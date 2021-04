9 českých posil z NHL, které by mohly startovat na mistrovství světa v Lotyšsku

Účast na mistrovství světa už odřekla řada elitních českých hokejistů z KHL. A vzhledem k podmínkám, které ve světě panují, je otázkou, kdo přijede na šampionát zpoza Atlantiku. V současné době, vzhledem k postavení týmů v tabulkách NHL, se však dá bavit o devíti možných posilách. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Tomáš Hertl (San Jose Sharks) Toto by byla posila jako hrom. Tomáš Hertl startoval už na třech světových šampionátech, na mistrovství světa si ale zahrál naposledy v roce 2015. San Jose se v současné době trápí a sedmadvacetiletý útočník, jenž má na kontě zatím 30 (14+16) bodů by tak měl být volný. Má však malého syna a ten by před reprezentací mohl dostat přednost. Foto: Profimedia.cz

Filip Hronek (Detroit Red Wings) S jeho účasti trenéři téměř stoprocentně počítají. Filip Hronek startoval na dvou posledních šampionátech, pokaždé patřil k nejlepším hráčům týmu, a pokud se nestane nic neočekáváného, přijede i do Rigy. Třiadvacetiletý ofenzivně laděný bek je letos zase při chuti a na kontě má už 23 (2+21) bodů. V Lotyšsku by měl patřit k pilířům českého výběru. Foto: Profimedia.cz

David Kämpf (Chicago Blackhawks) Šestadvacetiletý útočník na světovém šampionátu ještě nestartoval. Letos je David Kämpf čtvrtým rokem v Chicagu, v jehož barvách v tomto ročníku posbíral zatím 11 (1+10) bodů. Je však otázkou, zda by o něj trenéři národního týmu vůbec stáli. Navíc mu po sezoně končí smlouva, takže je není jisté, jestli by do Rigy vůbec přiletěl. Foto: Profimedia.cz

Dominik Kubalík (Chicago Blackhawks) Uplynulý světový šampionát v Bratislavě mu vyšel na jedničku. Dominik Kubalík v Bratislavě nasázel šest branek a patřil k nejlepším českým hráčům. Poté odešel do NHL a oblékl dres Chicaga, kterému v první sezoně pomohl třiceti brankami v základní části a dalšími čtyřmi trefami v play-off. Letos se trefil zatím patnáctkrát a hodně by určitě pomohl i reprezentaci. Foto: Profimedia.cz

Radim Šimek (San Jose Sharks) Stejně jako Hertl nastupuje za San Jose, takže se jej letošní play-off zřejmě týkat nebude. To by mohla být šance pro reprezentaci, která by jej zřejmě uvítala všemi deseti. Trenér Filip Pešán se s ním navíc velmi dobře zná ze společného působení v Liberci, odkud se osmadvacetiletý bek vyšvihl až do NHL. Foto: Profimedia.cz

Jakub Voráček (Philadelphia Flyers) Trenéři národního týmu velmi stojí o to, aby byl v týmu. Jednatřicetiletý Jakub Voráček je totiž kapitánem českého výběru, který by dokázal strhnout. Hráči za ním jdou, bourák z Philadelphie se vůdčí role nebojí a opět by byl lídrem. Před dvěma lety v Bratislavě dovedl český tým ke čtvrtému místu, touží však po tom, aby do své sbírky přidal ještě jedno zlato. To poslední z roku 2010 už je totiž hodně zaprášené. Foto: Profimedia.cz

Jakub Vrána (Detroit Red Wings) Třiadvacetiletý útočník letos po necelých pěti letech změnil dres a v průběhu rozehrané sezony odešel z Washingtonu, se kterým získal Stanley Cup, do Detroitu. Zatímco v Capitals ztratil důležitou roli, v Detroitu na něj zase budou hodně spoléhat. Po sezoně mu sice končí smlouva, reprezentaci by přesto mohl v Lotyšsku posílit. Foto: Profimedia.cz

Filip Zadina (Detroit Red Wings) Také účast Filipa Zadiny je hodně reálná. Jednadvacetiletý útočník, jenž na začátku sezony válel v Třinci, má dobré postavení v organizaci Red Wings a hodně by mohl pomoct i reprezentaci. Na mistrovství světa zatím nestartoval. Foto: Profimedia.cz