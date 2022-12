9 českých obránců v NHL. Kolik si v aktuální sezoně vydělají Hronek, Gudas a spol?

Angažmá v NHL může být pověstným „zlatým dolem“, ale ne pro každého. Platové rozdíly mezi největšími hvězdami a pracanty ze čtvrtých pětek mohou být obrovské. Jak jsou na tom v tomto ohledu čeští obránci v současné sezoně, na to odpovídají následující kapitoly.

Andrej Šustr (Minnesota Wild) Věk: 32 let

Kontrakt: do roku 2023

Bilance v sezoně 2022/23: -

Plat v sezoně 2022/23: 750 tisíc dolarů (minimálně 450 tisíc dolarů) Bylo to překvapení, když se před sezonou 2021/22 vrátil po dvou letech v KHL, kde hájil barvy čínského Kunlunu, do NHL obránce Andrej Šustr. Z elitní zámořské ligy odcházel po ročníku 2018/19, když za oceánem strávil v juniorských soutěžích a později ve farmářských týmech a v NHL deset let. Středoevropská stopa v exotické destinaci. 6 českých hokejistů, které dosud zlákal čínský Kunlun Loni se upsal na rok Tampě Bay, kde strávil drtivou většinu času v minulosti. Lightning však s českým bekem zřejmě počítali jen jako s pojistkou pro případ, že by se zranil někdo z prvního týmu. Z klubu ho poslali do farmářského celku Syracuse Crunch a ještě než skončila sezona, byl vyrejdován do Anaheimu. V létě podepsal roční kontrakt s Minnesotou, který mu zaručuje v případě, že bude hrát v NHL, 750 tisíc dolarů. V elitní lize se však Šustr letos zatím neobjevil a působí jen ve farmářském týmu Iowa Wild, takže si vydělá podstatně méně. Pod 450 tisíc dolarů však jít nemůže. Foto: Profimedia.cz

Libor Hájek (New York Rangers) Věk: 24 let

Kontrakt: do roku 2023

Bilance v sezoně 2022/23: 13 zápasů – 1 bod (1+0)

Plat v sezoně 2022/23: 830 tisíc dolarů (minimálně 70 tisíc dolarů) Libor Hájek prošel mládežnickými týmy brněnského klubu, v sezoně 2014/15 odehrál 17 zápasů v extralize, sedm startů přidal v play-off, a poté ho ve druhém kole a z 37. pozice v draftu NHL získala Tampa Bay. V dresu Lightning však šanci nedostal. Byl vytrejdován do New Yorku Rangers. V ročníku 2018/19 si odbyl premiéru v NHL a nyní má na kontě už přes stovku utkání a tucet bodů. Úspěšné i bídné roky. 18 posledních draftů NHL z pohledu českých hokejistů V aktuálním ročníku ale starty v NHL pouze paběrkuje. Naskočil jen 13 utkání a zaznamenal jediný bod. Po sezoně mu končí smlouva a s jeho dalším osudem v prestižní zámořské lize to nevypadá nijak růžově. Foto: Profimedia.cz

Filip Král (Toronto Maple Leafs) Věk: 23 let

Kontrakt: do roku 2023

Bilance v sezoně 2022/23: 2 zápasy – 0 bodů

Plat v sezoně 2022/23: 830 tisíc dolarů (minimálně 70 tisíc dolarů) Draftem v roce 2018 prošli hned dva hráči brněnské Komety. Později - v pátém kole - šel na řadu Filip Král, kterého získalo Toronto. Ofenzivně laděný bek, jenž startoval dvakrát na juniorském šampionátu, odehrál v sezoně 2016/17 za Kometu celkově 28 zápasů, v dalším ročníku přidal čtyři starty a následně odešel do zámoří. Zadina, Kaut, Lauko a spol. Jak si nyní vede 11 Čechů z draftu NHL v roce 2018? V týmu Spokane Chiefs v soutěži WHL měl skvělou formu a mohl se pyšnit průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Ročník 2020/21 strávil částečně v Brně i v zámoří a v tom aktuálním se konečně dočkal pozvánky do NHL a debutoval v elitní zámořské lize. Dosud má na kontě dva zápasy, ve kterých ale nebodoval. Foto: Profimedia.cz

David Jiříček (Columbus Blue Jackets) Věk: 19 let

Kontrakt: do roku 2025

Bilance v sezoně 2022/23: 2 zápasy – 0 bodů

Plat v sezoně 2022/23: 950 tisíc dolarů (minimálně 82 500 dolarů) Po čtyřech letech měla letos Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Byl jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. Jejich sen je o kousek blíž. 9 českých hokejistů, kteří prošli letošním draftem NHL V uplynulém ročníku dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál 29 utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Na konci roku odjel na mistrovství světa juniorů, kde si však hned v prvním utkání vážně poranil kolenní vazy a musel na operaci. Do konce sezony se už na ledě neobjevil. Přesto skauti o jeho kvalitách nepochybovali a Columbus po něm sáhl jako po šestém hráči v celkovém pořadí. V klubu podepsal tříletý nováčkovský kontrakt, který mu v případě hraní v NHL může vynést 950 tisíc dolarů za sezonu. Ve skutečnosti si však vydělá o dost méně, protože zatím působí převážně ve farmářském celku v soutěži AHL. Foto: Profimedia.cz

Jakub Zbořil (Boston Bruins) Věk: 25 let

Kontrakt: do roku 2024

Bilance v sezoně 2022/23: 13 zápasů – 1 bod (1+0)

Plat v sezoně 2022/23: 975 tisíc dolarů Před pár lety se o Jakubovi Zbořilovi psalo jako o jednom z nejtalentovanějších mladých českých obránců. V roce 2015 se stal třináctkou draftu, v němž ho získal Boston. To už působil v zámoří a oblékal dres Saint John Sea Dogs v soutěži QMJHL. Největší defenzivní talenty. 10 českých beků, kteří šli v draftu NHL na řadu v 1. kole Tři sezony pak odehrál ve farmářském týmu Providence Bruins a od roku 2019 se začal prosazovat v prvního týmu. Dosud odehrál v NHL 67 utkání a posbíral 13 bodů. V aktuálním ročníku naskočil jen do třinácti zápasů, ale zaznamenal v nich svůj premiérový gól v elitní zámořské lize. Foto: Profimedia.cz

Radim Šimek (San Jose Sharks) Věk: 30 let

Kontrakt: do roku 2024

Bilance v sezoně 2022/23: 23 zápasů – 1 bod (1+0)

Plat v sezoně 2022/23: 2,15 milionu dolarů Obránce Radim Šimek nebyl nikdy draftován do NHL, ale zájem zámořských skautů si získal svými výkony v české extralize a v reprezentačním dresu. Odchovanec Benátek nad Jizerou hokejově vyzrával v Liberci. Bílým Tygrům v roce 2016 pomohl k extraligovému titulu a zároveň získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče play-off. Kromě toho se stal dvakrát v kariéře nejlépe střílejícím bekem. 5 českých obránců na farmě. Dva z nich letos nakoukli do NHL, kdo bude další? Smlouvu v San Jose podepsal po mistrovství světa v roce 2017 a Žralokům se původně upsal na jednu sezonu. Strávil ji sice celou ve farmářském celku, ale svými výkony si zajistil prodloužení kontraktu o dva roky. V následujícím ročníku si odbyl premiéru v NHL a jeho hvězda začala pomalu stoupat vzhůru, jenže pak přišlo zranění kolena a Šimek ztratil polovinu sezony. Přesto nad ním v Kalifornii nezlomili hokejku a v roce 2020 mu nabídli k podpisu čtyřletou smlouvu na devět milionů dolarů, která mu v této sezoně zajistí plat ve výši 2,15 milionu dolarů. Za něj ale zatím nastřádal do statistik jen jediný bod za gól a pověsti někdejšího skvělého střelce zůstává hodně dlužen. Foto: Profimedia.cz

Radko Gudas (Florida Panthers) Věk: 32 let

Kontrakt: do roku 2023

Bilance v sezoně 2022/23: 25 zápasů – 6 bodů (2+4)

Plat v sezoně 2022/23: 2,5 milionu dolarů Dvaatřicetiletý český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie a Washingtonu, od ročníku 2020/21 válcuje soupeře v dresu Floridy. 5 českých hokejistů, kterým po sezoně skončí víceletá smlouva v NHL. Čeká je boj o budoucnost S Pantery podepsal tříletý kontrakt, díky němuž si v současném ročníku vydělá dva a půl milionu dolarů. Jaký plat bude brát v ročníku 2023/24 a zda vůbec bude dál působit v NHL, o tom se bude rozhodovat v příštích měsících. Pokud se mu bude dařit jako dosud, neměl by mít problém se získáním nové smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Jan Rutta (Pittsburgh Penguins) Věk: 32 let

Kontrakt: do roku 2025

Bilance v sezoně 2022/23: 26 zápasů – 5 bodů (3+2)

Plat v sezoně 2022/23: 3,25 milionu dolarů Zvláštní sezonu 2019/20, kterou poznamenal nástup koronavirového běsnění, ovládla Tampa Bay, která ve finále porazila 4:2 na zápasy Dallas. K hvězdám play-off patřil Ondřej Palát, v akci byl ale i Jan Rutta, jenž v bojích o Stanley Cup odehrál pět zápasů a připsal si v nich jednu nahrávku. 4 zámořské smlouvy Jana Rutty. Podívejte se, jak se vyvíjel plat českého obránce v NHL O rok později se jako druhý český zadák v historii radoval ze zisku Stanley Cupu podruhé. Blesky udolaly ve finálové sérii Montreal Canadiens 4:1. Rutta na cestě k triumfu odehrál 23 střetnutí, ve kterých posbíral tři body (2+1). V létě z Floridy zamířil do Pensylvánie a upsal se na tři sezony Pittsburghu. V té aktuální mu přistane na účtu 3,25 milionu dolarů. Za tyto peníze odvádí v dresu Tučňáků spolehlivé služby a v klubu jeho podpisu určitě nelitují. Foto: Profimedia.cz