ročníku, během něhož v dresu Sparty nasázel už jedenáct ligových branek a dalších pět zásahů přidal v Evropské lize, jenže aktuálně je šestadvacetiletý útočník na marodce. Foto: Profimedia.cz

Patrik Schick Současný klub: Bayer 04 Leverkusen Měl být hlavní českou zbraní tehdejšího týmu. Patrik Schick měl za sebou parádní rok v italské Sampdorii a své střelecké choutky chtěl ukázat i v Polsku. Jenže v úvodních dvou zápas vyšel gólově naprázdno a prosadil se až v závěrečném duelu s Dány. Po šampionátu odešel do římského AS, tam se ale neprosadil tak, jak se čekalo, a od podzimu je hráčem Leverkusenu. Společně se Součkem by měl patřit k největším českým hvězdám na blížícím se EURU. Foto: Profimedia.cz