10 „exotů“ z Afriky v českém fotbale. Vzpomínáte na hráče z Etiopie či Toga?

Pro někoho je sice česká liga nudnou soutěží, pro zahraniční fotbalisty je ale často lákadlem. Někteří v ní vidí zajímavou formu výdělku, ale především šanci, jak se dostat dál do světa. To platí zejména pro Afričany. Příklad Bonyho Wilfrieda, který se z české ligy prokousal přes nizozemskou soutěž až do anglické Premier League, dokazuje, že to může fungovat. V tuzemsku si zahrála už řada Afričanů. Zkoušeli to tady fotbalisté z Ghany, ale především z Pobřeží Slonoviny, Nigérie, Senegalu nebo Kamerunu. V minulých letech se v tuzemské lize zase zalíbilo hráčům z Konga - v Liberci válel Dzon Delarge a v Teplicích zářil Franci Litsingi. Ty teď ale nechme stranou. Jsou i další země, pro české fanoušky o dost méně známé, které do naší nejvyšší ligy vyslaly své zástupce. V následujících kapitolách najdete deset hráčů z fotbalově nejexotičtějších afrických zemí v historii nejvyšší české fotbalové soutěže.

Lamin Jawo - Gambie Lamin Jawo se už jako teenager vypravil z rodné Gambie a fotbalově vyzrával v nižších italských soutěžích. V lednu roku 2019 přišel do Jihlavy, za kterou odehrál jediné (barážové) ligové utkání a následně pak až do dalšího lednového přestupního termínu kopal ve druhé lize. Nyní je už téměř rok hráčem Zlína, kde podepsal tříletý kontrakt. Téměř dvoumetrový čahoun si vybojoval v novém působišti místo v základní sestavě a patří mezi opory mužstva. Foto: Profimedia.cz

Oscar Dorley - Libérie Nejdříve přišel na půlroční hostování a loni v zimě se stal kmenovým hráčem Liberce. Řeč je o liberisjkém záložníkovi Oscarovi, který už má na kontě řadu utkání v dresu národního týmu. V české lize se velmi rychle adaptoval a vybojoval si stálé místo v základní jedenáctce Slovanu, odkud následně přestoupil do Slavie. V tuzemské nejvyšší soutěži už má na kontě 65 utkání a tři branky. Foto: Profimedia.cz

Bassirou Dembélé - Mali V roce 2010 měl přijít do Slavie útočník Franck Madou z Pobřeží slonoviny, ale neprošel zdravotními testy a z přestupu sešlo. Pražský klub však v kádru přece jen přivítal africkou posilu, a to záložníka Bassiroua Dembélého. Tehdy dvaadvacetiletý záložník z rezervního týmu Paris Saint-Germain a někdejší kapitán reprezentace Mali do 21 let podepsal v Edenu dvouletý kontrakt. Když se s českou ligou loučil, měl na kontě pouze osm ligových utkání. V průběhu premiérové sezony se totiž dostal do sporu vedením klubu, načež byl vyřazen z prvního týmu. Foto: Profimedia.cz

Jaures Corea - Benin Fotbalista z Beninu? I takový se v České republice našel. Jaures Corea si nejprve zahrál v divizní soutěži za Břežany a posléze odehrál v sezoně 2008/09 dva zápasy za Viktorii Žižkov. Víc šancí ale nedostal. Foto: Profimedia.cz

Fikru-Tefarra Lemessa - Etiopie V Mladé Boleslavi už dostala příležitost řada cizinců. Jedním z nich byl Lemessa z Etiopie, který do týmu přišel původně na tři roky. 183 centimetrů vysoký útočník zde odehrál jen devět zápasů a v roce 2009 klub opustil. Foto: Profimedia.cz

Amadou Cissé – Guinea Vysoký záložník Amadou Cissé z africké Guineje přišel do české ligy v roce 2008 a byl vůbec prvním hráčem z Guineje v tuzemské nejvyšší soutěži. Vyhlédla si ho pražská Slavia, se kterou získal titul a zahrál si i v Evropské lize. Do sestavy sešívaných se ale příliš neprosadil. Zkoušel to i v Bohemians 1905, půl roku působil ve Slovácku, pak se ale vrátil do Francie, odkud do České republiky přišel. Momentálně má v lize hned dva následovníky ze své domoviny. Jsou jím Kamso Mara z Liberce a Cheick Oumar Conde ze Zlína. Foto: Profimedia.cz

Fernando Neves – Kapverdské ostrovy V roce 2009 přišel na Bazaly obránce z Kapverdských ostrovů Fernando Neves, který se v kádru Baníku propracoval mezi opory a stal se dirigentem zadních řad. V Ostravě zůstal dvě sezony, dal sedm gólů a pak se vydal hrát druhou ligu do Francie. VÝBĚR: 8 nejlepších Afričanů v historii české nejvyšší soutěže V roce 2013 už byl ale Neves zase zpátky v české nejvyšší soutěži. Nejdříve hájil barvy pražské Slavie, pak trávil čas na hostování v Příbrami. Do Edenu se už nevrátil a v 37 letech jeho česká anabáze definitivně skončila. Jeho mladší krajan, obránce Jimmy Modeste, se v sezoně 2009/10 marně pokoušel prosadit ve střížkovské Bohemce. To záložník Nivaldo zvládl v dresu Teplic během čtyř sezon 68 utkání, ve kterých dal devět gólů. Foto: Profimedia.cz

Patrick Joseph Onyango Oboya - Keňa Keňa vychovává skvělé atlety a jeden fotbalový atlet zamířil i do české ligy. Záložník Patrick Oboya přišel v roce 2007 do Mostu. Když severočeský klub po třech letech opouštěl, měl na kontě 27 prvoligových zápasů a dvě branky. Foto: Profimedia.cz

Claude Roland Videgla - Togo Fotbalisté Toga patřili v roce 2006 mezi nejpřekvapivější účastníky mistrovství světa. Z této africké země pochází například bývalý hráč Arsenalu, Realu Madrid či Tottenhamu Emmanuel Adebayor. A také záložník Claude Roland Videgla, který od roku 2009 působil do sezony 2013/14 v Příbrami. Příležitostí dostal poměrně dost, nijak zvlášť je ale nevyužil. Později v Brně působil útočník Francis Koné, který předtím dvě léta hájil barvy Slovácka. Na českých pažitech odehrál 52 ligových utkání, ve kterých se šestkrát zapsal mezi střelce. Foto: Profimedia.cz