9 hokejistů ze zámoří v extraligovém semifinále. Jen Pardubice nemají žádného

Než se v roce 2021 objevil na českých kluzištích, strávil kanadský obránce Graeme McCormack tři sezony na Slovensku, kde postupně oblékal dresy Nitry, Trenčína a Michalovců. Předloni v létě podepsal roční kontrakt s opcí v Hradci Králové a loni jej prodloužil do konce ročníku 2023/24. S výkony jednatřicetiletého borce jsou v klubu zřejmě spokojení. V základní části aktuální sezony odehrál 51 zápasů a do statistik si zapsal 22 bodů za sedm gólů a 15 nahrávek, takže byl druhým nejproduktivnějším bekem v týmu.

I když je Kevin Klima synem české hokejové legendy Petra Klímy , má americký pas, takže do tohoto výběru bezpochyby patří. Pětadvacetiletý útočník se narodil v Tampě na Floridě, prošel prestižními juniorskými soutěžemi OHL a QMJHL, epizodně si zahrál v AHL a v sezoně 2018/19 se přesunul přes Atlantik do vlasti svého otce.

Ethan Werek (Kanada) – Hradec Králové

Bilance v základní části sezony 2022/23: 8 zápasů – 2 body (0+2)

Bilance v play-off sezony 2022/23: 5 zápasů – 3 body (0+3)

Na kanadského útočníka Ethana Wereka si velmi dobře pamatují fanoušci třineckých Ocelářů. V roce 2019 se totiž významnou měrou podílel na zisku mistrovského titulu. Následně zamířil do Kontinentální hokejové ligy a upsal se čínskému Kunlunu, kde hrál až do konce letošního ledna, načež se přestěhoval do Hradce Králové. Na východě Čech má smlouvu do konce sezony. Jednatřicetiletý borec byl v roce 2009 draftován ve druhém kole New Yorkem Rangers, ale v NHL si nikdy nezahrál.

Foto: Profimedia.cz