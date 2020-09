Kadlec, Matušovič a spol. 9 českých útočníků, za které Sparta zaplatila minimálně 20 milionů korun

Miroslav Baranek o sobě dal pořádně vědět během angažmá v Olomouci. Výkony v dresu Sigmy si řekl o přestup do Sparty, která ho v roce 1997 koupila za 20 milionů korun. Sedmnáctinásobný reprezentant zažil na Letné povedené roky a do sbírky přidal několik českých titulů.

Ani na Letné nezačal špatně. Během úvodních dvou sezon nastupoval pravidelně a často střílel i branky. Pak ale začal přicházet o místo v sestavě a v lednu roku 2009 odešel na hostování do řeckého Xanti. Po půl roce byl sice zpět, do sestavy se ale neprotlačil a radši odešel do Teplic.

Miroslav Slepička patří mezi útočníky, na kterých Sparta vydělala. Na Letnou přišel v roce 2005 z Liberce. Společně s ním za stejnou částku přestupoval z pod Ještědu i Libor Došek. Ve Spartě se mu nevedlo zle a po třech letech odešel do Dinama Záhřeb, které za něj zaplatilo asi 30 milionů korun. V létě roku 2011 se překvapivě vrátil na Letnou, do prvního týmu se ale neprosadil a hrál jen za béčko.

Václav Kadlec - 73 milionů korun

Když Václav Kadlec přišel do Sparty poprvé, Bohemka za něj získala deset milionů korun. V létě roku 2013 odešel do německého Eintrachtu Frankfurt a experti mu prorokovali zářivou kariéru v zahraničí. V novém klubu sice nezačal špatně, ale postupně se dostával do sestavy stále méně. V roce 2015 se vrátil na Letnou jako hostující hráč a poté se stal hráčem Midtjyllandu. V dánském klubu však pobyl jen pár měsíců – stihl odehrát část jarní sezony 2015/16 a úvod podzimního ročníku 2016/17. Dohromady zvládl 13 ligových utkání, ve kterých dal tři góly, načež se nechal opět zlákat mateřským klubem a za částku 2,7 milionu eur (asi 73 milionů korun) zamířil znovu do Sparty. Letos v únoru ale kvůli vleklým zdravotním problémům ukončil kariéru.

Foto: Profimedia.cz