9 českých hokejistů, kteří prošli draftem ve stejném roce jako Jaromír Jágr, ale nikdy si v NHL nezahráli

Letos je to 35 let, co byl Jaromír Jágr draftován do NHL. Jedničkou tehdejšího výběru největších talentů se stal Owen Nolan, český útočník šel na řadu jako pátý. Ve stejném roce bylo draftováno ještě dalších 15 českých hokejistů.



V draftu roku 1990 figurovalo 252 hráčů, kteří byli rozebráni během dvanácti kol. Z tehdejšího výběru vzešla řada hokejových hvězd, tou největší se však bezpochyby stal Jaromír Jágr. V NHL se však prosadili i další tuzemští borci - Petr Nedvěd, Jiří Šlégr, Roman Turek či Richard Šmehlík. Devět českých hráčů z tohoto draftu si však v NHL nikdy nezahrálo. Jejich jména a příběhy najdete v následujících kapitolách.

Leo Gudas – 251. výběr (Calgary Flames) Jméno Gudas má v NHL poměrně slušný zvuk díky obránci Radko Gudasovi. Komentátoři zápasů v elitní zámořské soutěži jej však mohli vyslovovat ještě nohem dříve. V roce 1990 totiž prošel draftem jeho otec Leo, který byl tehdy hráčem pražské Sparty. Sáhli po něm zástupci Calgary Flames. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století byl stálým členem československé reprezentace, a když se v roce 1990 otevřely hranice, neměl o nabídky z ciziny nouzi. Ze Sparty však po draftu nevyrazil za Atlantik, ale do finského klubu Jyväskylä, kde hned v premiérové sezoně ohromil ve 44 zápasech skvělými výkony a 29 body za 10 gólů a 19 asistencí. V play-off měl dokonce průměr více než bod na zápas – v sedmi duelech zaznamenal dvě branky a šest nahrávek. O jeho nesmírné platnosti pro tým svědčí fakt, že se stal nejlepším hokejistou v +/- bodování v základní části soutěže a byl vybrán do All-Star týmu sezony. Do zámoří se nikdy nevypravil. Zahrál si také v Německu, ve Švýcarsku, Švédsku a v Norsku a kariéru ukončil v roce 2003 v Berouně. Ve sbírce úspěchů má dva československé tituly se Spartou a pět bronzových medailí z velkých mezinárodních akcí – čtyři ze světových šampionátů a jednu z olympijských her. Foto: Profimedia.cz

Petr Kořínek – 206. výběr (Edmonton Oilers) Útočník Petr Kořínek je odchovancem plzeňského hokeje na západě Čech už válel v době, kdy prošel draftem, v tehdejší nejvyšší federální soutěži. Důrazný a fyzicky dobře disponovaný borec se však rozhodl, že do zámoří, kde vlastnil jeho práva Edmonton, nezamíří. Do roku 1993 oblékal dres Plzně, pak si postupně vyzkoušel nejvyšší soutěže ve Finsku, Švédsku, v Německu a na Slovensku, kde se stal v ročníku 2002/03 v barvách Zvolenu nejproduktivnějším hráčem ligy. Doma ve vitríně má dvě bronzové medaile – jednu z nich v sezoně 1993/94 vybojoval s finským klubem Lukko Rauma, druhou o šest let později v mateřském klubu. Na žádné velké mezinárodní akci nikdy nehrál. Foto: Profimedia.cz

Richard Žemlička – 185. výběr (Edmonton Oilers) Útočník Richard Žemlička byl řadu let ikonou pražské Sparty a jejím kapitánem. Dvojnásobný vítěz české extraligy má doma ve vitríně ještě jednu cennou zlatou medaili. V roce 1990 získal titul i v nejvyšší československé soutěži. Ve Spartě odehrál dvanáct sezon a po skončení hráčské kariéry pracoval v klubu jako trenér. I když prošel v roce 1990 draftem NHL, v němž jej získal Edmonton, do zámoří se nikdy nevypravil. Zahrál si ale také ve Finsku a v Německu, kde patřil k hvězdám nejvyšší soutěže. Po odchodu z holešovického klubu v roce 2003 hrál ještě v Litvínově a pak zamířil na Slovensko, kde oblékal dres Popradu a Liptovského Mikuláše. Žemlička je trojnásobným bronzovým medailistou z mistrovství světa a stejný kov má doma i z olympiády v Albertville. Foto: Profimedia.cz

Robert Horyna – 178. výběr (Toronto Maple Leafs) Jedním ze dvou českých gólmanů, kteří prošli draftem NHL v roce 1990, byl Robert Horyna, jenž byl v té době hráčem Dukly Jihlava a zároveň šampionem z mistrovství světa hráčů do 18 a bronzovým medailistou z juniorského turnaje na přelomu let 1989 a 1990. Po draftu, v němž si jej pojistili skauti Toronta, zamířil za Atlantik, kde pak strávil tři sezony v soutěži AHL. Do elitní zámořské ligy se ale nikdy nepodíval. V roce 1993 se vrátil do vlasti, kterou pak - až na krátkou anabázi v Německu a na Slovensku během ročníku 1998/99 - do konce kariéry neopustil. S hokejem sekl v pouhých 30 letech. V extralize chytal za Olomouc, Karlovy Vary a Havířov. Od roku 2003 pracuje v Hradci Králové a nyní zastává post sportovního manažera klubu. Foto: Profimedia.cz

Milan Nedoma – 166. výběr (Buffalo Sabres) Obránce Milan Nedoma je dvojnásobným extraligovým šampionem – poprvé se radoval ještě ve federální soutěži, když během vojenské služby vyválčil titul s Trenčínem, podruhé byl o devět let později členem vsetínské mašiny. Kromě toho má v medailové sbírce i dva bronzy a stejný kov vybojoval i na mistrovství světa hráčů do 18 let. Nebýt vojenské služby v Trnčíně, strávil by celou kariéru jen na českých kluzištích. Brněnský rodák a odchovanec spojil velkou část svého sportovního života s Českými Budějovicemi, zahrál si ale také za Spartu, Plzeň a Mladou Boleslav. Na žádném velkém světovém turnaji v seniorské kategorii nikdy nehrál. Foto: Profimedia.cz

Roman Mejzlík – 164. výběr (Edmonton Oilers) Útočník Roman Mejzlík byl v roce 1990 hráčem Jihlavy a hrál po boku Roberta Holíka. Bodově se mu dařilo a tak nebylo divu, že se objevil i v draftu NHL, kde na něj ukázali zástupci Edmontonu. Do zámoří ale nikdy nezamířil. Z Vysočiny se v roce 1993 přesunul na dva roky do Zlína, pak hrál v Brně a v roce 1997 se vrátil do Jihlavy. Závěr kariéry prožil v nižších německých soutěžích a definitivní tečku za ní udělal v dresu třetiligového Havlíčkova Brodu po sezoně 2001/02. V československé reprezentaci nastoupil k šesti zápasům, v českém národním celku se nikdy neobjevil. Foto: Profimedia.cz

Petr Kuchyňa – 104. výběr (New Jersey Devils) Obránce Petr Kuchyňa začínal s hokejem v rodné Jihlavě a v roce 1990, kdy mu bylo 20 let a prošel draftem NHL, byl pevnou součástí týmu Dukly. Rok po výběru, v němž jeho práva získal klub New Jersey Devils, se vypravil coby čerstvý českoslovenký šampion za oceán a strávil dvě sezony v AHL. Pozvánky do NHL se ale nedočkal a tak se vrátil zpět na Vysočinu. Přes Spartu se dostal do Zlína a v Baťově městě pomohl v roce 1996 k zisku bronzové medaile. Stejný kov vybojoval o pět roků později ve finské lize jako hráč Ilvesu Tampere. Na zlato si pak sáhl v roce 2003 v dresu rakouského Lince. Od roku 2004 pak hrál opět hlavně v Jihlavě. Kromě juniorského světového šampionátu, z něhož má bronzovou medaili, se jednou (v roce 1995) objevil i na mistrovství světa dospělých. Foto: Profimedia.cz

Luboš Rob – 99. výběr (New York Rangers) Drtivá část dlouhé kariéry Luboše Roba je spjata s Českými Budějovicemi. Ze 17 sezon v nejvyšší české a československé soutěži, jich v dresu Motoru odehrál patnáct. Přestože byl draftován do NHL New Yorkem Rangers, nikdy se vypravil zkusit štěstí za Velkou louži. Rob je dvojnásobným bronzovým medailistou z mistrovství světa juniorů a šampionem z turnaje hráčů do 18 let. V české extralize se jednou radoval z prvenství, když v průběhu ročníku 2006/07 přestoupil ze Vsetína do Sparty. Bronz vyválčil v roce 1995 v mateřském klubu. Pozvánku do seniorské reprezentace na velký turnaj nikdy nedostal. Foto: Profimedia.cz

Roman Meluzín – 74. výběr (Winnipeg Jets) Brněnský odchovanec Roman Meluzín zažil nejlepší léta kariéry ve Zlíně. Vybojoval tam dvě stříbrné extraligové medaile (1995 a 1999) a během působení v Baťově městě byl pravidelně povoláván i do reprezentace, s níž získal dva tituly mistra světa (1996 a 1999). Kromě toho je majitelem bronzových medailí ze šampionátů hráčů do 18 a 20 let. Do NHL byl draftován ve čtvrtém kole Winnipegem, do zámoří se ale nikdy nevydal a až na nedlouhé pohyby ve Finsku a v Německu strávil celou kariéru na českých kluzištích. Kromě Zlína se v extralize objevil také v dresu Třince. Foto: Profimedia.cz