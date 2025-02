9 českých třicátníků v NHL. Jak si vedou zkušení tuzemští hokejisté v aktuální sezoně?

V NHL se zabydlují nová česká jména. Do elitní zámořské ligy se snaží prosadit Jiří Kulich či Ivan Ivan, na druhé straně najdeme i nemálo třicátníků, kteří už mají něco za sebou.



Do aktuální sezony dosud zasáhlo 28 českých hokejistů. Tři z těchto borců ještě neoslavili 23. narozeniny. Na opačném konci věkového spektra figuruje devět zkušených třicátníků. Jak si vedou v současném ročníku a kam by se mohla dál ubírat jejich kariéra, na to odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 10 David Kämpf (Toronto Maple Leafs) – 30 let Bilance v aktuální sezoně: 42 utkání – 7 bodů (3+4)

Smlouva: 2,4 milionu dolarů v sezoně 2024/25, platná do roku 2027 Už osmou sezonu tráví v NHL David Kämpf. Třicetiletý forvard poprvé okusil extraligu už v sezoně 2012/13 a v dalších letech z něho vyrostl jeden z klíčových hráčů Chomutova. V ročníku 2016/17 posbíral 31 bodů, nakoukl do reprezentace a další rok už hrál v NHL za Chicago. Nyní hraje už čtvrtým rokem v Torontu, kde má podepsanou smlouvu do roku 2027. V elitní zámořské lize dosud sehrál 519 utkání a nasbíral do statistik 137 bodů (46+91). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 10 Radek Faksa (St. Louis Blues) – 31 let Bilance v aktuální sezoně: 44 utkání – 10 bodů (3+7)

Smlouva: 2,75 milionu dolarů v sezoně 2024/25, platná do roku 2025 Radek Faksa je jednou z českých stálic v NHL. V elitní zámořské lize debutoval v sezoně 2015/16 a od té doby si vybudoval slušnou pozici v Dallasu, odkud se loni v létě poprvé během zámořské kariéry stěhoval. Zamířil do St. Louis Blues, kde mu na konci června vyprší pětiletý kontrakt. Měli „hrát blues“ v NHL. Jak si vede 7 Čechů, které si od roku 2011 vybralo v draftech St. Louis? Jednatřicetiletý rodák z Opavy je univerzálem, který může bez problémů naskakovat na led jako střední útočník nebo na levém křídle. Do zámoří odešel v roce 2011, o rok později byl draftován v prvním kole. Dosud odehrál v NHL 682 zápasů, ve kterých posbíral 210 (92+118) bodů. Dalších 79 startů a 20 bodů přidal v play-off. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 10 Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights) – 31 let Bilance v aktuální sezoně: 56 utkání – 42 bodů (21+21)

Smlouva: 10,25 milionu dolarů v sezoně 2024/25, platná do roku 2030 Do elitní zámořské ligy vlétl Tomáš Hertl v sezoně 2013/14 skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL už kroutí dvanáctou sezonu. Během té minulé se poprvé stěhoval do jiného týmu. Zamířil do Las Vegas, ale San Jose opouštěl jako klubová legenda. 6 nejlepších extraligových nováčků, kteří později řádili v NHL. Zařadí se mezi ně i Šalé? Šestkrát si zahrál v play-off NHL a velmi blízko byl k zisku Stanley Cupu v roce 2016, ale Sharks tehdy prohráli finálovou sérii s Pittsburghem 2:4. Současnou osmiletou smlouvu podepsal v roce 2022 a udělala z něj jednoho z nejlépe placených hokejistů v elitní zámořské lize. V této sezoně mu zajišťuje příjem ve výši 10,25 milionu dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 10 Tomáš Nosek (Florida Panthers) – 32 let Bilance v aktuální sezoně: 45 utkání – 9 bodů (1+8)

Smlouva: 775 tisíc dolarů v sezoně 2024/25, platná do roku 2025 V extralize se Tomáš Nosek objevil poprvé v ročníku 2011/12 a hned slavil s Pardubicemi mistrovský titul. Nejvyšší tuzemskou soutěž opustil po sezoně 2013/14 a jako nedraftovaný hráč podepsal vstupní kontrakt s Detroitem Red Wings. Premiérovou sezonu v zámoří odehrál na farmě v nižší soutěži AHL v celku Grand Rapids Griffins, kde si vedl hodně slušně - v 55 zápasech posbíral 34 bodů (11+23) a ve 12 duelech v play-off dal dvě branky a připsal si sedm nahrávek. Šampioni z AHL. Toto je 15 posledních českých vítězů Calder Cupu V dalším ročníku dostal šanci poprvé naskočit do NHL. V elitní lize zvládl šest střetnutí a následně prodloužil smlouvu ve městě automobilů o dva roky. Jenže stálé místo v kádru Red Wings nezískal a opět hrál především na farmě, kde však mužstvu skvělými výkony pomohl k zisku Calder Cupu. Před rozšiřovacím draftem v roce 2017 se dostal na listinu nechráněných hráčů a Golden Knights po něm sáhli už jako po šestém borci v pořadí. Hned v úvodní sezoně v novém klubu byl stabilní součástí sestavy a s týmem překvapivě postoupil až do finále Stanley Cupu. Pak v něm odsloužil ještě další tři ročníky. V létě 2021 se upsal na dva roky Bostonu a pak byl rok hráčem New Jersey. V létě podepsal za tři čtvrtě milionu dolarů roční smlouvu s Floridou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 10 David Rittich (Los Angeles Kings) – 32 let Bilance v aktuální sezoně: 25 utkání – průměr 2,59 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 89,2 %

Smlouva: 1 milion dolarů v sezoně 2024/25, platná do roku 2025 Jihlavský odchovanec David Rittich nikdy neprošel draftem NHL. V české extralize odchytal dvě sezony v Mladé Boleslavi a v roce 2016 se vydal zkusit štěstí do zámoří, kde podepsal ročník kontrakt s Calgary. Od Břízy po Hrubce. 17 českých gólmanů, kteří byli dosud nominováni na olympijské hry V premiérové sezoně se dostal na led v NHL pouze jednou a jinak bojoval o svou šanci ve farmářském celku, ale v ročníku 2017/18 se objevil na ledě ve 22 duelech a nevedl si v nich vůbec zle. Povedenou sezonu zakončil na mistrovství světa v Dánsku. Další dva ročníky už odchytal jako týmová jednička. Pak ale o tento post přišel a v roce 2021 byl vyměněn do Toronta a dál střídal angažmá v rychlém sledu - sezonu strávil v Nashvillu, pak podepsal roční kontrakt ve Winnipegu a od roku 2023 lapá puky v dresu Los Angeles. S Kings má podepsaný kontrakt do konce června. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 10 Petr Mrázek (Chicago Blackhawks) – 32 let Bilance v aktuální sezoně: 31 utkání – průměr 3,27 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 89,7 %

Smlouva: 4,85 milionu dolarů v sezoně 2024/25, platná do roku 2026 Premiéru v nejslavnější hokejové soutěži světa si odbyl vítkovický odchovanec Petr Mrázek v sezoně 2012/13 v pouhých dvaceti letech. Kouč Detroitu Mike Babcock se jej rozhodl povolat z farmy, dal pauzu Jimmymu Howardovi a poslal českého gólmana do zápasu na ledě St. Louis. Příjemná překvapení. 15 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se osobnostmi NHL Český mladík si vedl skvěle. Odchytal celé střetnutí, chytil 26 střel, pustil jediný gól a pomohl k výhře Rudých křídel 5:1. Za svůj výkon získal ocenění druhá hvězda zápasu. Postupem času se vypracoval v týmovou jedničku, ale pak o tento post zase přišel. Na konci sezony 2017/18 byl vytrejdován do Philadelphie, od roku 2018 hájil barvy Caroliny, pak Toronta a nyní má v trezoru dvouletou smlouvu s Chicagem, která mu zajišťuje v této sezoně příjem ve výši 4,85 milionu dolarů. Momentálně má na kontě 421 utkání v NHL, což jej mezi českými gólmany v historii elitní zámořské ligy řadí na třetí místo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 10 Ondřej Palát (New Jersey Devils) – 33 let Bilance v aktuální sezoně: 55 utkání – 22 bodů (12+10)

Smlouva: 4,95 milionu dolarů v sezoně 2024/25, platná do roku 2027 V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži v ročníku 2012/13, posbíral v následující sezoně, která pro něho byla oficiálně premiérovou, v 81 duelech 59 (23+36) kanadských bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Calder Trophy získal Nathan MacKinnon z Colorada. Pilní sběratelé bodů. 5 nejproduktivnějších aktivních Čechů v součtu základní části a play-off NHL Palát však tehdy jasně naznačil, že i když byl draftován až v sedmém kole na začátku třetí stovky celkového pořadí, je nutné s ním počítat. V průběhu dalších let byl nepostradatelnou součástí mužstva a jednou z jeho opor. Než v létě 2022 poprvé změnil dres a zamířil do New Jersey, významnou měrou pomohl Bleskům během deseti sezon dvakrát ke Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 10 Jan Rutta (San Jose Sharks) – 34 let Bilance v aktuální sezoně: 51 utkání – 8 bodů (2+6)

Smlouva: 2,5 milionu dolarů v sezoně 2024/25, platná do roku 2025 V extralize dlouho patřil Jan Rutta mezi elitní beky. Od roku 2008 působil v Chomutově a po světovém šampionátu v roce 2017, kde si odbyl premiéru a kde patřil k nejlepším českým hráčům, zamířil do NHL. 4 čeští obránci v NHL. Kolik si v aktuální sezoně vydělají? V premiérovém ročníku v Chicagu posbíral dvacet bodů, jenže v další sezoně přišel o místo v sestavě, putoval na farmu a následně byl vytrejdován do Tampy Bay, kde se dvakrát napil ze Stanley Cupu. V současnosti je hráčem San Jose Sharks, kam byl vyměněn v roce 2023 z Pittsburghu. V kalifornském klubu mu nyní běží třetí (a poslední) rok smlouvy, kterou podepsal ještě na Floridě v roce 2022. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 10 Radko Gudas (Anaheim Ducks) – 34 let Bilance v aktuální sezoně: 53 utkání – 12 bodů (1+11)

Smlouva: 4 miliony dolarů v sezoně 2024/25, platná do roku 2026 Český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie, pak ve Washingtonu a od ročníku 2020/21 válcoval soupeře v dresu Floridy. Mají dohromady 193 let. Jak by vypadala nejstarší česká pětka s brankářem v aktuální sezoně NHL? Za Panthers odehrál 240 střetnutí a nasbíral 268 trestných minut, což z něho dělá nejvylučovanějšího českého hráče v historii klubu. Zároveň je ale se 43 asistencemi také nejlepším tuzemských nahrávačem mezi zadáky. Předloni v létě se ale vydal na další štaci a zakotvil v Anaheimu, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026 a od aktuální sezony je kapitánem mužstva. Foto: Profimedia.cz