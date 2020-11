9 fíglů, jak přesvědčit přítelkyni či manželku, aby se s vámi dívala na hokej

Jestliže se řadíte k fanouškům, kteří si „zajišťují“ místo před televizí v den hokejového utkání svého oblíbeného týmu nebo české reprezentace nesměle pronášenými poznámkami typu „aha, dneska hrají naši“ a doufáte, že vaše lepší polovička pochopí a nechá vás v tomto čase jen s hokejem, asi už víte, že s touto taktikou to možná vyjde jednou či dvakrát, ale z dlouhodobého hlediska je neefektivní. Lepší je dostat svou drahou k obrazovce také.

Pokud nevíte jak na to, tady je pár osvědčených fíglů:

1. Slibte jí, že během každé přestávky jí budete masírovat záda

2. Představte jí hokej z jiné strany, například takto (to by ji mohlo zaujmout):

3. Připomeňte jí, že jste s ní onehdy taky sledoval ty čtyři husy v Sexu ve městě

4. Přesvědčte ji, že se hráči na ledě mlátí kvůli svým manželkám a přítelkyním, které protihráči urážejí nebo je s nimi dokonce podvádějí (ženy milují dramata, tohle ji stoprocentně přesvědčí)

5. Protože holky zbožňují dojemné příběhy, zaměřte její pozornost na hokejistu, který se vrací na led po vážném zranění, závislosti na drogách nebo po osobní životní krizi

6. Řekněte jí, že jste sice chtěli hokej sledovat se svými přáteli, ale raději strávíte čas s ní (pokud svá slova podtrhnete lahví vína a pytlíkem smažených brambůrků, mělo by to být v suchu)

7. Vysvětlete jí, že pokaždé když Dominik Kubalík (jméno dodejte podle klubové příslušnosti nebo míry antipatií) vystřelí na branku a puk naplano zaduní o plexisklo nebo o mantinel, je to jeho osobitý způsob jak sděluje přítelkyni „miluji tě“

8. Opijte ji - buď si to bude užívat, nebo jí to aspoň bude úplně fuk

9. Sdělte jí, že když se nebudete dívat doma, půjdete do baru, kde čepují v den utkání pivo za poloviční cenu a obsluhují tam polonahé servírky - to by bylo, aby vám to doma sama nepustila a ještě nepostavila na stůl vychlazeného lahváče...

A pokud nezabere žádný z našich tipů, ba dokonce ani jejich rafinované kombinace? Pak je tu ještě bod číslo

10. Řiďte se podle této písně Jaromíra Nohavici - pak už vám nikdy žádný televizní hokej neuteče

